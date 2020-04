Das Ende des Behandlungsstopps: So bereiten sich Ostschweizer Spitäler, Arzt- und Zahnarztpraxen vor Ab 27. April dürfen Spitäler wieder alle Eingriffe vornehmen – also auch Operationen, die nicht zwingend notwendig sind. Auch ambulante medizinische Praxen können zum gleichen Zeitpunkt ihre Behandlungen wieder aufnehmen. Dazu gehören unter anderem auch Praxen für Zahnmedizin, Physiotherapie und medizinische Massage.

Die stationäre Kapazität für Coronapatienten lag bei Kantonsspital St.Gallen bisher bei rund 300 Betten. Ralph Ribi

«Das ist ein sehr wichtiger Schritt, nicht nur für das Kantonsspital St.Gallen, sondern für alle Spitäler», heisst es beim Kantonsspital St.Gallen. Im grössten Spital des Kantons St.Gallen lag die Bettenauslastung in den letzten Wochen noch «bei knapp 50 Prozent». Normalerweise liegt sie bei «über 90 Prozent». Aktuell werde nur noch rund die Hälfte der Eingriffe durchgeführt, sagt Mediensprecher Philipp Lutz. Die Einnahmeausfälle werde man «frühestens mit dem Halbjahresabschluss 2020 kommunizieren können».

Philipp Lutz Mediensprecher Kantonsspital St.Gallen

Nach einer ersten Rückmeldung des Amts für Wirtschaft und Arbeit gehe man unabhängig von der Lockerung des Lockdowns davon aus, dass für das KSSG, wie für alle öffentlich-rechtlichen Unternehmen, kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehe. Laut Lutz laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme sämtlicher Leistungen im ambulanten und stationären Bereich «auf Hochtouren». Beim grössten St.Galler Spital will man «alles koordiniert, miteinander hochfahren» und ab 27. April wieder in den Normalbetrieb gehen. Die stationäre Kapazität lag bisher bei rund 300 Betten, sie wird nach dem 27. April noch rund 100 Betten betragen.

Die Ärztegesellschaft Kanton St.Gallen hat sich vor dem Entscheid des Bundesrats für die Wiederaufnahme der «normalen» Sprechstunde in der ambulanten Praxis und im Spital eingesetzt, wie Geschäftsführerin Barbara Zinggeler sagt. Die Zahnärzte in der Region St.Gallen–Appenzell freuen sich, den Praxisbetrieb am 27.April wieder starten können. «Wir konnten während sechs Wochen nur Notfallbehandlungen (Unfälle und starke Schmerzen) durchführen», sagt Blanche Ahrendt-Schuwey, Präsidentin der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO St.Gallen–Appenzell. Die Einnahmeausfälle während der letzten Wochen betragen 95 bis 100 Prozents des Praxisumsatzes, «auf den Jahresumsatz gesehen bedeutet dies ein Minus von mindestens 10 Prozent».

«Wir gehen davon aus, dass wir schrittweise

alle Fachleute wieder brauchen»

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG. Andrea Stalder

In den beiden Thurgauer Akutspitälern in Frauenfeld und Münsterlingen lag die Bettenauslastung in den letzten Wochen bei rund 45 bis 65 Prozent. Je rund 8 bis 12 Eingriffe pro Tag wurden gemacht (Notfälle und dringende Eingriffe), «je 30 bis 40 nicht dringliche wurden aufgeschoben», sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Ab dem 27. April werde die Kurzarbeit aufgehoben, «ab dann gehen wir davon aus, dass wir schrittweise alle Fachleute wieder brauchen». Der «Restart» werde eher sanft anlaufen, vermutet Kohler: «Vor allem ältere Menschen haben nach wie vor etwas Angst. Viele Patientinnen und Patienten hätten ihre Eingriffe verschieben müssen, «diese kontaktieren wir nun zuerst». Für Coronapatienten stünden «sicher mehr als genug Betten auf den Normalstationen» zur Verfügung.

Ähnlich ist die Situation bei den Privatspitälern: Bei der Hirslandengruppe betrug die Auslastung in den letzten Wochen 40 bis 50 Prozent. «Wo nicht anders möglich» habe man die Angestellten für Kurzarbeit angemeldet. Diese werde man nach dem 27. April werde hoffentlich aufheben können. Für die Berit Klinik ist die Lockerung des Lockdowns «eine Perspektive, worauf wir aufbauen können», sagt CEO Peder Koch.

«Vom 17. März bis Ostern haben wir sieben Notfälle operiert. Normalerweise operieren wir zwischen 600 und 700 Patienten pro Monat.»

Die Kurzarbeitsentschädigung vom 17. März bis anfangs Mai ist laut Koch «enorm wichtig». Danach sollte sie «nicht mehr notwendig sein». Diese Entschädigung grenzt «den finanziellen Schaden etwas ein». Von den 335 Mitarbeitenden seien bis vor Ostern rund 80 Prozent der Mitarbeitenden davon betroffen gewesen. Die Ärztegesellschaft Kanton St.Gallen hat sich vor dem Entscheid des Bundesrats für die Wiederaufnahme der «normalen» Sprechstunde in der ambulanten Praxis und im Spital eingesetzt, wie Geschäftsführerin Barbara Zinggeler auf Anfrage mitteilt.

Die Zahnärzte freuen sich, den Praxisbetrieb am 27. April wieder starten können. «Wir konnten nun während sechs Wochen nur Notfallbehandlungen (Unfälle und starke Schmerzen) durchführen», sagt Blanche Ahrendt-Schuwey, Präsidentin der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO St.Gallen–Appenzell. Die Einnahmeausfälle während der letzten Wochen betragen 95 bis 100 Prozents des Praxisumsatzes, «auf den Jahresumsatz gesehen bedeutet dies ein Minus von mindestens 10 Prozent.»