«Das Wetter verleitet in der nächsten Woche zum daheim bleiben»: Mit dem Frühling kommt die Kälte in die Ostschweiz Nächste Woche kommt der Winter zurück – zumindest temperaturmässig. Was heisst das für die bereits blühenden Obstbäume und die Corona-Massnahmen?

Vielerorts blühen bereits die Krokusse und die Obstbäume, doch was bedeuten der erneute Kälteeinfall für die Pflanzen? Bild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt (10. März, 2020)

Am Freitag ist astronomischer Frühlingsbeginn – trotzdem gehen ab Montag die Temperaturen zurück. Mit Minusgraden in den frühen Morgenstunden und jeweils Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad bis Mittwoch, kommt der Winter – zumindest von den Temperaturen her – in die Ostschweiz zurück. Melanie Flubacher, Meteorologin bei Meteo Schweiz gibt Auskunft zur aktuellen Lage. Mit dem Temperaturrückgang sei verbreitet auch mit Frost zu rechnen. Was das für die Ernte der bereits blühenden Obstbäume heisst, könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen:

«Den Schaden jetzt schon zu beziffern, wird schwierig. Die Kälte hat aber sicher einen Einfluss.»

Mit Schnee ist laut Flubacher aber trotz den winterlichen Temperaturen kaum zu rechnen, da das Wetter von Montag bis Mittwoch trocken ist. «Wenn es aber Niederschlag geben sollte, dann wohl in Form von Schnee.»

Kaltes Wetter hat einen Einfluss auf die Corona-Massnahmen

«Da sich die Temperaturen auf Grund der Bise eher noch kälter anfühlen, verleitet das Wetter in der nächsten Woche zum daheim bleiben», sagt Flubacher. Dies hätte auch einen positiven Einfluss auf die Corona-Massnahmen des Bundes, zu Hause zu bleiben und so Abstand zu anderen zu halten, um das Virus einzudämmen. Da die Kitas vielerorts geschlossen sind, geniessen nämlich zur Zeit insbesondere Familien mit Kindern die Zeit draussen.