Das Raketen-Glace ist 50 Ananas, Orange – und zum Schluss der Schoggi-Spitz: Drei Schichten Schweizer Glacé-Tradition. Kreiert nach dem Vorbild: der Nasa-Rakete, die sich im Sommer 1969 zum Mond aufmachte.

Mission «Apollo 11», die erste bemannte Mondlandung – die ganze Welt hielt den Atem an. Und auch Frisco am Bodensee liess sich vom Enthusiasmus anstecken. Ein Glacé in Form der Saturn-Rakete – wenige Tage nach der Mondlandung kam es auf den Markt.