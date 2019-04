St.Galler CVP steigt mit regionalen Listen ins Rennen Die CVP hält einen Viertel der zwölf St. Galler Nationalratssitze. Die Partei möchte im Herbst zulegen – auch dank Listenverbindungen. Zwei sind bereits beschlossen, eine dritte könnte folgen. Regula Weik

Die CVP will den Wähleranteil ausbauen. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey)

Zurückgewinnen – so dürfte das Motto der St. Galler CVP für die kommenden Wahlgänge lauten. Im Mai will sie den vor sieben Jahren verlorenen Ständeratssitz zurückerobern; die Chancen für den (Wieder-)Einzug in die Kleine Kammer stehen mit Finanzchef Benedikt Würth gut. Im Herbst will sie den Wähleranteil ausbauen und die drei Nationalratssitze sichern. Auch wenn es die Partei nicht explizit betont: Gewiss hat sie einen vierten Sitz vor Augen; dieser war ihr Anfang 2011 «entlaufen» – durch den Parteiwechsel von Thomas Müller zur SVP.

Thomas Ammann. (Bild: Keystone)



Die CVP steigt mit 7 Frauen und 17 Männern auf zwei regionalen Listen in den Wahlkampf. Die Partei kehrt damit zu ihrer Tradition getrennter Listen zurück; 2015 war sie für einmal mit nur einer Hauptliste angetreten. Die 24 Kandidierenden bildeten «die ganze Vielfalt der CVP sowie alle Regionen des Kantons» ab, sagt Parteipräsident Patrick Dürr. Angeführt werden die Listen von den drei bisherigen Nationalräten Thomas Ammann, Nicolo Paganini und Markus Ritter. Ein Kandidat sticht ins Auge: Richard Ammann. Der Abtwiler ist auf nationaler Ebene wahlkampferprobt; 2015 kandidierte er sowohl für den National- wie den Ständerat, damals noch für die BDP.

Markus Ritter. (Bild: Keystone)



Nicolo Paganini. (Bild: Keystone)

Klar ist heute, dass die CVP mit der BDP und der EVP eine Listenverbindung eingehen wird. Mit den Grünliberalen seien sie im Gespräch und «auf gutem Weg», sagt Dürr. Erstmals in ihrer Geschichte tritt auch die Junge CVP mit zwei regionalen Listen an. «Wir sind bereit. Wir wollen einen Sitz holen», sagt ihr Wahlstabsleiter und Kandidat Sandro Lendi. Um den weiblichen Nachwuchs scheint es bei der CVP allerdings nicht zum Besten zu stehen: Auf den beiden Listen der Jungen figurieren lediglich 5 Frauen – gegenüber 19 Männern.