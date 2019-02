Dank des schönen Sommers: Säntis-Schwebebahn AG mit bestem Geschäftsjahr ihrer Geschichte Das Geschäftsergebnis 2018 ist das Beste in der 84-jährigen Geschichte der Säntis-Schwebebahn AG: Durch den schönen Sommer wurde ein Bruttoumsatz von über 20 Millionen Franken erwirtschaftet. Wegen des Lawinenniedergangs bleibt der Betrieb der Säntis-Schwebebahn noch für Monate eingestellt.

Freud und Leid bei den Säntis Schwebebahnen AG: Einem Rekordsommer folgte das Lawinenunglück. (Bild: Benjamin Manser)

(pd/red) Die Jahresrechnung der Säntis-Schwebebahn weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Nettoertrag von 19,364 Mio. Franken aus. Zum Gesamtergebnis haben gemäss Mitteilung die einzelnen Geschäftsfelder folgende Beiträge geleistet:

Die Schwebebahn 6,051 Mio. Franken

Der Hotelbetrieb 7,667 Mio. Franken

Die Gastronomie 3,759 Mio. Franken

Der Detailhandel 1,073 Mio. Franken.

Zimmerauslastung bei 65 Prozent

Der neue Hotelbetrieb habe in seinem dritten Betriebsjahr die Zimmerauslastung wiederum steigern können, auf mittlerweile 65 Prozent.

Aus der Erfüllung von Infrastrukturaufgaben und Leistungen für Dritte, konnten 0,814 Mio. Franken erwirtschaftet werden. Dem gegenüber steht ein Betriebsaufwand von 15,745 Mio. Franken, wovon 6,546 Mio. Franken den Material- und Sacheinkauf und 9,199 Mio. Franken den Personalbereich betreffen. Investiert hat das Unternehmen im vergangen Jahr 2,320 Mio. Franken. Das erarbeitete EBITDA von 3,619 Mio. Franken (19 Prozent) ermöglichte Abschreibungen in der Höhe von 3,467 Mio. Franken.

Betrieb noch für Monate eingestellt

Der Start ins neue Geschäftsjahr und damit die Freude über das gute Jahresergebnis 2018 sei getrübt worden durch das schlimme Lawinenereignis Mitte Januar. «Die Beschädigung an der ersten, 54 Meter hohen, Seilbahnstütze führte dazu, dass der Betrieb der Säntis-Schwebebahn noch für Monate eingestellt bleiben wird», heisst es in der Medienmitteilung. «Die Geschäftsleitung ist intensiv damit beschäftigt, raschmöglichst eine zukunftsfähige Lösung zu erarbeiten.»

Die geplanten Umbauarbeiten auf dem Säntis würden vorangetrieben. So soll sichergestellt werden, dass bei der Wiederinbetriebnahme der Schwebebahn auch das neue Restaurant auf dem Säntis, welches Teil des neuen Gastronomiekonzeptes sei, der Öffentlichkeit vorgestellt werden könne. «Es wird eines der schönsten Bergrestaurants in der Schweiz werden», so der Wortlaut der Mitteilung.