Kommentar Das Nein zur Initiative «Behördenlöhne vors Volk» zeigt, dass das Vertrauen in die politischen Institutionen intakt ist - allerdings nicht überall Die Initiative ist der SVP ist am Vertrauen in die Behörden gescheitert - und an einem Denkfehler.

Adrian Lemmenmeier, Redaktor Ostschweiz Ralph Ribi

Nein Danke. Die Stimmbürger schlagen das Angebot aus, ihre Mitsprache bei der Festlegung von Behördenlöhnen zu erweitern. Das zeigt zum einen, dass das Vertrauen in die Behörden intakt ist. Zum anderen ist das Resultat auch Ausdruck eines Denkfehlers, der der SVP-Initiative «Behördenlöhne vors Volk» zugrunde lag. Sie ging davon aus, dass mehr Mitsprache des Volkes das politische System stärkt. In diesem Fall wäre wohl das Gegenteil eingetreten.

Die Befürworter argumentierten im Vorfeld, es sei auch im Interesse der gewählten Behördenmitglieder, wenn ihr Lohn direktdemokratisch legitimiert würde. Das ist richtig, greift aber zu kurz. Manche Gemeinden haben heute Mühe, fähige Leute für das Präsidium, den Gemeinderat oder einen Sitz in der GPK zu finden. Die Aussicht, dass einem die Bürger in laufender Legislatur den Salär kürzen können, senkt die Attraktivität solcher Aufgaben zusätzlich.

Dazu kommt, dass die Höhe eines Lohnes von verschiedenen Faktoren abhängt: Ausbildung, Erfahrung, Lohnstruktur der Verwaltung, Teuerung und vor allem von den Aufgaben, die ein Behördenmitglied übernimmt. Wollen die Bürgerinnen und Bürger beurteilen, ob der Lohn eines Gemeinderates gerechtfertigt ist, müsste man ihnen mit der Jahresrechnung wohl auch dessen Pflichtenheft zuschicken. Und jenes der Schulrätin. Und des Präsidenten der Wasserkorporation.

Schliesslich hat die Bevölkerung bereits jetzt einen Hebel, um Lohnexzesse in den Behörden zu verhindern. Mehrausgaben müssen von der Bürgerschaft bestätigt werden. Heisst: Die Stimmbürger können zwar den Lohn einer Gemeinderätin nicht kürzen, sehr wohl aber eine ungerechtfertigte Erhöhung verhindern. Das ist Kontrolle genug. Zumal Behördenmitglieder in diesem Kanton schlicht keine unverschämt hohen Löhne kassieren, wie eine Erhebung dieser Zeitung vor drei Jahren zeigte.

Betrachtet man die Resultate in den einzelnen Gemeinden, zeigt sich eine bemerkenswerte Tendenz: Mehr Gewicht als der klassische Stadt-Land-Graben hatten wohl die Vorgeschichten in den Kommunen. Es fällt auf, dass die Initiative oft dort angenommen wurde, wo es in den letzten Jahren Diskussionen über Löhne oder Widerstand gegen den Gemeinderat gab. So etwa in Waldkirch, Rorschach oder in der Gemeinde Au.

Trotz Ablehnung bleibt die Initiative nicht wirkungslos; sie hat schon im Vorfeld eine relevante Veränderung angestossen. Wer heute wissen will, was ein Stadtpräsident verdient, muss ein Gesuch stellen, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz. Künftig sollen die Behörden diese Löhne von sich aus publizieren. Wird Zeit, dass in dieser Angelegenheit Transparenz einkehrt.