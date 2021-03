Defizit St.Galler Spitäler weisen für 2020 einen Verlust von 70,3 Millionen Franken aus Die vier St.Galler Spitalverbunde schliessen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 70 Millionen Franken ab. Das ist eine Verschlechterung von 50 Millionen gegenüber dem Vorjahr und von 35 Millionen gegenüber dem Budget.

Das Kantonsspital St.Gallen weist für das Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr einen fast unveränderten Umsatz aus. Bild: Ralph Ribi (30. Juli 2020)

(pd/nat) Gesamthaft hat die Gruppe der St.Galler Spitäler einen Umsatz von 1,24 Milliarden Franken (inkl. Covid-19-Entschädigungen des Kantons) erwirtschaftet, was einem Rückgang von 44 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wie der Verwaltungsrat in einem Communiqué mitteilt, sind die einzelnen Spitalverbunde unterschiedlich ins Jahr 2020 gestartet. Seit Mitte März hat sich die Situation durch die Pandemie aber markant verändert.

Budget 2020 Abschluss 2020 Budget 2021 Kantonsspital St.Gallen (KSSG, Spitalverbund 1) -10.0 Mio. (3.9% EBITDA) -22.1 Mio. (2.8% EBITDA) -12.0 Mio. (3.8% EBITDA) Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS, Spitalverbund 2) -10.2 Mio. (0.2% EBITDA) -24.8 Mio. (-3.3% EBITDA) -14.9 Mio. (-1.3% EBITDA) Spital Linth (Spitalverbund 3) -7.0 Mio. (-0.4% EBITDA) -13.4 Mio. (-10.4% EBITDA) -6.9 Mio. (0.6% EBITDA) Spital Fürstenland Toggenburg (SRFT, Spitalverbund 4) -8.3 Mio. (-1.9% EBITDA) -10.0 Mio. (-3.6% EBITDA) -8.5 Mio. (-2.4% EBITDA) Gruppe der St.Galler Spitäler (summiert) -35.5 Mio. (2.6% EBITDA) -70.3 Mio. (0.6% EBITDA) -42.3 Mio. (2.4% EBITDA)

In der ersten Welle der Pandemie, in welcher der Bundesrat die Durchführung der nicht dringend angezeigten medizinischen Untersuchungen, Behandlungen und Therapien untersagt hatte, wurden in den öffentlichen Spitälern des Kantons St.Gallen deutlich weniger Covid-19 Patienten behandelt als in der noch immer laufenden zweiten Welle.

Die Einnahmenausfälle aufgrund des Behandlungsverbots vom 17. März bis 26. April 2020 wurden vom Kanton mit 34,4 Millionen Franken teilweise entschädigt. Der effektive Verlust beträgt somit 104,7 Millionen Franken und stellt die Spitalverbunde vor grosse Herausforderungen. Die Eigenkapitalsituation hat sich mit diesem ausserordentlichen Jahr weiter verschlechtert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Anzahl Patienten gesunken

Über die ganze Spitalgruppe wurden 61'456 stationäre Patientinnen und Patienten behandelt. Die Zahl der stationären Patientinnen und Patienten ist damit gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent erneut gesunken (2019: 65'492). Nach einem Anstieg im Vorjahr sind im 2020 auch die ambulanten Frequenzen um 6,4 Prozent gesunken. Dies ist ebenfalls die Folge der Covid-19-Massnahmen in den Spitälern. Die Spitalverbunde rechnen für 2021 mit einem gesamthaften Verlust von 42,3 Millionen Franken über alle vier Spitalverbunde.

Die Umsetzung der Spitalstrategie ist für die Spitalverbunde essentiell und wird laut Mitteilung langfristig dazu führen, dass die Spitäler wieder auf einer gesunden finanziellen Basis stehen. Die Gesundung brauche aber länger als ursprünglich angenommen. Das Kantonsspital St.Gallen habe mit der Inbetriebnahme des Ambulatoriums Rorschach per 1. Februar 2021 bereits den ersten wichtigen Schritt der Transformationsmassnahmen erfolgreich umgesetzt.

Das Kantonsspital St.Gallen weist für das Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr einen fast unveränderten Umsatz von 907,5 Millionen Franken (Vorjahr 907,2 Mio.) aus, muss aber mit einem Minus von 22,1 Millionen Franken einen massiv höheren Verlust ausweisen. Im Vorjahr belief sich der Verlust noch auf 1,9 Millionen Franken.

Die stationären Austritte gingen von 36'746 im Jahr 2019 auf 34'465 Austritte zurück. Noch deutlicher war der Rückgang bei den Frequenzen im ambulanten Bereich. Verzeichnete man 2019 noch 526'666 ambulante Besuche, so lag diese Zahl im Berichtsjahr noch bei 488'209.

Im Grossbauprojekt «come together» liegt man nach gut einem Drittel der gesamten Bauzeit weiterhin gut auf Kurs. Die Grundsteinlegung für das Haus 07 A/B war ein weiterer wichtiger Meilenstein.

Die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS) mit den Standorten Altstätten, Grabs und Walenstadt schliesst das Geschäftsjahr 2020 bei einem Jahresumsatz von 199,2 Millionen Franken (Vorjahr 202 Mio.) mit einem Verlust ab. Nach dem Minus von 4,2 Millionen Franken im Jahr 2019 lag der Verlust im vergangenen Jahr bei 24,8 Millionen Franken.

In diesem Ergebnis ist eine Sonderabschreibung von 8,96 Millionen Franken für aufgelaufene Bauprojektkosten am Standort Altstätten enthalten. Diese Bewertungskorrektur in der Bilanz der SR RWS gründet auf dem Entscheid des Kantonsrates zur Spitalstrategie, in welcher der Standort Altstätten nicht mehr als Spitalstandort vorgesehen ist und der Tatsache, dass für die Fortführung des Bauprojektes Altstätten kein Referendum für eine Volksabstimmung zustande gekommen ist.

Weiter ist zu beachten, dass in den Erträgen 2020 die vom Kantonsrat beschlossene Covid- 19 Ertragsausfallentschädigung im Betrag von 8,14 Millionen Franken als aktive Rechnungsabgrenzung bereits berücksichtigt worden ist. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinterlassen in der der Entwicklung der Frequenzen deutliche Spuren.

Die stationären Frequenzen gingen von 15'352 Patienten im Jahr 2019 auf 13'939 Pateinten im Jahr 2020 zurück. Auch im ambulanten Bereich wurden mit 108'666 ambulanten Besuchen im Jahr 2020 deutlich weniger Patienten als im Vorjahr (2019: 121'611) behandelt.

Das Spital Linth in Uznach schliesst das Geschäftsjahr 2020 bei einem Umsatz von 68,3 Millionen Franken (Vorjahr 70,6 Mio.) mit einem Verlust von 13,4 Millionen Franken ab. Im Vorjahr belief sich der Verlust noch auf 8,5 Millionen Franken.

Die verrechenbaren Leistungen gingen sowohl ambulant, als auch stationär zurück. Die stationären Frequenzen mit 5’128 Austritten sind um 66 Austritte gegenüber dem Vorjahr gesunken und ambulanten Besuche auf 66’228 (2019: 71’664). Auch in der zweiten Welle seit September ist ein Rückgang zu verzeichnen, der durch die zahlreichen Covid-19-Patienten (insbesondere im Oktober und November) nicht kompensiert werden konnte.

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) mit den Standorten Wattwil und Wil schliesst das Geschäftsjahr 2020 bei einem Jahresumsatz von 101,4 Millionen Franken (Vorjahr 106,3 Mio.) mit einem Verlust von 9,99 Millionen Franken ab (Vorjahr: Minus 5,72 Mio.).

Die abrechenbaren Austritte im stationären Bereich sanken auf 7’422 (2019: 8'344). Die stationären Erträge fielen im Verhältnis zum Vorjahr trotz des höheren Case Mix Indexes 0.730 (CMI; 2019: 0.717) wegen den tieferen Patientenzahlen um 4,7 Millionen Franken tiefer aus. Der Rückgang der Zahl der ambulanten Besuche im Frühjahr konnte bis Ende Jahr mit 46’797 (2019: 50'682) fast ausgeglichen werden.

In organisatorischer und personeller Hinsicht konnte die SRFT 2020 einen wichtigen Schritt hinsichtlich der künftigen Ausgestaltung des Leistungsangebots machen. Im Zuge der Netzwerkbildung in den Bereichen Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Orthopädie und Traumatologie wurde das Ressort Operative Klinik neu strukturiert.