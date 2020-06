Das St.Galler Herz blutet: Die Olma findet wegen des Coronavirus dieses Jahr nicht statt +++ Ob der Jahrmarkt durchgeführt wird, ist noch nicht entschieden Die Verantwortlichen der beliebtesten St.Galler Messe haben in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien und Alternativen geprüft. Die Einschätzung der Chancen und Risiken zeige aber, dass eine erfolgreiche Durchführung der Olma nicht möglich ist. Das Jahr 2020 wird ein Jahr ohne Olma.

Dieses Jahr findet die Olma wegen der Coronapandemie nicht statt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

(red/vre) Der Verwaltungsrat der Olma Messen St.Gallen stellte Ende April in Aussicht, an seiner Juni-Sitzung über die Durchführung der Olma zu entscheiden.

«Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Lage und den weiterhin tiefen Fallzahlen der Covid-19-Erkrankungen hätten die Verantwortlichen der Olma mit dem definitiven Durchführungsentscheid gerne noch bis zum Bundesratsentscheid vom 24. Juni zugewartet.»

Ausschlaggebend dafür, dass sich der Verwaltungsrat der Olma Messen St.Gallen am 5. Juni entschieden habe, die Olma 2020 abzusagen, seien zwei wesentliche Gründe: Einerseits brauche die Umsetzung einer Messe in der Grössenordnung einer Olma einen organisatorischen und planerischen Vorlauf von mehreren Monaten – nicht nur für die Veranstal-ter, sondern auch für Aussteller, Sonderschauverantwortliche oder den Gastkanton, damit Aufträge rechtzeitig erteilt und Vorbereitungen getroffen werden können. Andererseits wäre die Einhaltung einer Abstandsregel an der Olma nicht umsetzbar, auch wenn der momentan gültige Abstand von 2 Metern reduziert würde. Gerade die besonders beliebten Messe-Elemente wie die Degustationshallen 4/5, der Olma-Umzug, das Säulirennen oder auch die Ernährungshalle 9.1 seien sehr stark frequentiert und ihr Erfolg hänge direkt mit der Menge der Besuchenden zusammen.

Keine Olma, keine Säulirennen in der Arena.

Bild: Beat Belser

Mehr Planungsspielraum für den Jahrmarkt

Die Olma ist abgesagt worden – was heisst das für den parallel zur Messe von der Stadt im Museumsquartier durchgeführten Herbstjahrmarkt? «Der Entscheid über seine Durchführung oder Absage ist noch nicht gefallen», wie Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt. Die Stadt habe bezüglich des Jahrmarkts nämlich mehr Planungsspielraum als die Olma-Messen für die Olma.

Die Stadtpolizei als Bewilligungsinstanz wolle mit dem Entscheid zum Jahrmarkt bis nach dem 24. Juni zuwarten. An diesem Datum sollte sich der Bundesrat dazu äussern, wie es mit Veranstaltungen mit über 1000 Personen nach Ende August weitergehen wird.

«Sollte sich abzeichnen, dass von den Anti-Corona-Regeln des Bundes her, die Durchführung des Jahrmarktes in irgendeiner Form möglich sein wird, will die Stadtpolizei das Bedürfnis danach unter den Marktfahrern abklären.»

Wenn genügend Marktfahrerinnen und Marktfahrer mitmachen würden, könnte die Durchführung des Jahrmarkts in irgendeiner Form als durchaus noch denkbar sein, sagt Stapo-Sprecher Kohler.

Schaffhausen ist Ehrengast an Olma 2021

Die Geschäftsleitung der Olma Messen St.Gallen sei in den vergangenen Wochen im engen Dialog mit allen Anspruchsgruppen, den Behörden und den Verantwortlichen des Gastkantons Schaffhausen gestanden. «Wir freuen uns, dass der Kanton Schaffhausen seinen Auftritt neu im Rahmen der Olma 2021 realisieren wird und auch für die Folgejahre bereits Lösungen mit den Ehrengästen gefunden werden konnten», heisst es in der Mitteilung.

Anmeldestand war erfreulich

Nach der Olma 2019 mit 363'000 Besucherinnen und Besuchern während 11 Messetagen und über 600 Ausstellern auf 50'000 m2 Fläche standen die Vorzeichen für die diesjährige Ausgabe der traditionellen St.Galler Herbstmesse sehr gut. Zahlreiche Sonderschauen und Rahmenveranstaltungen waren in Planung, der Anmeldestand der Aussteller sei gemäss Medienmitteilung der Olma-Messen erfreulich gewesen.

«Die fehlende Olma wird im Oktober im gesellschaftlichen Leben der Stadt St.Gallen und vieler Ostschweizer eine grosse Lücke hinterlassen und die OLMA-Fans schmerzen.»

Online-Kampagne «Olma – eifach Liebi»

Deshalb würden die Olma Messen St.Gallen eine Kampagne unter dem Motto «Olma – eifach Liebi» lancieren. Auf der Webseite www.eifachliebi.ch soll zum Ausdruck gebracht werden können, was einem persönlich die Olma bedeute.

Den Olma Messen St.Gallen sei es ein Anliegen, möglichst schnell wieder mit einem corona-konformen öffentlichen Betrieb starten zu können, welcher rasch auf die wechselnden Rahmenbedingungen angepasst werden könne. Ziel sei es, Ausstellern und Besuchern der Messen und Veranstaltungen, der Ostschweizer Öffentlichkeit sowie Organisatoren von Anlässen wieder Raum für Begegnungen und Lebensfreude sowie Möglichkeiten für wirtschaftliche Aktivitäten zu geben. «Das Team der Olma Messen St.Gallen arbeitet bereits an neuen Veranstaltungskonzepten, um das verfügbare Messegelände zu nutzen und Besucher in Festlaune zu versetzen», heisst es abschliessend in der Mitteilung.