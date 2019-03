Daniel Kehl wird neuer GBS-Rektor Die Nachfolge von Lukas Reichle ist geklärt. Prorektor Daniel Kehl übernimmt ab August 2019 die Gesamtleitung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen. Katharina Brenner

Daniel Kehl, Jahrgang 1972, ist bereits Mitglied des GBS-Rektorats.

Die grösste Berufsfachschule im Kanton St.Gallen erhält einen neuen Rektor. Ab August 2019 übernimmt Daniel Kehl die Gesamtleitung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS). Das teilte die Berufsfachschulkommission mit.

Kehl, Jahrgang 1972, ist verheiratet, Vater von vier Kindern und wohnt in Balgach. Seit 2016 ist er Bereichsleiter Grundbildung am GBS und Mitglied des Rektorats. Von 2000 bis 2007 unterrichtete er in der Abteilung Schule für Gestaltung, zuerst bei den Brückenangeboten, dann als Lehrer der Allgemeinbildung. Im Anschluss leitete er die Abteilung acht Jahre lang.

Aufgrund seiner fast 20-jährigen Erfahrung in verschiedenen Funktionen kenne Kehl das GBS «bestens», schreibt die Berufsfachschulkommission. Kehl habe mehrere internationale Erasmus-Projekte verantwortet und GBS-intern «zahlreiche herausfordernde Entwicklungsprojekte erfolgreich umgesetzt».



Der jetzige Rektor Lukas Reichle hatte Ende Jahr seinen Rücktritt eingereicht. Er geht im Sommer 62-jährig frühzeitig in Pension. «Aus klaren privaten Gründen», wie er unserer Zeitung sagte. Seine Frau sei zwei Jahre älter, sie gehe fast zeitgleich in Pension. Seit langer Zeit hätten sie diesen Schritt geplant.