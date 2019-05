Live Dauerregen in der Ostschweiz: Thur tritt über Ufer +++ Unterwasser unter Wasser +++ Niederschläge sollen in der Nacht auf Mittwoch nachlassen Dauerregen hat in der Nacht auf Dienstag in der Ostschweiz an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Die Situation ist vor allem im oberen Toggenburg angespannt. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.

12:50 Uhr

Aktuelle Wetterprognose

Bis am Mittwochmorgen ist am zentralen und östlichen Alpennordhang noch mit 25 bis 35 mm Niederschlag zu rechnen bei einer Schneefallgrenze um 2000 Meter. Dies wird mit einer Warnung der Stufe 2 abgedeckt. Unwetterartige Niederschläge der Stufe 3 werden keine mehr erwartet.

12:39 Uhr

Im Bodensee hat es noch viel Platz

Im Moment liegt der Pegel noch unter dem langjährigen Mittel; da ist noch Platz im See. Der helle Bereich zeigt den Schwankungsbereich an, die weisse Linie ist das langjährige Mittel. (Daten seit 1881)

12:30 Uhr

Kritische Wasserhöhe in Gais

Auch der Rotbach in Gais führt zur Stunde viel Wasser, ist aber noch nicht über die Ufer getreten.

Der Rotbach in Gais. (Bild: Marc Hanimann)

Bange Stunden wohl in diesem Haus in Gais.

11:46 Uhr

Im Appenzellerland hat es gemäss der Polizei zwar keine Einsätze wegen des Regens gegeben, die Sitter führt aber dennoch viel Wasser, wie diese Fotos aus Appenzell zeigen:

Bis das Wasser über die Ufer tritt, fehlt an den meisten Stellen aber noch mindestens etwa ein Meter, mancherorts noch mehr.

11:22 Uhr

Aktuelle Wetterprognose

Bis am Mittwochmorgen ist am zentralen und östlichen Alpennordhang noch mit 25 bis 35 mm Niederschlag zu rechnen bei einer Schneefallgrenze um 2000 Meter. Dies wird mit einer Warnung der Stufe 2 abgedeckt. Unwetterartige Niederschläge der Stufe 3 werden laut Bundesamt für Umwelt BAFU keine mehr erwartet.

Die Abflüsse an Thur und Hochrhein werden aufgrund der vorhergesagten Niederschläge und der weitgehend gesättigten Böden weiterhin auf erhöhten Niveaus verbleiben. Insbesondere am Hochrhein werden noch leichte Anstiege erwartet. Mit den anhaltend schauerartigen Niederschlägen sind an der Thur im Verlaufe des Dienstags erneute Abflussanstiege möglich. Eine Entspannung der Hochwassersituation wird sich an der Thur und am Hochrhein erst im Verlaufe des Mittwochs einstellen.

11:14 Uhr

Am Dienstagvormittag (Stand 11 Uhr) gilt gemäss der aktuellsten Meldung des Bundesamtes für Umwelt BAFU für die gesamte Ostschweiz noch immer die Gefahrenstufe zwei. Mit Ausnahme der Zentralschweiz hat sich die Lage in der Schweiz wieder beruhigt.

11:05 Uhr

Ein Bänkli für Schwimmer statt für Wanderer – entdeckt auf dem Weg zu den Thurwasserfällen:

(Bild: Christiana Sutter)

Noch eindrücklicher als sonst: die Thurwasserfälle bei Unterasser:

11:00 Uhr

Der Altstätter Stadtbach ist schon häufiger über die Ufer getreten:

10:55 Uhr

Blick von der Ganggelibrugg auf die Sitter:

(Bild: FM1Today/Marc Hanimann)

10:46 Uhr

Schreinerei in Unterwasser überschwemmt

Die Schreinerei von Christoph Stolz in Unterwasser hat es besonders schlimm getroffen. Aber der Schreiner nimmt's gelassen: «Der Schaden ist eher klein, wir sind es uns gewohnt, dass hier das Wasser rein kommt und lagern entsprechend.»

10:40 Uhr

Überschwemmter Spielplatz, Sitzbänke mitten in der Thur: Insbesondere in Unterwasser und Alt St.Johann ist die Situation angespannt.

10:23 Uhr

Feuerwehr setzt Hochwasserschläuche ein

(Bild: PD)

Hochwasserschläuche schützen in Alt St.Johann einzelne Liegenschaften vor Schäden. Meteo Schweiz hat bis Dienstagvormittag die Gefahrenstufe im Toggenburg auf erheblich gesetzt. Gleichzeitig ist im obersten Toggenburg die Lawinengefahr gar gross (Stufe 4). Das ist die zweithöchste Gefahrenstufe.

Mehr Bilder vom Hochwasser im oberen Toggenburg gibt's hier:

10:20 Uhr

(Bild: FM1Today/Marc Hanimann)

Auch der Rhein bei Diepoldsau (oben) sowie der Binnenkanal in Widnau (unten) sind durch die starken Regenfälle angewachsen.

(Bild: FM1Today/Marc Hanimann)

10:18 Uhr

In der Vergangenheit ist der Stadtbach in Altstätten immer wieder über die Ufer getreten. Auch heute führt er wieder sehr viel Wasser:

(Bild: FM1Today/Noémie Bont)

10:07 Uhr

Wasserscheu? Der Ticketautomat beim Blumenwies schluckt Münzen, Ticket gib's jedoch keine.

10:02 Uhr

Dieses Video aus Eschikofen zeigt, wie die 50 bis 80 Millimeter Niederschlag innerhalb von 48 Stunden die Thur anschwellen liessen:

🌧️🌧️🌧️

50 bis 80 mm Niederschlag im Einzugsgebiet innerhalb von 48 Stunden lässt die #Thur anschwellen - rund 600 Kubikmeter pro Sekunde laut @bafuCH. ^gf

🌧️🌧️🌧️ https://t.co/wNP26BhpPK — SRF Meteo (@srfmeteo) May 21, 2019

09:53 Uhr

Bei der Thurbrücke zwischen Frauenfeld und Warth-Weiningen, wo die Murg in die Thur mündet, zeigen sich die Folgen des Dauerregens:

09:50 Uhr

Eindrückliche Luftbilder aus Alt St.Johann im Toggenburg:

(Bild: TVO/Tobias Lenherr)

09:42 Uhr

Ein Video aus Müllheim zeigt die Wassermassen, die derzeit die Thur hinab fliessen:

09:40 Uhr

Hier gibt's nasse Füsse: Auf dem Sportplatz in Alt St.Johann wird's heute wohl nichts mit Fussball spielen:

(Bild: TVO/Tobias Lenherr)

09:25 Uhr

Videos von der Goldach – aufgenommen beim Dammweg:

09:15 Uhr

Auch der Binnenkanal in Widnau führt wegen des Dauerregens viel Wasser.

08:58 Uhr

Am Wochenende schipperten bei Bischofszell gemütlich Flösser die Sitter hinab. Heute Dienstag zeigt sich der Thurgauer Fluss deutlich wilder:

Impressionen vom diesjährigen Mammut-Flossrennen:

08:32 Uhr

Nach Angaben der Stadtpolizei St.Gallen von 8.15 Uhr ist es in der Stadt St.Gallen im Moment bezüglich Hochwasser ruhig. Es sind bisher keine hochwasserbedingten Zwischenfälle registriert worden. Die Steinach und die Sitter auf Stadtgebiet führen derzeit viel Wasser; die Pegelstände sind aber noch nicht bedrohlich.

08:16 Uhr

Die Thur bei Unterwasser im oberen Toggenburg tritt teilweise bereit über das Ufer:

Viel Wasser in der Thur bei Unterwasser. (Bild: Sabine Camedda)

08:07 Uhr

Die Prognosen

Tief Axel versorgte die Schweiz gestern mit reichlich feuchter Luft. Heute Dienstag sind in erster Linie noch die östlichen Landesteile zwischen dem Bodensee, dem Glarnerland und Nordbünden von den Niederschlägen betroffen. Bis zum Abend kommen gemäss MeteoNews zu den bereits gefallenen Mengen noch einmal 20 bis 40 Liter dazu.

Heute viele #Wolken und gelegentlich #nass. Regionale Unterschiede: In der Ost-CH und in Nordbünden teils wiederholt Regen. Im westlichen Mittelland dagegen am Nachmittag teils sonnig. 15 Grad, zügiger Westwind. ^is pic.twitter.com/RFZ5GR4DdV — SRF Meteo (@srfmeteo) May 21, 2019

07:59 Uhr

So viel kam vom Himmel

Diese Übersicht zeigt die Regenmengen der vergangenen 55 Stunden:

Niederschlagsmengen (Stand 7 Uhr) Messstationen Niederschlagsmenge (in mm) Säntis (2502 m ü.M., AR) 126 Benken-Doggen (408 m ü.M., SG) 115 Siebnen (452 m ü.M., SZ) 86 Urnäsch (825 m ü.M., AR) 84 Galgenen (468 m ü.M., SZ) 82 Hörnli (1132 m ü.M., ZH) 81 Lütschbach, Eschenbach SG (565 m ü.M., SG) 79 Einsiedeln (910 m ü.M., SZ) 79 Ebnat-Kappel (620 m ü.M., SG) 77 Othmarsingen (396 m ü.M., AG) 76 Sankt Gallen (779 m ü.M., SG) 76 Altstätten (430 m ü.M., SG) 75

Noch bedeutend mehr ist es auf der Vorarlberger Seite zwischen dem vorderen und hinteren Bregenzerwald. In den letzten beiden Tagen fielen hier schon 120 bis 150 Liter Regen, im Laufe des heutigen Tages und der kommenden Nacht muss noch einmal mit 60 bis 70 Litern gerechnet werden. Ähnliches gilt für den restlichen Teil der östlichen Alpennordseite bis zum Salzkammergut – hier ist die Hochwassersituation angespannt.

07:54 Uhr

Bilder vom frühen Montagabend zeigen auch, wie sich Wassermassen durch die St.Galler Mülenenschlucht wälzen:

07:40 Uhr

Thur nähert sich kritischem Bereich

In der Ostschweiz zeigen die Pegel etlicher Flüsse noch immer steigende Tendenz, vor allem die Thur nähert sich einem kritischen Bereich.

Uiuiui. Die Thur ist zumindest schon mal voll hier oben. pic.twitter.com/TkRSbtrwrs — Sascha Erni (@nggalai) May 20, 2019

Weiter westlich gehen die Abflussmengen schon seit Stunden wieder zurück. Morgen Mittwoch wird sich die Situation auch in der Ostschweiz nachhaltig entspannen.

07:29 Uhr

Der Bodenseepegel steigt

Die grossen Regenmengen bleiben auch für den Bodensee nicht ohne Folge: «Der Seepegel wird bis Mittwoch um gut einen halben Meter ansteigen», prognostiziert Hans-Peter Wächter vom Hochwasserschutz am Rhein im Kanton St.Gallen. Am Dienstagmorgen war bereits die Hälfte erreicht: Die Seepegelmessung in Rorschach zeigt, dass der Pegel seit Montag um 23 Zentimeter angestiegen ist. Das sei gut für die Schifffahrtsbetriebe, sagt Wächter.

Seit gestern Montag ist der Bodensee-Pegel um 23 Zentimeter angestiegen. (Bild: Linda Müntener)

07:23 Uhr

Seit gestern Montag schüttet es in der Ostschweiz wie aus Eimern:

07:16 Uhr

Das sagen die Hydrologen von St.Gallen und Thurgau zum Dauerregen und dessen Folgen:

07:04 Uhr

Keine Schäden im Appenzellerland

In Appenzell Innerrhoden und auch in Appenzell Ausserrhoden sind bis am Dienstagmorgen keine Schäden durch den Regen gemeldet worden. Auch von Lawinen sei man verschont geblieben, heisst es auf Anfrage.

06:57 Uhr

Thurgauer Keller voller Wasser

Im Kanton Thurgau ist man von grösseren Schäden verschont geblieben. «Wir hatten zwei bis drei Meldungen von Wasser in Kellern», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Kurz nach Mitternacht wurde im Thurgau zudem Alarm ausgelöst, weil die Thur «einen gewissen Pegel erreicht hat», sagt Meili. Darauf hätten die Feuerwehren den Lauf kontrolliert und vereinzelt Wege gesperrt. Meili fügt an:

«Von Überschwemmungen ist uns bisher aber noch nichts bekannt.»

06:45 Uhr

St.Galler Feuerwehren gefordert

Im Kanton St.Gallen mussten laut Angaben der Polizei in sieben Gemeinden die Feuerwehren ausrücken, vor allem weil Wasser in Häuser eingedrungen war.

Von den Überschwemmungen betroffen waren unter anderem St.Gallen, Eschenbach, Mels und Altstätten sowie das obere Toggenburg. «Um 2.40 Uhr erreichte uns der erste Alarm», sagte Markus Wenk, Kommandant der Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann, am Dienstagmorgen. In Unterwasser drang Wasser in einen Keller ein, die Feuerwehr musste dieses abpumpen.

Markus Wenk, Kommandant der Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann. (Bild: Timon Kobelt)

«Wegen des hohen Wasserstands der Thur haben wir dann Sofortmassnahmen ergriffen», sagte Wenk weiter. Entlang des Flusses hat die Feuerwehr Hochwasserschläuche ausgelegt, die das Wasser kanalisieren sollen. Ob das genügt, komme auf die Wetterentwicklung an. Wenk meint:

«Bleibt es so wie jetzt, sollte es ausreichen.»

Auch in Amden trat ein Bach über die Ufer und in Oberriet mussten die Feuerwehrleute Sandsäcke auslegen. Personen kamen laut Mitteilung der Polizei vom frühen Dienstag nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.