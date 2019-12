Subventionserhöhung für kulturelle Institutionen: Das St.Galler Stadtparlament handelt konsequent

Parlament sagt Ja zum neuen Kulturkonzept der Stadt St.Gallen – aber nur mit vielen Wenn und Aber

Das Stadtparlament hat am Dienstag das Kulturkonzept 2020 gutgeheissen. Insbesondere aus dem bürgerlichen Lager gab es Kritik. Die Debatte dürfte am 10. Dezember an der Budgesitzung des Parlaments fortgesetzt werden: Dann geht's nämlich um erste konkrete Beitragserhöhungen für Kulturinstitutionen.