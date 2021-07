Dauerregen Einige überflutete Keller und Bäche, die über das Ufer getreten sind, keine Verletzten: Die Regenbilanz in der Ostschweiz Bis Freitagmorgen gingen in der Ostschweiz mehrere Notrufe wegen der Unwetter ein. Den Thurgau hat es am meisten getroffen, genauer die Region Schlatt. Trotzdem ist es im Vergleich zu früheren Unwettern im Juni und Juli ruhig geblieben.

Im Juni waren die Unwetter im Thurgau noch heftiger, Hunderte von Notrufen gingen ein. Auch in der Nacht auf Freitag gingen Notrufe wegen überfluteten Bächen, Kellern und Strassen ein. Bild: BRK News (9. Juni 2021)

Aus dem Fenster einer Stadtwohnung in St.Gallen betrachtet, schien das Unwetter vom Mittwoch nicht mehr so heftig zu sein wie noch Anfang Woche. Trotzdem gingen im Kanton St.Gallen bis Freitagmorgen um 8 Uhr zehn Meldungen wegen hohem Wasserstand und gefluteter Kellern ein.

Bis Freitagmorgen vereinzelt Notrufe aus Kanton St.Gallen

Aus der Gemeinde Quarten erreichte die Kantonspolizei zwei Meldungen, einmal wegen eines Bachs, der am Überlaufen war, einmal wegen einer gefluteten Tiefgarage in Unterterzen.

In Ganterschwil verursachte das Unwetter einen kleinen Hangrutsch, in Gommiswald trat Wasser in ein Haus ein, in Flumserberg in der Nähe des Restaurant Alpenhof ging eine Meldung wegen eines Baches mit viel Wasser ein.

Aus der Region Linth sowie aus St.Margrethen gingen sogenannte Voralarme bei der Kantonspolizei ein. «Ab einer gewissen Anzahl Kubikmeter Regen pro Sekunde geht ein automatischer Alarm bei der Polizei ein», erklärt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Auch am Freitagmorgen klingelte das Telefon der Kantonspolizei St.Gallen bis 8 Uhr noch zwei Mal. Ein Notruf kam aus Rapperswil, dort wurde die Oberseestrasse leicht überschwemmt, der zweite ging aus Uznach wegen einer überfluteten Garage ein.

Region Schlatt am meisten betroffen – 15 Notrufe

Abermals hat es den Thurgau am Mittwoch härter getroffen als den Kanton St.Gallen. Die Notrufe kamen dabei fast ausschliesslich aus der Region Schlatt wegen überfluteter Keller, 15 Meldungen insgesamt.

Ausserdem gingen vereinzelte Meldungen aus dem Hinter- und Mittelthurgau sowie Arbon ein. Zweimal klingelte das Telefon wegen Bächen, die über das Ufer traten. «Es gab glücklicherweise aber keine Personenschäden», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Auch am Freitagmorgen wurden bei der Kantonspolizei Thurgau noch zwei Notrufe abgesetzt. In Egnach und Warth-Weiningen waren zwei Keller geflutet worden.

Im Verlauf des Freitags kann es noch zu vereinzelten Regenschauern kommen. Am Wochenende wird das Wetter in der Ostschweiz aber immer sonniger und wärmer, mit 24 Grad in St.Gallen oder 27 Grad in Frauenfeld.