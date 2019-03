Das Geburtshaus St.Gallen kommt auf die Spitalliste Die Regierung hat beschlossen, das St.Galler Geburtshaus auf die Spitalliste aufzunehmen. Diesen Entscheid nannten die Initiantinnen von Anfang an existenziell. Am 1. April ist Eröffnung. Katharina Brenner

Es ist die Geburt des St.Galler Geburtshauses: Die St.Galler Regierung hat beschlossen, das Geburtshaus St.Gallen per 1. April 2019 in die Spitalliste Akutsomatik 2017 aufzunehmen. Das teilte Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann am Mittwochmorgen mit.

Damit steht der Eröffnung des Geburtshauses im Osten der Stadt St.Gallen nichts mehr im Weg. Die vier Hebammen aus dem Appenzellerland, die hinter dem Projekt stehen, hatten von Anfang an betont, dass die Aufnahme auf die Spitalliste zwingend sei für das finanzielle Überleben des Geburtshauses. «Mit der Aufnahme in die Spitalliste entstehen für die St.Galler Frauen keinerlei zusätzliche Kosten mehr, wenn sie sich entscheiden, im Geburtshaus anstatt in einem Spital zu gebären», so Hanselmann.

Steht allen Schwangeren in der Schweiz offen

Was ist mit Frauen aus anderen Kantonen? Mit der Aufnahme in die St.Galler Spitalliste stehe das Geburtshaus St.Gallen grundsätzlich allen schwangeren Frauen in der Schweiz offen.

«Da abgesehen vom Kanton Zürich in keinem der Nachbarkantone ein entsprechendes Angebot existiert, ist die volle Kostendeckung für alle Ostschweizer Frauen garantiert.»

Finanzielle Nachteile könnten sich allenfalls ergeben, wenn Frauen mit ausserkantonalem Wohnsitz notfallmässig vom Geburtshaus in ein St.Galler Akutspital zur Entbindung überwiesen werden müssten.

Die Initiantinnen des Projekts hatten auch in den anderen Ostschweizer Kantonen den Antrag gestellt, auf die Spitalliste aufgenommen zu werden. Appenzell Ausserrhoden wird voraussichtlich bei der generellen Überarbeitung darüber entscheiden, hiess es im Februar auf Anfrage. Im Kanton Appenzell Innerrhoden wisse man noch nicht, wann der Antrag behandelt werde.

Im Thurgau momentan keine Priorität

Im Thurgau hat der Antrag aktuell keine Priorität. Die Stellvertretende Amtschefin des Thurgauer Amts für Gesundheit, Susanna Schuppisser, sagte gegenüber unserer Zeitung: «Frauen aus dem Thurgau können sich entscheiden, nach St.Gallen zu gehen.»

Die Grundversicherung und der Kanton bezahlen für die Entbindung auch ausserhalb des Wohnkantons. Gebe es dann bei der Geburt aber Komplikationen, könne es sein, dass die zusätzlichen Kosten zu Lasten der Zusatzversicherung oder eben der Frau selber gehen. «Daher sollten sich Schwangere umfassend informieren.»

Gesundheitsdirektorin sieht keine Konkurrenz

Heidi Hanselmann sagt, dass mit der Aufnahme des St.Galler Geburtshauses auf die Spitalliste eine Angebotslücke in der stationären ausserklinischen Geburtshilfe für St.Galler Frauen geschlossen werden könne. Aus Sicht der Regierung bestehe Bedarf ein solches Angebot. Es sei ein komplementäres zur Spitalgeburt, «kein Konkurrenz-Angebot».

Im Geburtshaus können Frauen entbinden und das Wochenbett verbringen – wenn sie möchten mit Partner. Auch Frauen, die im Spital entbinden, können fürs Wochenbett ins Geburtshaus. Das Angebot richte sich an «gesunde Frauen mit tiefem Risiko für Geburtskomplikationen», sagt Hanselmann. Die fachliche Betreuung sowie die organisatorische Leitung liegen in der Verantwortung von Hebammen. Die Gesundheitsdirektorin hält aber auch fest: «Der ganz grosse Teil der Geburten wird weiterhin in Spitälern erfolgen.»