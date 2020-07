Das St.Galler Kantonsspital strebt eine eigene Herzchirurgie an — unabhängig vom Ausgang das Zürcher Herzstreits Das St.Galler Kantonsspital arbeitet eng mit der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich zusammen. Dort gehen derzeit die Wogen hoch. Das beschäftigt die St.Galler Spitalverantwortlichen und die St.Galler Herzpatienten. Unabhängig davon, was die Abklärungen in Zürich ergeben werden, verfolgt das Kantonsspital seine eigenen Pläne einer Herzchirurgie.

Am Kantonsspital St.Gallen wird nicht am offenen Herzen operiert.] Gaetan Bally / KEYSTONE

«Die Ostschweiz ist herzchirurgisch Niemandsland.» So hatten sich die Freisinnigen in einer Debatte des St. Galler Kantonsparlaments geäussert. Das war 2018. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Am Kantonsspital St. Gallen wird nicht am offenen Herzen operiert. St. Gallerinnen und St. Galler, die sich Bypässe einsetzen oder eine Herzklappe ersetzen lassen müssen, müssen sich ausserkantonal behandeln lassen.

Die meisten St. Galler Herzpatienten, nämlich gut die Hälfte, lassen sich heute in Zürich am Universitätsspital behandeln – «gut 150 sind es jedes Jahr», sagt Daniel Germann, CEO des Kantonsspitals St. Gallen. Andere lassen sich am Zürcher Triemli-Spital operieren, 25 bis 30 Prozent begeben sich in die private Klinik Hirslanden Zürich.

Die herzchirurgischen Eingriffe haben in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Germann spricht von aktuell 450 Fällen pro Jahr – Tendenz steigend. In St. Gallen selber werden Stents eingesetzt und es sind minimalinvasive Herzklappeneingriffe möglich.

«Unsere Patienten sollen nicht von ihm operiert werden»

Daniel Germann, CEO des Kantonsspitals St.Gallen.

Das Kantonsspital St. Gallen und das Herzzentrum am Universitätsspital Zürich arbeiteten seit Jahren zusammen, sagt Germann. Es bestehen denn auch weitreichende Verträge. So stehen zwei St. Galler Kardiologen mehrmals wöchentlich in Zürich im Einsatz; die beiden leitenden Ärzte des Kantonsspitals unterstützen jeweils die Herzchirurgen des Unispitals bei den Eingriffen an den St. Galler Patientinnen und Patienten. Das habe ihnen in den vergangenen Wochen sehr geholfen, sagt Germann. Er spricht damit den Machtkampf an, der seit Monaten um das Herzzentrum am Universitätsspital Zürich tobt. Klinikdirektor Francesco Maisano ist nach massiven Vorwürfen beurlaubt worden.

Das Kantonsspital St. Gallen – es ist der grösste Zuweiser für das Herzzentrum am Unispital Zürich – hat in einem Brief dem beurlaubten Chef der Herzchirurgie das Vertrauen ausgesprochen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem Whistleblower verweigert, der heute wieder als leitender Arzt am Unispital tätig ist. Der Mann, der die Vorwürfe gegen Maisano publik gemacht hatte, soll «St. Galler Patientinnen und Patienten nicht operieren».

St. Galler Kardiologen arbeiten mit eingespielten Teams in Zürich

Der seit Wochen dauernde Zürcher Herzstreit dürfte nicht spurlos an den St. Galler Patientinnen und Patienten vorbeigezogen sein. «Dem ist so», sagt CEO Germann. «Es kamen viele Fragen auf.» Aber:

«Es war für unsere Patienten sehr beruhigend, dass sie einer unserer Ärzte nach Zürich begleitet und dort auch am Operationstisch stehen wird.»

Doch wie kann das Kantonsspitals garantieren, dass der «nicht genehme» Arzt am Eingriff beteiligt ist? Es dürfte dem Unispital Zürich kaum vorschreiben können, wer St. Galler Patienten operiert – und wer nicht.

Germann mag sich nicht zu den Gründen äussern, weshalb sie den Arzt nicht als Operateur wünschen. Nur so viel: Ihr Wunsch habe nichts mit der «Whistleblowerkrise» zu tun. Sie hätten diesen schon früher in Zürich deponiert. Germann sagt denn auch:

«Der Arzt operierte bereits bisher

keine St. Galler Patienten.»

Und weiter:

«Wir wissen, wer mit unseren Ärzten

am Operationstisch steht.»

Germann spricht von «eingespielten, etablierten Teams». Und er betont nochmals: Die medizinische Versorgung der St. Galler Patientinnen und Patienten sei garantiert «wie eh und je».

Gesundheitsdepartement äussert sich nicht

Zu den klinikinternen Vorgängen am Universitätsspital Zürich äussere sich das Gesundheitsdepartement nicht, heisst es auf Anfrage. Es lägen ihm aber keine Informationen vor, wonach das Unispital «die Behandlungsqualität im Bereich der Herzchirurgie nicht gewährleisten könnte». Und weiter führt es aus:

«Die herzchirurgische Behandlung benötigt ärztliche und pflegerische Teams mit 24 Stunden Präsenz während 365 Tagen. Leistungsaufträge werden deshalb an Spitäler und nicht an einzelne Operateurinnen oder Operateure erteilt.»

Aufwind für eigene Herzchirurgie?

Der Zürcher Herzstreit könnte dem St. Galler Kantonsspital gelegen kommen. Es strebt nämlich eine eigene Herzchirurgie an – und zwar ab 2022. Die Geschäftsleitung des Kantonsspital will bei der Regierung einen Leistungsauftrag für die neue Spitalliste beantragen. Germann sagt:

«Daran halten wir fest. Wir wollen 2022 auf die Spitalliste kommen.»

Bei einem Okay wären sie «innert weniger Monate» parat. Sie könnten die neuen Angebote praktisch «nahtlos in Kooperation mit Zürich» machen. Ihre Schreiben nach Zürich seien denn auch keineswegs als «Drohung» oder «Ultimatum» zu verstehen. Germann ist vielmehr überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit unter grösseren Spitälern noch verstärken wird.

«Wer nicht kooperiert, wird irgendwann vom Markt verschwinden.»

Das Gesundheitsdepartement mag aktuell nicht zu den Plänen des Kantonsspitals Stellung nehmen. Die Regierung werde «im Rahmen des Erlasses der neuen Spitalliste über die Versorgungssituation im Bereich der Herzchirurgie befinden». Dies dürfte voraussichtlich Mitte 2022 der Fall sein.

Mässig bis gar nicht begeistert

Das Kantonsparlament hatte sich 2018 bereits einmal mit der Idee einer eigenen Herzchirurgie beschäftigt und sich damals mässig bis gar nicht dafür erwärmt. Auslöser dafür war ein Bericht der Regierung zur herzchirurgischen Versorgung gewesen; die Fraktion der Freisinnigen hatte von ihr eine Auslegeordnung verlangt – bis der geforderte Bericht schliesslich vorlag waren fast zehn Jahre ins Land gezogen.

Darin hielt die Regierung – damals noch in alter Zusammensetzung – klar fest: «Derzeit stellt sich die Frage nach einer St. Galler Herzchirurgie nicht.» Die Schweiz verfügt über 16 Herzzentren – eine Dichte, die doppelt so hoch sei wie in den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich.

Auch bei einer eigenen Herzchirurgie gäbe es keine Herztransplantationen im Kanton St. Gallen. Sie gehören zur hoch spezialisierten Medizin und werden schweizweit nur an den Universitätsspitälern Zürich und Lausanne und am Inselspital Bern angeboten.