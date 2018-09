Verhüllungsverbot: «Da wurde eine Scheinlösung gezimmert» Nach dem Tessin führt nun auch der Kanton St. Gallen ein Verhüllungsverbot ein – eines mit einer Einschränkung. Die neue Bestimmung sei nicht durchsetzbar, kritisieren die Gegner des Verbots. Sie werde «zu keiner einzigen Verurteilung» führen. Regula Weik

Vom neuen Verhüllungsverbot im Kanton St. Gallen sind auch Touristinnen betroffen. Bild: Mads Claus Rasmussen/EPA

Das Resultat lässt nichts zu deuteln ­übrig: Zwei Drittel der St. Galler Stimmberechtigten wollen, dass sein Gesicht zeigt, wer sich im öffentlichen Raum ­bewegt. Sämtliche Gemeinden stimmten dem Verhüllungsverbot im Kanton zu – auch die Stadt St. Gallen. Sie schert sonst öfter aus und gehört dann zur unterlegenen Minderheit; in der gestrigen Abstimmung kann sie sich nun ebenfalls Siegerin schimpfen.

Was unspektakulär als «Nachtrag zum Übertretungsstrafrecht» daherkommt, ist knifflig und emotional. Das hatte sich bereits in der Parlamentsdebatte gezeigt und wiederholt sich nun in den Reaktionen auf das Abstimmungsergebnis. St. Gallen ist nach dem Tessin der zweite Kanton, der die Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum verbietet – mit einem grossen Unterschied: Das St. Galler Verbot gilt nicht grundsätzlich. Im Kanton St. Gallen darf nur gebüsst werden, wer durch seine Verhüllung «die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet». Die Art und Weise, wie die Polizei diese diffizilen Abklärungen vornehmen muss, ist ihr überlassen, respektive nicht geklärt.

«Das neue Gesetz bringt hohes Frustrationspotenzial»

Die Kritiker der Vorlage hatten bereits im Vorfeld von «reiner Symbolpolitik» und «unsinniger Scheinregelung» gesprochen, die weder umsetzbar noch praktikabel sei und muslimische Frauen erst recht nicht vor Diskriminierung schütze. Die Freisinnigen – sie gehören zu den Verlierern des gestrigen Abstimmungssonntags – doppeln denn auch nach: «Die neue Bestimmung ist nicht durchsetzbar und wird zu keiner einzigen Verurteilung führen.» Es sei eine «Scheinlösung» gezimmert worden, die niemandem etwas bringe; für die FDP ist daher klar: «Das neue Gesetz bringt ein hohes Frustrationspotenzial in der Bevölkerung.»

Die Jungsozialisten gehen gar noch einen Schritt weiter: Sie fordern Regierung und Kantonspolizei auf, das Gesetz «konsequent nicht durchzusetzen». Es sei schlicht «nicht durchführbar»; «alles andere führt zu Rechtsunsicherheit, polizeilicher Willkür und rassistischen Polizeikontrollen». Die Gegner des Verbots – FDP, SP, Grüne und Grünliberale – hatten in den vergangenen Wochen wiederholt von einem «Gesetz für die Galerie» gesprochen; es werde kaum Auswirkungen auf das reale Leben haben.

Die Juso sprechen unverhohlen von einem «islamophoben und sexistischen Gesetz». Dass der Gesetzesnachtrag überhaupt vors Volk kam, geht auf das Engagement der Jungparteien zurück: Sie hatten das Referendum gegen die vom Kantonsparlament verabschiedete Vorlage ergriffen.

Für das Verbot eingesetzt hatten sich SVP, Junge SVP und CVP. Ihnen war der Vorschlag der Regierung zu wenig weit gegangen; diese hatte eine Busse nur für Personen vorgeschlagen, die sich im Kontakt mit Behörden und Amtsstellen trotz Aufforderung weigern, die Gesichtsverhüllung abzulegen.

«St. Galler dulden keine Ganzkörperverhüllungen»

«Sehr erfreut» über das deutliche Abstimmungsergebnis ist dagegen die SVP; sie hatte 2013 mit einer Motion den Anstoss zur Verhüllungsdebatte im Kanton gegeben. Die Partei hatte wiederholt argumentiert, wer in der Öffentlichkeit sein Gesicht nicht zeige, «hat entweder unlautere Absichten oder wird dazu gezwungen». Ihr Kommentar zum Resultat fällt sec aus: «St. Gallerinnen und St. Galler wollen, dass man im öffentlichen Raum sein Gesicht zeigt. Sie dulden keine Ganzkörperverhüllung.»

Die CVP hatte sich der SVP angeschlossen und war dafür im Vorfeld der Abstimmung mehrfach kritisiert worden; im Parlament hatte es in ihren Reihen zahlreiche Abweichler von der Fraktionshaltung gegeben. Die Partei sieht sich durch den Volksentscheid in ihrer «Sicherheits- und Integrationspolitik» bestätigt. Mit dem Verhüllungsverbot werde eine «Lücke im Übertretungsstrafgesetz» geschlossen, so die CVP. Das klare Verdikt an der Urne überrasche umso mehr, als «die Gegner zur reinen Burka-Vorlage hochstilisiert hatten und so auch mobilisieren konnten».

Für die St. Galler Regierung ist die Verhüllungsdebatte noch nicht ausgestanden: Die SVP plant einen parlamentarischen Vorstoss, da sich die Regierung «unnötig in den Abstimmungskampf eingemischt» habe.