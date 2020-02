Das war Tag zwei aus dem Kantonsrat: Hitzige Debatte zum Energiegesetz +++ Weihnachtslieder gehören nicht ins Gesetz +++ Die Festspiele bleiben auf dem Klosterplatz Der zweite Sessionstag stand im Zeichen der Energiedebatte, die sich zäh über den Nachmittag zog. Zuvor beschäftigten eine Lohnerhöhung in eigener Sache, das Verbot von Weihnachtsliedern und die Festspiele auf dem Klosterplatz den Rat.

Für die Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten im Saal ist das Debattieren nach diesem Marathon noch nicht vorbei. Um 19.30 Uhr geht es im Pfalzkeller fast nahtlos weiter mit dem «Tagblatt»-Podium. Zuvor werden sie, genauso wie das Publikum, immerhin mit einer Bratwurst gestärkt.

17:11 Uhr

Die Glocke erklingt: Die heutige Sitzung ist damit inmitten der Diskussion vorbei. Morgen folgt Teil zwei der Energiedebatte, die wie erwartet hitzig war und überdies die Ausdauer der Parlamentarierinnen und Parlamentarier herausforderte. Dies obwohl der umstrittenste Artikel der Vorlage - der Ersatz fossiler Heizungen - noch gar nicht behandelt wurde.

17:04 Uhr

Der Rat behandelt nun den sogenannten Jacuzzi-Artikel. Beat Tinner (FDP) verlangt, den Artikel zu streichen, da bereits nach geltendem Recht «beheizte Freiluftbäder» nur bewilligt werden, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder Abwärme betrieben werden. Die CVP/GLP will dagegen eine Verschärfung; der Artikel soll auch für bestehende Hallenbäder oder Freibäder gelten.

Der Streichungsantrag der FDP wird haarscharf abgelehnt mit 56 zu 55 Stimmen. Der Vorschlag der Kommission wird angenommen.

16:47 Uhr

Sollen 50 Prozent der geeigneten Dachflächen für Fotovoltaik-Anlagen genutzt werden? Dies will wiederum ein Antrag von Guido Wick (Grüne). Er fordert vom Kanton St.Gallen eine Pionierleistung.

Die Debatte entwickelt sich mehr und mehr zu einem Fürstenländer Duell. Die Vorschläge von Guido Wick (Grüne) aus Wil werden von Ernst Dobler (CVP) aus Oberuzwil zerpflückt.

Der Antrag wird mit 84-Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.

16:40 Uhr

Sollen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die auf die Eigenstromerzeugung verzichten, dem Kanton eine Ersatzabgabe entrichten?

Kritiker sprechen von einem Ablasshandel. Befürworter wollen den Betrag in Fotovoltaikanlagen reinvestieren.

Nach langem Hin und Her über Notwendigkeit und Höhe der Ersatzabgabe fordert Walter Locher (FDP), den Artikel an die Kommission zurückzugeben. Das Parlament folgt diesem Vorschlag mit einer hauchdünnen Mehrheit (57-Ja-Stimmen gegenüber 54-Nein-Stimmen).

16:25 Uhr

Zwischenstand: Der Rat schleppt sich langsam vorwärts. Er ist nach einer stündigen Diskussion bei Artikel 5 angelangt.

16:18 Uhr

Sollen die Energieversorger verpflichtet werden, Hauseigentümer Wärme aus erneuerbaren Energiequellen anzubieten? Diese sogenannte Contractingpflicht verlangt ein Antrag aus der Feder von Guido Wick (Grüne).

Wer diesen Begriff nicht kennt, ist nicht allein. Auch Sepp Sennhauser (CVP) musste sich zuerst im Internet schlau machen, wie er freimütig zugibt. Wie Beat Tinner (FDP) spricht er nun von einem planungswirtschaftlichen Ansatz. Tinner nennt den Vorschlag zudem ein «administratives Monster».

Das Parlament lehnt den Antrag mit 78-Nein-Stimmen gegenüber 24-Ja-Stimmen ab.

16:01 Uhr

Regierungsrat Marc Mächler verteidigt zwar den ursprünglichen Vorschlag der Regierung. Dennoch unterstützt er den Vorschlag der vorberatenden Kommission, die im Gegenzug alle Gemeinden dazu verpflichten will, Energiekonzepte zu erarbeiten.

Mächler will auch Umbauten in das Gesetz aufnehmen, der Kanton nehme ohnehin bereits eine Vorbildfunktion ein, sagt er mit Verweis auf die Gesamterneuerung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen. Dies soll auch im Gesetz abgebildet werden.

Das Parlament folgt mehrheitlich den Vorschlägen der vorberatenden Kommission.

15:48 Uhr

Sollen Kanton und Gemeinden bei ihren eigenen Bauten eine Vorbildfunktion einnehmen? Die Regierung sah dies vor, die vorberatende Kommission nahm die Kommunen aus der Verantwortung. Zudem sollen erhöhte Anforderungen lediglich für Neubauten nicht aber für bestehende Bauten gelten. Mehrere Gemeindepräsidenten im Rat sprechen sich ebenfalls dafür aus, die Gemeinden zu entlasten. GLP, SP und Grüne unterstützen dagegen für den Vorschlag der Regierung.

Es geht ins Detail: Soll etwa die Formulierung «ohne fossile Brennstoffe» durch «CO2-arme Energieträger» ersetzt werden? Eine Frage, die beschäftigt.

15:35 Uhr

Soll das Gesetz Zielwerte nicht-fossiler Energie enthalten? Die SP/Grüne-Fraktion findet ja. Dies gehöre in ein Konzept, aber nicht in eine Gesetzesvorlage, sagen dagegen die Kritiker. Der Rat folgt dieser Argumentation.

15:27 Uhr

Dies war allerdings erst die Aufwärmrunde. Der Rat geht zur Spezialdiskussion über. Artikel für Artikel, Absatz für Absatz, Buchstabe für Buchstabe wird die Vorlage besprochen.

15:26 Uhr

Es kommt zur Abstimmung: Der Rat stimmt mit 93-Ja-Stimmen klar für Eintreten.

15:23 Uhr

Regierungsrat Marc Mächler fordert die Ratslinke auf, keine Maximalforderungen durchzuboxen. «Dafür geht es um zu viel.» Statt eines Scherbenhaufens soll der der gut-eidgenössischen Kompromiss gesucht werden, der schliesslich auch mehrheitsfähig sei. «Marc Mächler kennt unsere Maximalforderungen nicht», entgegnet Guido Wick (Grüne).

15:23 Uhr

Walter Locher (FDP) spricht als Präsident des Hauseigentümerverbandes. Er verstehe die angespannte und aufgeheizte Diskussion nicht. «Wir haben eine Tendenz, Meinungen, die einem nicht passen auszugrenzen.» Ruedi Blumer (SP) legt im Anschluss seine Interessen als Präsident des Mieterinnen und Mieterverbandes Ostschweiz offen. Auch er spricht sich für Eintreten aus.

15:08 Uhr

Toni Thoma (SVP) fordert schlicht, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten. «Dieses Gesetz verschafft uns nur Probleme», sagt er mit Blick auf die Zahl der Änderungsanträge. Er stellt sich mit diesem Votum gegen die eigene Fraktion, wie Karl Güntzel entgegnet. Die Fraktion wolle das Gesetz mitgestalten und spricht sich deshalb für Eintreten aus.

Auch CVP-Kantonsrat Mathias Müller tut seinen Unmut kund. Allerdings unter anderen Vorzeichen. Er greift Regierung und Kommission an:

«Wie kann es sein, dass der zahnlosen Vorlage der Regierung in der Kommission noch weitere Zähne gezogen werden?»

Er sucht die Schuld bei den Vertretern der Hauseigentümer in Kommission und Rat. Unterstützung erhält er von Guido Wick (Grüne).

14:54 Uhr

Jörg Tanner (GLP) fordert seine Ratskollegen auf, nun ihren Wahlversprechen nachzukommen. Er zeigt Wahlflyer seiner bürgerlichen Kollegen, die mit klimapolitischen Versprechen in den Wahlkampf ziehen.

SP-Kantonsrätin Susanne Schmid

Für Susanne Schmid (SP) gehen die Massnahmen des Entwurfs zu wenig weit. Sie zielten in die richtige Richtung, seien aber deutlich zu lasch. Die SP-Grünen-Fraktion sei enttäuscht, dass die Regierung die Vorgaben der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) nicht allesamt übernimmt.

«Wir fordert, dass beim Ersatz einer fossilen Heizungen nur noch eine nicht-fossile Heizung in Frage kommt.»

Die Kosten sein über die ganze Betriebsdauer denn auch kleiner als diejenigen einer fossilen Heizung. «Extrem enttäuscht» sei die Fraktion von der Kommissionsarbeit, die den Artikel zum Ersatz von fossilen Heizungen ersatzlos streichen möchte. Schmid spricht sich zwar für Eintreten aus, möchte den Entwurf allerdings mit mehreren Anträgen nachbessern.

14:40 Uhr

Dominik Gemperli (CVP) fordert eine verträgliche und wirtschaftliche Energiepolitik, die nicht nur Vorgaben, sondern auch Anreize beinhalten solle. Seine Partei spricht sich gegen Fristen für den Ersatz von fossilen Heizungen aus. Massnahmen seien dagegen im Luxus-Bereich angezeigt. Gemperli spricht auf den sogenannten Jacuzzi-Artikel an, der in der Spezialdiskussion sicherlich noch zu reden geben wird.

Beat Tinner spricht sich für Eintreten aus und fordert den Rat mit Blick auf die Papierstapel aus, nicht zu viel in die Vorlage zu packen, so dass das Gesetz anwendbar bleibt. «Uns steht eine lange Diskussion bevor.»

14:26 Uhr

Karl Güntzel (SVP) spricht von teils unverhältnismässigen Vorgaben für die Hauseigentümer, bevor er sich in einer Abhandlung über den Klimawandel und den vernachlässigbaren Einfluss der Schweiz verliert.

14:14 Uhr

Dass eine lange Diskussion bevorsteht, zeigen bereits die Papierstapel auf den Pulten. Aus allen Fraktionen liegen teils mehrere Anträge und Änderungsvorschläge zum Energiegesetz vor.

14:12 Uhr

Besonders umstritten sind die Heizungen. So sieht die Regierung neue Vorschriften für den Heizungsersatz vor. Wenn etwa Eigentümer von älteren Häusern eine neue fossile Heizung einbauen wollen, müssen sie mindestens zehn Prozent des Energiebedarfs einsparen oder aus erneuerbarer Quelle beziehen. Diesen Artikel will die vorberatende Kommission komplett streichen – zum Ärger der Linken.



14:05 Uhr

Nun geht es weiter mit dem Energiegesetz. Die Debatte um das Gesetz, Herzstück der Energiepolitik im Kanton, wurde bereits im Vorfeld hitzig. Die Bürgerlichen kritisierten zusammen mit dem Hauseigentümerverband in der Vernehmlassung die neu vorgesehenen Sanierungspflichten für Hauseigentümer. Die Linke hingegen bemängelte, das Gesetz gehe zu wenig weit. Sie droht mit einer Volksinitiative.

14:02 Uhr

Die Weihnachtslieder beschäftigen weiter. Behandelt wird eine Interpellation aus der CVP Fraktion zum Thema. Die Fraktion fragt unter anderem, wie christliche Werte in schulischen Feiern erhalten und gesichert werden. Interpellant Sandro Hess (CVP) gibt sich mit der Antwort der Regierung zufrieden.

13:55 Uhr

Es kommt zur Abstimmung: Die Motion wird mit 66-Nein-Stimmen gegenüber 36-Ja-Stimmen abgelehnt.

Regierungsrat Stefan Kölliker betont: «Die christlichen Werte sind auch der Regierung sehr, sehr wichtig.» Diese seien denn auch im Volksschulgesetz verankert. Es sei Tradition im Kanton, dass die Schulbehörden autonom handeln könnten; diese Autonomie soll nicht untergraben werden.

13:44 Uhr

«Keine Angst ich werde heute keine Weihnachtslieder vorsingen», mit diesen Worten beginnt Sandro Hess (CVP) sein Votum. Es wäre nicht die erste Gesangseinlage gewesen. Auch er spricht sich gegen eine gesetzliche Regelung aus. «Es gibt bei uns kein Singen nach Vorschrift.» Die Schulen und Schulbehörden pflegten die abendländische Kultur bereits. Er stelle aber erfreut fest, dass die christlichen Werte auch bei anderen Parteien hochgehalten würden.

13:35 Uhr

Etrit Hasler (SP) glaubt den Grund zu kennen, weshalb im Februar über Weihnachtslieder debattiert wird: Wahlkampf. Es sei nicht Aufgabe des Kantonsrates zu definieren, was christliche Werte ausmache.

«Dieser Rat ist nicht der Papst.»

13:30 Uhr

Motionär Sandro Wasserfallen (SVP) will mit der angestrebten Gesetzesänderung ein Zeichen setzen.

«Es darf nicht sein, dass Bräuche und Traditionen aus falschem Rücksicht auf andere Religionen über Bord geworfen werden.»

Der Fall Wil zeige exemplarisch, dass die bestehenden gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichten.

Jens Jäger verweist im Namen der FDP-Fraktion ebenfalls auf christlich geprägte Kulturgüter. Weihnachten müsse aber nicht explizit im Gesetz erwähnt werden, ansonsten müssten konsequenterweise alle christlichen Feiertage im Gesetz aufgenommen werden. «Die Weihnachtsfeiern werden durch die Schulen und Lehrpersonen genügend gepflegt.» Die Fraktion spricht sich gegen die Motion aus.

13:19 Uhr

Den Anfang macht ein Vorstoss zu Weihnachtsliedern, weil die Leitung eines Primarschulhauses in Wil drei traditionelle Weihnachtslieder aus ihrem Kanon gestrichen hatte. Der Schritt der Schule rief mehrere Parlamentarier auf den Plan. Unter anderem wurde die Motion «Weihnachtsfeiern gehören zu unserem christlich-kulturellen Erbe» eingereicht.

13:15 Uhr

Pünktlich erklingt die Glocke. Weil die letzten Parlamentarierinnen und Parlamentarier erst eintrudeln, verzögert sich der Start.

11:49 Uhr

Damit werden die Räte in die Mittagspause entlassen. Fortsetzung folgt um 13.15 Uhr. En Guete!

11:48 Uhr

Es kommt zur Abstimmung: Trotz heftigem Widerstand seitens der SVP wird die Motion in geändertem Wortlaut mit 70-Ja-Stimmen gegenüber 41 Nein-Stimmen gutgeheissen.

11:42 Uhr

Eine kleine Anekdote am Rande: Er werde ständig mit Kollege Martin Klöti verwechselt, sagte Stefan Kölliker zu Beginn seiner Wortmeldung. Sein Eindruck wurde sogleich bestätigt, als Peter Göldi (CVP) sein Votum mit den Worten einleitete: «Besten Dank, Herr Regierungsrat Klöti.»

11:35 Uhr

Nachdem sich auch Stefan Kohler (CVP) und Pascal Fürer (SVP) gegen die Motion ausgesprochen haben, ergreift Bettina Surber das Wort. «Tagesbetreuung ist kein kommunistisches Anliegen», wehrt sie sich gegen die Vorwürfe von rechts. Wenn beide Elternteile die Möglichkeit hätten, einem Beruf nachzugehen, bringe dies nicht zuletzt mehr Steuereinnahmen.

Stefan Kölliker verteidigt den Kurs der Regierung. Die Förderung von Familie und Beruf sei ein ausgewiesenes Ziel der Regierung. Er spricht von einem pragmatischen Ansatz in der Ausgestaltung.

11:25 Uhr

Toni Thoma (SVP) spricht von einer «sozialistischen Forderung» der Ratslinken.

«Den Eltern wird die Aufgabe der Erziehung abgenommen und sie können sich ganz auf die eigene Selbstverwirklichung konzentrieren.»

Von der SP habe er nichts anders erwartet, die wahre Ungeheuerlichkeit sei dagegen die Antwort der Regierung, die den Gemeinden damit eine neue Aufgabe aufbürden wolle, sagt der Gemeindepräsident von Andwil. «Es kann doch nicht sein, dass der Kanton der Gemeinde eine neue Aufgabe aufs Auge drücke, die sie auch noch selber finanzieren müssen.»

11:18 Uhr

Bettina Surber (SP) nimmt zur Motion «Flächendeckende Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter» Stellung. Die Co-Präsidentin der SP-Fraktion begrüsst, dass die Regierung die Zeichen der Zeit erkannt habe und die Motion, wenn auch mit Änderungen, gutheisst.

«Es muss auch in Zukunft attraktiv sein, Kinder zu haben», sagt Sandro Wasserfallen (SVP). Er stimme deshalb grundsätzlich der Stossrichtung einer familienfreundlicheren Politik zu. Er stört sich dagegen am Wortlaut der Regierung, die von einer «Angebotspflicht» spricht. Er beantragt deshalb diese Pflicht aus dem Entwurf zu kippen, um eine liberalere Lösung anzustreben.

«Kinder werden verstaatlicht», beklagt dagegen Parteikollegin Carmen Bruss. Die Wertschätzung der Familienfrau sinke, stattdessen suchten Frauen den Luxus einer beruflichen Karriere. Sie bringt das Thema mit der starken Auslastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Verbindung. Bruss fordert eine Rückkehr zu mehr Eigenverantwortung.

11:06 Uhr

Soll Vorarlberg zur Schweiz gehören? Diese nicht ganz ernst gemeinte Interpellation wird nun besprochen. Er habe augenzwinkernd eine Diskussion anregen wollen, sagt Interpellant Martin Sailer (SP). Das Medienecho sei denn auch sehr erfreulich gewesen: Der ORF, der «Standard», die grosse österreichische Tageszeitung, der «Tages-Anzeiger» und der «Blick» waren auf seine Idee angesprungen. Irritiert sei er lediglich über die Ernsthaftigkeit der Regierungsantwort gewesen, sagt der SP-Kantonsrat. Dennoch gibt er sich mit der Antwort zufrieden.

11:01 Uhr

Es kommt zur Abstimmung: Der Rat lehnt die Motion eher knapp mit 62-Nein-Stimmen ab. Zuvor hatte Regierungsrat Martin Klöti ein flammendes Plädoyer auf die Festspiele und ein ausserordentliche Kulturangebote gehalten.

10:53 Uhr

Stadtpräsident und FDP-Kantonsrat Thomas Scheitlin

St.Gallens Stadtpräsident Thomas Scheitlin schaltet sich in die Diskussion ein. Die Festspiele seien Gegenstand vieler und intensiver Abklärungen. St.Gallen sei denn auch kein Einzelfall: Weltweit würden in rund 50 Stätten des Weltkulturerbes Festivals durchgeführt. «Die Festspiele nehmen einen starken Bezug auf das Klosterviertel.» Ein anderer Standort sei deshalb unrealistisch.

10:46 Uhr

Der Urheber der Motion erhält Zuspruch von Links. Etrit Hasler (SP) beklagt die Ungleichbehandlung zwischen den Kulturschaffenden. Er teile zwar die Ziele der Motion aus der Feder der SVP nicht, stimme ihr aber trotzdem zu.

10:42 Uhr

Die FDP-Fraktion spricht sich gegen die Motion aus. Verbote würden lediglich Innovation im kulturellen Bereich hemmen. Dennoch müssten die Festspiele nachweisen, dass ihr Mehrwert die lange Belegung des Klosterplatzes tatsächlich rechtfertige.

Susanne Schmid (SP): «Es ist in der Tat ärgerlich, dass einer der schönsten Plätze der Stadt im Sommer derart lange belegt ist.» Als Stadtsankgallerin wisse sie aber auch um die Ausstrahlung der Festspiele im In- und Ausland. Die Nähe zum Kloster sei für die Festspiele essenziell. Der Klosterplatz sei überdies für das Gauklerfestival oder die Adventszeit wichtig.

GLP-Kantonsrätin und Stadträtin Sonja Lüthi ergänzt, die Motion sei weder sinnvoll noch notwendig. «Die Weiterführung der Festspiele wird sehr seriös geprüft.» Sie hebt die einzigartige Kulisse der Festspiele hervor. Ander Plätze in der Stadt seien dagegen bereits stark ausgelastet.

10:35 Uhr

SVP-Kantonsrat Erwin Böhi

Er habe noch nie derart viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten wie auf diese Motion, sagt Initiator Erwin Böhi (SVP). Konkret geht es um die Festspiele, die den Klosterplatz ausgerechnet in der touristischen Hauptsaison während fast dreier Monate besetzen. Böhi schlägt die Kreuzbleiche oder den Gallusplatz als mögliche alternative Standorte vor.

10:29 Uhr

Nach dieser Verschnaufpause geht es weiter mit parlamentarischen Vorstössen. Der Beginn macht die Motion «Klosterplatz schützen anstatt kommerzialisieren».

10:19 Uhr

Nach den beiden dynamischen Diskussionen rund um die Spitäler und die Lohnerhöhung, folgt ein ruhigerer Programmpunkt: Die Verlesung des Berichts zur Strategie der Aussenbeziehungen 2020.

10:04 Uhr

Es gibt keine weiteren Anträge. Die zweite Lesung des Geschäfts findet morgen statt.

09:58 Uhr

Es wird über den Antrag von SP/Grünen abgestimmt. Der Rat lehnt ihn mit 79 Nein-Stimmen ab. Die Parlamentarier verzichten damit auf ein Ostwind-Abonnement.

09:56 Uhr

«Der Kantonsrat hat eine Vorbildfunktion», entgegnet Guido Wick (Grüne). SP-Kantonsrat Ruedi Blumer pflichtet bei: «Die Zeit ist reif». Es gelte eine gute Verhandlungslösung mit Ostwind zu erreichen, sodass diese Lösung nicht teurer komme, wie von den Vorrednern befürchtet.

09:52 Uhr

Peter Göldi (CVP) lobt die hehren Ziele des Antrages, befürchtet allerdings Mehrkosten und spricht sich deshalb dagegen aus. Genauso Andreas Widmer (FDP):

«Der Antrag ist zwar gut gemeint, aber ungerecht, teuer und vor allem: bevormundet.»

Er nutze seit Beginn seiner Ratstätigkeit ein CO2-freies Biogas-Auto, betont Widmer. Er tue dies allerdings aus Überzeugung und nicht, weil es ihm vorgeschrieben werde.

09:48 Uhr

Ruedi Blumer fordert im Namen der SP-Grünen-Fraktion, dass die Parlamentarier den Weg in den Rat klimafreundlich zurücklegen.

Die Fraktion beantragt, den Kantonsräten ein Ostwind-Abonnement zur Verfügung zu stellen. Die Lösung sei gar günstiger als die bisherige, weil damit Parkgebühren wegfallen würden.

09:41 Uhr

Die Parlamentarier betonen allesamt die intensive Vorbereitungszeit, welche die Sitzungen erfordern. Peter Göldi (CVP): «Eine moderate Erhöhung ist angezeigt.» Die Entschädigung sei schliesslich seit fast 30 Jahren auf derselben Höhe.

09:39 Uhr

Die Junge SVP macht derweil vor dem Parlament Stimmung gegen die Lohnerhöhung und verteilt Flyer:

09:29 Uhr

«Was nünt kost isch nünt wert», sagt Andreas Widmer (FDP), der im Namen der FDP-Fraktion Stellung bezieht. Für die FDP Milizprinzip sei ein tragender Pfeiler des Staatswesens.

«Milizarbeit ist aber nicht gleichzusetzen mit Gratisarbeit».

Eine faire Entschädigung stärke die Milizarbeit. Ohnehin sei der Stundenlohn der Parlamentarier gering. Widmer verweist auf die Entschädigungen in anderen Kantonen.

09:23 Uhr

Ein weiteres Geschäft in eigener Sache steht an: Es geht um das Geschäftsreglement des Kantonsrates. Konkret entscheidet der Rat über Taggelder und Wegentschädigungen.

09:17 Uhr

Kurze Verwirrung im Rat. Es herrscht Unsicherheit über die Abstimmungsfrage, weshalb die Abstimmung wiederholt wird. Parlamentspräsident Daniel Baumgartner erklärt den Parlamentariern zur Sicherheit nochmals die Funktion der roten und grünen Tasten.

Zweiter Anlauf: Das Parlament stimmt klar für Nichteintreten.

09:03 Uhr

FDP-Kantonsrat Andreas Widmer spricht auf die Namensgebung des Gesetzes an. Dieses sei klar auf die Verwaltung und nicht auf den Rat gemünzt. Dennoch plädiert er für Nichteintreten. Stattdessen sei die Motion aus der Kommission für einen Nachtrag des Gesetzes anzunehmen. Gleiches fordert Karl Güntzel (SVP) im Namen seiner Fraktion.

Die SP-Fraktion spricht sich ebenfalls für Nichteintreten aus. Der Kantonsrat sei selbstverständlich dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt.

09:01 Uhr

Nun kommt ein Geschäft zur Sprache, das den Kantonsrat direkt betrifft. Es geht um den Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung. Sie will das Parlament aus dem Öffentlichkeitsprinzip ausschliessen.

08:57 Uhr

Nun wird die dringliche Interpellation der FDP-Fraktion behandelt.

Walter Locher zieht die Dringlichkeit zurück. Der Regierung werde so genügend Zeit eingeräumt die Fragen zu beantworten. «Spitalfinanzen: Es ist fünf vor zwölf», lautete der dringliche Vorstoss seiner Fraktion zu aktuellem Anlass. In der Interpellation will die FDP-Fraktion von der Regierung unter anderem wissen, wie sie die Versorgungsqualität einschätzt und ob nach dem Notkredit für die Spitalregion Fürstenland Toggenburg weitere anstehen.

08:53 Uhr

Christof Hartmann (SVP) unterstützt die Vorrednerin von links. Dringlich sei in diesem Fall ein Euphemismus. Er bezeichnet die Motion als «sehr dringlich».

Andreas Widmer (CVP) spricht sich gegen die Dringlichkeit aus. In der Motion werde mehr Einflussnahme gefordert. Dies widerspreche der bisherigen Politik. Er fordert, die Botschaft der Regierung abzuwarten. Sie sollte im März eintreffen, im April steht sodann eine Spitalsession im Kantonsrat an.

Thomas Warzinek (CVP) aus Mels spricht sich im Namen seiner Region ebenfalls für die Dringlichkeit aus.

«Diese Zahlen spiegeln nicht nur den Niedergang einzelner Spitäler, sondern das Gebahren des Verwaltungsrates.»

Der politische Prozess werde zur Farce. Indem bereits Leistungen aus den bedrohten Spitälern nach Grabs, St.Gallen und Wil verlagert wurden, habe der Verwaltungsrat Einfluss auf die am Montag präsentierten Zahlen der einzelnen Standorte genommen.

Es kommt zur Abstimmung: Die Dringlichkeit wird mit 68-Ja-Stimmen gegenüber 46 Nein-Stimmen angenommen.

08:43 Uhr

FDP-Kantonsrat Walter Locher verteidigt das Vorgehen des Verwaltungsrates. Die dringliche Motion komme einem weiteren Aufschub gleich. «Eine dringliche Motion würde wieder eine Verzögerung von ein bis zwei Jahren zur Folge haben.»

08:40 Uhr

Zuerst werden die beiden dringlichen Vorstösse zu den St.Galler Spitälern behandelt. Nachdem die Spitalverbund gestern tiefrote Zahlen präsentierten, ging unter anderem eine dringliche Motion von SP und SVP ein. Sie fordert, den politischen Prozess abzuwarten, bevor der Leistungsabbau in den Regionalspitälern voranschreitet. Es geht um die Frage, ob die Motion für dringlich erklärt wird.

Co-Präsidentin der SP-Fraktion Bettina Surber kritisiert das Vorgehen des Verwaltungsrates. «Uns hat es den Deckel gelupft», sagt sie. Der Vorwurf: Der Verwaltungsrat habe die Zahlen extra kurz vor der Session präsentiert, um die Ratsdebatte zu beeinflussen. Der Verwaltungsrat torpediere laufend politische Beschlüsse. «Es hat System.»

08:32 Uhr

Die Glocke läutet. Parlamentspräsident Daniel Baumgartner wünscht genügend Energie für die heutige Energiedebatte.

08:26 Uhr

Guten Morgen und willkommen zurück im Kantonsrat! Heute steht mit dem Energiegesetz der wohl grösste Brocken der Session an. Dringliche Vorstösse zu den Spitälern bergen ebenfalls Diskussionspotenzial.