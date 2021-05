FC St.Gallen Feiern im grossen Stil ausgeschlossen: Stadt und Stadtpolizei rufen dazu auf, wegen Corona auf eine allfällige Cup-Feier zu verzichten Am Pfingstmontag tritt der FCSG in Bern zum Cupfinal an. Ein erster Sieg nach 23 Jahren würde zum Feiern veranlassen. Doch die Stadt St.Gallen und die Stadtpolizei stellen klar, dass Feiern im grossen Stil nicht möglich sind. Sie rufen die Bevölkerung auf, sich an die geltenden Coronamassnahmen zu halten.

Einen allfälligen Sieg im Cupfinal zu feiern, ist wegen der geltenden Coronamassnahmen nicht erlaubt. Bild: Michele Limina / KEYSTONE

(pd/mas) Der FC St.Gallen bestreitet am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, den Final des Schweizer Cups in Bern. Ein allfälliger Sieg des FCSG würde Anlass zum Feiern geben. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen heisst, habe man nach Absprachen zwischen dem St.Galler Stadtrat, der Stadtpolizei und dem FCSG entschieden, dass aufgrund der geltenden Coronaregeln keine öffentliche Cup-Feier stattfinden kann. Stadt und Stadtpolizei St.Gallen rufen dazu auf, sich jederzeit an die geltenden Coronaregeln zu halten, heisst es weiter in der Mitteilung..

Der erste Cup-Final seit nach 23 Jahren sei sicher das Saison-Highlight für den FCSG und seine Anhängerinnen und Anhänger. Die Stadtpolizei schreibt:

«Umso bedauerlicher ist es, dass aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen keine Festivitäten im öffentlichen Raum möglich sind.»

Nach wie vor gilt, dass Anlässe beziehungsweise Personenansammlungen mit mehr als 15 Personen untersagt sind. Zudem sind die Innenbereiche von Gastro-Betrieben weiterhin geschlossen, Aussenwirtschaften schliessen abends um 23 Uhr. Es könne daher auch keine Freinacht bewilligt werden, heisst es seitens Stadtpolizei. Gemäss Medienmitteilung der Stadt Luzern wird die Covid-19-Verordnung bei einem Sieg des FC Luzern in gleichem Masse umgesetzt, wie es St.Gallen nun vorsieht.

Stadt und Stadtpolizei St.Gallen seien sich bewusst, dass sich die Begeisterung über einen allfälligen Cup-Sieg gerne auch im öffentlichen Raum zeigen würde. Trotz positiver Anzeichen ist die Corona-Epidemie aber noch nicht überwunden.

«Um möglichst rasch in die gesellschaftliche Normalität zurückkehren zu können, ist gerade in der jetzigen Phase noch einmal Besonnenheit gefragt.»

Stadt und Stadtpolizei St.Gallen rufen deshalb dazu auf, einen allfälligen Finalsieg im kleinen Rahmen unter Einhaltung der Coronaregeln zu feiern.

Für allfällige spontane Feiern würde folgendes gelten: