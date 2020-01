«Das ist eine Bieridee»: Die Absicht, Primarschülern das Velofahren auf dem Trottoir zu erlauben, wird kontrovers diskutiert – Reaktionen aus der Ostschweiz Kindern bis zum 12. Lebensjahr soll die Fahrt mit dem Velo auf dem Trottoir noch ab diesem Jahr erlaubt werden. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Sollen Primarschulkinder auf dem Trottoir velofahren dürfen? Susann Basler

In einem Massnahmenpaket, das der Bundesrat vor eineinhalb Jahren in die Vernehmlassung gab, war auch der Vorschlag enthalten, Kindern bis zum 12. Altersjahr das Velofahren auf dem Trottoir zur erlauben. Dieser Vorschlag soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Bis jetzt gilt, dass Kinder bis 7 Jahre nicht auf der Strasse velofahren dürfen. Deshalb ist es ihnen erlaubt, sich mit Kinder- und Spielzeugvelos auf dem Trottoir fortzubewegen. Danach müssten sie – theoretisch – sofort auf der Strasse fahren, egal, wie stark frequentiert und gefährlich diese ist. In der Realität benutzen aber viele Velofahrer aus Sicherheitsgründen das Trottoir. Das soll jetzt, zumindest für Kinder bis 12 Jahre, offiziell erlaubt werden. Passen würde diese Alterslimite zur Veloprüfung in St.Gallen: Diese wird in der Stadt erst in der 5. oder 6. Klasse abgelegt und attestiert den Schülerinnen und Schülern, dass sie ab dann fähig sind, sich korrekt im Strassenverkehr zu verhalten. In sämtlichen Kantonen werden die Veloprüfungen zwischen der 4. und 6. Klasse durchgeführt.

«Geld für den Ausbau von Fahrradwegen wird so gespart»

Auf Facebook wird die Absicht des Bundesrates kontrovers diskutiert. «Das wird hässliche Auseinandersetzungen zwischen Velofahrern und Fussgängern geben», prophezeit ein User. Manuela Gerzner Schmidt ist aus einem anderen Grund empört. Sie kommentiert auf Facebook:

«Mit dieser Aktion meint der Bundesrat das Geld für den Ausbau von Fahrradwegen sparen zu können. Das ist billig und fadenscheinig, und dies auf Kosten der Sicherheit im Strassenverkehr von Kindern und Fussgängerinnen und Fussgängern.»

Rolf Irmer erinnert in seinem Kommentar daran, dass ein Volksentscheid von 2018 dem Bundesrat die Pflicht auferlegt hat, sich um den Ausbau von Radwegen zu kümmern. Er gibt zu bedenken, dass die Verkehrsdichte in den letzten 20, 30 Jahren zugenommen habe, Autos immer grösser und schwerer geworden seien und auch dass der LKW-Verkehr «drastisch zugenommen hat». «Der Velofahrer hat im Falle einer Kollision immer die schlechteren Karten. Was nützt es dem Velofahrer, wenn auf seinem Grabstein steht: ‹Aber er hatte Vorfahrt›?». Autos seien eine permanente Todesgefahr für Velofahrer. Kinder machten aufgrund fehlender Lebenserfahrung häufiger Fehler. «Mit dieser Massnahme soll das Risiko für Kinder reduziert werden.»

Nur weil es mehr stärkere Verkehrsteilnehmer gebe, müsse sich der Schwächere nicht mehr an Regeln halten?, wirft Marcel Mukrchadh Grossenbacher ein. «Der Autofahrer ist gegenüber dem Lastwagen auch benachteiligt und in latenter Todesgefahr.» Für Franziska R. Meier sind velofahrende Kinder auf dem Trottoir wiederum eine Behinderung für ältere Menschen, Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer. «Das ist eine Bieridee.»

Velo geht bei Strassenplanung vergessen

Ruedi Blumer ist Co-Präsident der Sektion St.Gallen/Appenzell des Verkehrs-Club Schweiz (VCS) und Präsident des VCS Schweiz. Für ihn gibt es einen Grundsatz, wie er auf Anfrage sagt: «Man muss das Velo ernster nehmen im Verkehr.» Leider gehe das Velo bei den Strassenplanungen immer noch zu oft vergessen, dabei sei das Velo das genialste Fortbewegungsmittel für die Stadt oder kürzere Distanzen.

Es gibt aber für den VCS-Präsidenten noch einen weiteren Grundsatz:

«Man darf die Situation für die Velofahrer nicht auf Kosten der Fussgänger verbessern.»

Der Königsweg wäre je eine eigene Spur für die Autos, die Velos und die zu Fuss Gehenden. Soviel zur Wunschvorstellung.

«Strassen sind gefährlicher worden»

Da die Realität noch weit davon entfernt sei, gelte es jetzt, gut umsetzbare Lösungen zu finden, sprich: Wenn genug Platz auf dem Trottoir vorhanden sei, könne Primarschülern das Velofahren dort erlaubt werden. «Für den VCS ist die Alterslimite 12 Jahre aber zu hoch angesetzt, diese darf bei höchstens 10 Jahren liegen.» Man müsse das Thema Velos auf dem Trottoir zudem differenzierter anschauen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. «In oder zwischen Dörfern sind Trottoirs in der Regel schlechter frequentiert und sollten eher für alle offen sein.» Geregelt werden könne das Fahren auf den Trottoirs mit den blauen, runden Verkehrstafeln, die signalisieren, ob die Trottoirs für Fussgänger und Zweiradfahrer frei sind.

«Es ist nun mal eine Tatsache, dass die Strassen mit den grossen Lastwagen, Bussen und den breiten SUVs für Velos gefährlicher geworden sind und man deshalb verstehen kann, weshalb die schwächeren Verkehrsteilnehmer auf das Trottoir ausweichen, wenn Velostreifen oder Velowege fehlen», so Ruedi Blumer.

Projekte bleiben in der Planungsphase

Die Hoffnung, dass mit dem überaus deutlichen Ja zum «Bundesbeschluss Velo» im September 2018 die Situation für die Velofahrenden besser wird, habe sich bis jetzt leider noch nicht erfüllt. «Der Bund müsste den Prozess unterstützen, aber es geht zu langsam», so Blumer. «Für die Velos kostet es immer zu viel.» Das gelte auch für die Stadt St.Gallen. Es gebe zwar Bestrebungen und gute Projekte für mehr Velowege, doch viele steckten immer noch in der Planungsphase. «Für die Auto-Infrastruktur wird konsequenter investiert.»

Das Argument, St.Gallen sei wegen der Topographie keine Velo-Stadt, sei heute dank der E-Bikes hinfällig. «Es braucht endlich einen gut ausgebauten Veloweg von Gossau bis Mörschwil beziehungsweise Wittenbach. Und zwar nicht nur auf dem Papier.»