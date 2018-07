Dachstock in Uttwiler Mehrfamilienhaus ausgebrannt - über 100 Einsatzkräfte im Einsatz Am frühen Freitagmorgen ist in Uttwil in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, befand sich der Dachstock bereits in Vollbrand. Tim Naef

Dachstock eines Uttwiler Mehrfamilienhauses ausgebrannt

"Nach ersten Erkenntnissen gibt es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen", sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Nachfrage. Kurz nach 2 Uhr am Freitagmorgen ging eine Meldung in der Notrufzentrale ein, wonach in einem Mehrfamilienhaus an der Romanshornerstrasse in Uttwil ein Feuer ausgebrochen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand vor.

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Uttwil, Amriswil und Romanshorn waren im Einsatz. Über die Ursache des Feuer konnte Christen noch keine Angaben machen. Brandermittler seien im Einsatz. Auch die höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Mittlerweile konnte das Feuer gelöscht werden.