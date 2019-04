Interview

Thurgauer Baudirektorin Carmen Haag zur BTS: «Das werden wir auch einhalten»

Zuerst hat es in Sachen Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) gut ausgehen, dann ist im Bundeshaus wieder Sand ins Getriebe geraten. Die Thurgauer Baudirektorin Carmen Haag nimmt Stellung und verspricht, dass das fertige Projekt noch in diesem Jahr in Bern eingereicht wird.