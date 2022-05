Cupfinal Mit Rasenmarkierungsfarbe: Unbekannte sprühen vor dem Cupfinal FCSG-Lettern auf die St.Galler Klosterplatzwiese Der Cupfinal des FC St.Gallen gegen den FC Lugano in Bern rückt näher, die Ostschweiz ist unübersehbar im Fussballfieber. Am Freitagmorgen besprühen Unbekannte in FCSG-Trikots die Klosterplatzwiese mit Rasenmarkierungsfarbe.

Vier Buchstaben, eine klare Ansage: Grünweiss will am Sonntag in Bern nach dem Pokal greifen. Es wäre dies nach 1969 der zweite Cupsieg in der Vereinsgeschichte. Bild: Michel Canonica

Ein «Hopp Sangallä» kann man sich am Freitagmorgen auf dem Klosterplatz in der St.Galler Innenstadt kaum verkneifen. So zumindest ergeht es einigen Passantinnen und Passanten, die an den unübersehbaren FCSG-Lettern vorbeikommen.

Video: Leserreporter

Wie Videos zeigen, besprühen Unbekannte in FCSG-Trikots am frühen Freitagmorgen die grüne Wiese mit weisser Rasenmarkierungsfarbe. Ob es sich dabei um eine bewilligte Aktion handelt, ist bislang unklar.

Video: Leserreporter

Update folgt...