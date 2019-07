«Das hat in der heutigen Zeit nichts mehr zu suchen»: Protest gegen Flugshow bei Wiedereröffnung des Fliegermuseums Altenrhein

Der Schutzverband Aktion gegen Fluglärm Altenrhein (AgF) kritisiert den Verein FFA Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein scharf. Er protestiert gegen die am Eröffnungsfest geplante Flugshow. In einer Zeit, in der Klimaschutz und Eindämmung des umweltbelastenden Flugverkehrs höchste Priorität hätten, werde mit der Flugveranstaltung ein völlig falsches Zeichen gesetzt.