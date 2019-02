Entscheid zum St.Galler Hundegesetz verschoben – nur die Linke folgt dem Vorschlag der Regierung Das St.Galler Kantonsparlament hat die Beratung des Hundegesetzes vertagt. Immerhin liegen inzwischen die Forderungen der Fraktionen auf dem Tisch: Bei der Hundesteuer fordern CVP, FDP und SVP Änderungen. Adrian Vögele

(Bild: Urs Bucher)

Den Letzten beissen die Hunde: Aus Zeitmangel hat das St. Galler Kantonsparlament am Montag die Debatte über das neue Hundegesetz verschoben – die Vorlage kommt erst in der nächste Session an die Reihe. Jedoch haben die Fraktionen inzwischen klar Position bezogen. Zentraler Streitpunkt ist die Hundesteuer. Sie wird von den Gemeinden definiert, der Kanton gibt lediglich einen Rahmen vor. Bisher waren es 60 bis 120 Franken pro Hund und Jahr, neu seht die Regierung 80 bis 200 Franken vor.

Weil der Kanton neue Aufgaben übernimmt, etwa die Abklärung von Beissvorfällen, soll er einen Teil der Steuer erhalten. Die Regierung will dafür maximal 30 Franken. Die Vorberatende Kommission hingegen will diesen Anteil komplett streichen, nicht aber die neuen Aufgaben des Kantons. Falls dieser Antrag scheitert, will die FDP den Kantonsanteil auf 10 Franken reduzieren. Auch aus Sicht der CVP-GLP-Fraktion sind 30 Franken zu viel: Sie fordert ebenfalls für 10 Franken. Ganz streichen will sie die Abgabe an den Kanton aber nicht. Beide Fraktionen plädieren dafür, bei Vorfällen mit Hunden primär die betreffenden Hundehalter zur Kasse zu bitten. Die SP folgt derweil dem Vorschlag der Regierung. Die SVP lehnt die Steuererhöhung hingegen grundsätzlich ab. Der bisherige Rahmen von 60 bis 120 Franken reiche aus. Er ist seit über 30 Jahren unverändert.