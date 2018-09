Darum lehnt die St.Galler Regierung das Verhüllungsverbot ab Am 23. September stimmen die St.Gallerinnen und St.Galler über ein eingeschränktes Gesichtsverhüllungsverbot ab. Die Regierung lehnt die vom Kantonsrat beschlossene Regelung ab. Maria Kobler-Wyer

Der St.Galler Regierungsrat hält ein Gesichtshüllungsverbot nicht für verhältnismässig. (Bild: Keystone)

Der Kantonsrat will mit dem Nachtrag zum kantonalen Übertretungsstrafgesetz jene Personen mit Busse bestrafen, die sich im öffentlichen Raum und an öffentlich zugänglichen Orten durch die Verhüllung des Gesichts unkenntlich machen und dadurch die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedrohen oder gefährden. Ob die Gesichtsverhüllung eine Bedrohung oder Gefährdung darstelle, sei im Einzelfall zu beurteilen. Mit dem Verbot soll das Vertrauen für ein sicheres Zusammenleben geschaffen werden, da gegenüber verhüllten Personen ein grosses Unbehagen besteht.

Die Regierung trägt diese Absichten des Parlaments grundsätzlich mit, wie die Staatskanzlei mitteilt. Für ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander gehöre es nach hiesigem Kulturverständnis dazu, das Gesicht des Gegenübers zu sehen. Die Regierung hätte sich aber vorstellen können, ein Gesichtsverhüllungsverbot im Kontakt mit Behörden und Amtsstellen zu erlassen, wie es weiter heisst. Eine Person wäre nur bestraft worden, wenn sie sich trotz Aufforderung geweigert hätte, die Gesichtsverhüllung abzulegen. Die Regierung hatte einen solchen Kompromissvorschlag unterbreitet.

Dem Kantonsrat ging dieser Vorschlag aber zu wenig weit. Für ihn war das Argument stärker, dass es zum hiesigen Verständnis gehört, sich unverhüllt gegenseitig in die Augen blicken zu können.

Die Regierung zeigte schon in der Botschaft an den Kantonsrat auf, dass sie ein derartiges Gesichtsverhüllungsverbot weder als verhältnismässig noch eines freiheitlichen Rechtsstaates würdig erachtet. Sie sieht in der Verhüllung des Gesichts durch Einzelpersonen ausserhalb von grossen Menschenansammlungen nicht per se eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wie es in der Mitteilung heisst.

Laut Regierung beruhen religiös motivierte Bekleidungen, die in allen Religionen vorkommen, auf persönlichen Entscheidungen, in die sich der Staat nicht einzumischen hat, solange die Grenzen der Rechtsordnung nicht überschritten werden. Hinzu komme, dass die Strafbarkeitsvoraussetzung der Gefährdung oder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder des religiösen oder gesellschaftlichen Friedens im Einzelfall nur schwer beurteilt werden können. Die Polizeikräfte würden vor ausserordentlich schwierigen Abgrenzungsfragen im Einzelfall stehen.