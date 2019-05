Das Kloster Fischingen hat ein neues Gartenrestaurant Mit seiner neuen Gartenwirtschaft will das Kloster Fischingen ein möglichst breites Publikum ansprechen. Finanziert wurde sie unter anderem durch die Prämie des Thurgauer Tourismuspreises. Roman Scherrer

Das erweiterte Gartenrestaurant des Klosters Fischingen. (Bild: Roman Scherrer)

In den vergangenen Jahren hat es sich einen Namen als Seminarhotel gemacht. Das Kloster Fischingen sei aber stets bemüht, für eine breitere Öffentlichkeit attraktiv zu sein, wie Klosterdirektor Werner Ibig und der neue Leiter des Seminarhotels, Lukas Höhn, am Dienstagmorgen an einem Pressegespräch sagten.

Dazu beitragen soll das neu eröffnete Gartenrestaurant, gleich ausserhalb des Kloster-Restaurants. Vier Jahre habe es etwa gebraucht bis die Idee der Gartenwirtschaft nun umgesetzt werden konnte, erklärte Werner Ibig. Lukas Höhn deutete auf einen neuen Eingang zum Kloster-Restaurant:

«Mit dieser Tür wollten wir den Weg verkürzen, vor allem für den Arbeitsablauf. Denn vorher mussten wir nur über einen Umweg vom Restaurant in den Garten.»

Die neue Tür sei deshalb entscheidend gewesen, um das Gartenrestaurant realisieren zu können. «Wir mussten nämlich zuerst die Bewilligung der Denkmalpfege erhalten, um diese Türe bauen zu können», ergänzte Werner Ibig.

Zur Finanzierung des Durchgangs und des Gartenrestaurants haben 10'000 Franken beigetragen, welche das Kloster erhielt, als es 2011 den Thurgauer Tourismuspreis erhalten hatte. 2016 erhielt das Kloster von einer Privatperson eine Spende in gleicher Höhe, die ebenfalls für zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Diese beiden Beträge hätten zwar nicht ganz gereicht, seien aber ausschlaggebend gewesen für die Umsetzung des Projekts, erklärte Werner Ibig.