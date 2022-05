Andrang Sonnenschirme, Trommeln, viel Bier vor dem Kybunpark: Über 1000 FCSG-Fans stehen für 900 Cupfinal-Tickets Schlange Die Tickets für den Cupfinal zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lugano sind heiss begehrt. Am Montag ab 19 Uhr werden 900 Tickets an der Kasse West beim Kybunpark an Fans verkauft. Kurz vor dem Beginn des Verkaufs warten aber über 1000 Fans vor der Kasse.

Gegen Feierabend wurde die Schlange vor den Kassen immer länger: Jeder will noch ein Cupfinal-Ticket ergattern. Bild: Belinda Schmid

Vor der Kasse West beim Kybunpark stehen am Montagmorgen mehrere Absperrgitter. Dies nicht etwa, weil die Espen am Abend einen Match haben, nein. Bisher hatten nur Saisonabonnenten dank Vorverkaufsrecht die Möglichkeit, sich ein Ticket für den Cupfinal vom 15. Mai zu besorgen. Nun werden 900 Stück der begehrten Ware ab 19 Uhr direkt vor Ort verkauft. Und zwar an der Kasse West.

Erster Fan trifft bereits um 3 Uhr beim Stadion ein

Wie begehrt ein Ticket ist, zeigt auch das kleine Grüppchen Menschen, das sich vor dem Absperrgitter um einen der grün-weissen Stehtische versammelt hat. Um 10.30 sind es rund ein Dutzend, die auf Campingstühlen mit Dosenbier, Mineral und Snacks ausgerüstet darauf warten, dass der Ticketverkauf beginnt. Jemand hat sogar einen Reisegrill mitgebracht, um ein paar Würste zum Zmittag zu grillieren.

Der allererste Fan, Andreas Sommer aus Herisau, ist tatsächlich schon seit 3 Uhr nachts vor Ort. «Ich bin um 2.15 Uhr aufgestanden und von Herisau hierher gelaufen. Mein Velo ist nämlich derzeit bei der Schwester», sagt Sommer. Kurz habe er dann Gesellschaft von Mazlum, einem weiteren Fan, bekommen. «Ich war nur kurz vorbeigekommen, um zu schauen, ob schon etwas los ist. Danach bin ich nochmals schlafen gegangen», sagt er. Um 6.20 Uhr hat sich Mazlum dann definitiv zum Fan-Grüppchen dazugesellt. Natürlich mit Stuhl.

«Du kommst doch nicht ohne Sitzgelegenheit für zehn Stunden hierher!»

Um diese Zeit ist Andreas Sommer schon nicht mehr alleine. Auch Laura ist nun gekommen, sie wurde um 5.30 Uhr von ihrem Freund hingefahren. «Es ist lustig, mal als einzige Frau in einer Männerrunde dabei zu sein», sagt Laura. Sommer fügt an, dass sich schnell ein lustiges Grüppchen gebildet habe, das füreinander schaue und den Platz besetze, wenn jemand aufs WC müsse. Er sagt:

«Ich wollte mir einfach die Pole-Position sichern, sodass ich auch sicher ein Ticket erhalte.»

Halt wie beim Open Air, wo die Early Birds auch bereits Stunden vor dem Einlass campieren.

Onlinetickets innert Minuten weg Die Menge an Tickets für das Cupfinale ist sehr knapp. Und die Nachfrage bei den FCSG-Fans deutlich höher als das Angebot. Im Internet konnte man sie bisher nur zu Wucherpreisen erstehen. Angebote von über 600 Franken pro Ticket waren keine Seltenheit. Ausserdem wurden um 16 Uhr auf dem Onlineportal Ticketmaster eine unbekannte Menge an Cuptickets verkauft. Die Website war kurz davor und auch nach 16 Uhr teils überladen und konnte nicht mehr aufgerufen werden. Und die Tickets innerhalb weniger Minuten bereits wieder vergriffen.

Am Nachmittag warten über 1000 Fans beim Kybunpark

Im Laufe des Tages gesellen sich immer mehr Fans zur anfangs noch kleinen Gruppe. Um 18 Uhr hat sich eine Schlange gebildet, die bis nach hinten zur Shopping-Arena-Tafel neben der Strasse reicht. Sonnenschirme, Trommeln, viel Bier. Es ist Stadionstimmung vor dem Kybunpark. Man hört Fangesänge und nette Botschaften in Richtung Gegner aus Bern werden ausgerufen. Ab und zu steigt auch der Geruch von Marihuana in die Nase. Eine zuverlässige Aussage über die Anzahl der Menschen ist schwierig, aber ein beachtlicher Teil wird an diesem Abend wohl leer ausgehen. Mittlerweile stehen weit über 1000 Fans vor der Kasse West.

Nach 18 Uhr ist die Schlange so lange, dass sie bis nach hinten zur Shopping-Arena-Tafel neben der Strasse reicht. Bild: Belinda Schmid

Nino Brunner zum Beispiel ist erst seit rund 15 Minuten am Anstehen. «Ich selber habe schon ein Ticket, ich stehe für einen Kollegen an», sagt er. Für Brunner wäre es natürlich schön, wenn er auch für seinen Kollegen noch ein Ticket besorgen könnte, sonst müsse dieser wohl zuhause bleiben.

Auch der 15-jährige Nevio muss den Match vielleicht auf dem Sofa verfolgen. Er sagt:

«Es wäre mega geil, wenn ich noch ein Ticket bekommen könnte.»

Im Berner Wankdorf war er nämlich noch nie.

15 Stunden anstehen für ein Ticket

Schon länger steht Sarah an, nämlich seit 15 Uhr. Und das, obwohl sie eigentlich schon ein Ticket hat. «Ich bin für meine Freunde angestanden, denn ich hatte am frühesten Schulschluss», sagt sie. Nun entspannt sie auf einem Campingstuhl neben der Schlange und wartet, bis ihre Freunde ein Ticket bekommen haben. «Kein Problem. Ich trinke noch ein Bier und geniesse das Wetter.»

Ganz vorne in der Reihe steht noch immer Andreas Sommer, der allererste Fan, der seit 3 Uhr morgens auf ein Ticket wartet. Mittlerweile steht er seit 15 Stunden an. Den braunen FCSG-Pullover hat er mittlerweile ausgezogen. Nun wartet er im grün-weiss gestreiften Espen-Trikot und in Sonnenbrille. Auch um 18 Uhr ist seine Stimmung noch immer blendend. Wohl auch, weil er soeben das nächste Dosenbier geöffnet hat.