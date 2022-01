Covid Illegal hergestellte Corona-Zertifikate: St.Galler Staatsanwaltschaft verhaftet zehn Personen Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen führt umfangreiche Strafuntersuchungen im Zusammenhang mit über 9000 illegal hergestellten Corona-Zertifikaten. Zehn Personen, welche in die Herstellung solcher Zertifikate involviert sein sollen, wurden festgenommen. Ihnen sowie den Abnehmerinnen und Abnehmer der illegal hergestellten Zertifikate wird Urkundenfälschung vorgeworfen.

Die St.Galler Staatsanwaltschaft vermeldet zehn Verhaftungen im Zusammenhang mit illegal hergestellten Corona-Zertifikaten. Symbolbild: Severin Bigler

Im Dezember 2021 war bekanntgeworden, dass das Gesundheitsdepartement St.Gallen rund 8000 illegal ausgestellte Impfzertifikate annulliert und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung in die Wege geleitet hat.

Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen nun in einer Mitteilung schreibt, wurden in diesem Zusammenhang bislang zehn Personen festgenommen. Es handle sich dabei um vier Schweizer, drei Serben, einen Iraker, eine Serbin und eine Kroatin; alle mit Jahrgang zwischen 1992 und 2002. Gegen sieben Personen hat die Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, wobei diese durch das zuständige Zwangsmassnahmengericht in allen Fällen bewilligt wurde.

Zertifikate für 300 bis 800 Franken

Aktuell würden sich noch drei Personen in Untersuchungshaft befinden. Im Weiteren kam es zu mehr als einem Dutzend Hausdurchsuchungen, heisst es weiter. «Bei einzelnen beschuldigten Personen handelt es sich um Mitarbeitende verschiedener Testcenter, welche im Privatbereich ihre dienstlichen Accounts für die Erstellung von COVID-19-Zertifikaten missbraucht haben sollen.» Konkret sollen diese Mitarbeitenden gegen Entgelt anderen Beschuldigten Zugang zu ihren Accounts gewährt haben, welche damit ihrerseits missbräuchlich Zertifikate generierten.

Insgesamt haben die kantonalen Strafverfolgungsbehörden mittlerweile Kenntnis von über 9000 illegal hergestellten Zertifikaten. Darunter sind rund 8000 Impfzertifikate, beim Rest handelt es sich um Genesenen- und vereinzelte Testzertifikate. Die Käufer bezahlten für die illegalen Impf- und Genesenenzertifikate Beträge zwischen 300 und 800 Franken.

Eine Handvoll Selbstanzeigen

Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen in ihrer Medienmitteilung weiter schreibt, trifft sämtliche Beteiligte (Hersteller, Mittäter, Käufer) der Vorwurf der Urkundenfälschung und allenfalls weiterer Delikte. Die Hersteller der illegalen Zertifikate müssten mit einer Anklage beim zuständigen Gericht rechnen. Das Strafmass hänge dabei von den konkreten Vorwürfen und den individuellen Verhältnissen der Beschuldigten ab.

Kriminell erlangte Gewinne sollen eingezogen werden. Die Abnehmenden der illegalen Zertifikate erwartet eine Verfolgung im Strafbefehlsverfahren. Bislang hat sich eine Handvoll Abnehmerinnen und Abnehmer zu einer Selbstanzeige entschlossen. Sie können gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit einer deutlichen Strafreduktion rechnen, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Sonderkommission eingesetzt

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei St.Gallen würden mit Hochdruck an den Untersuchungen arbeiten. Fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte führen Strafverfahren. Die Kantonspolizei hat eine Sonderkommission gebildet und steht mit mehr als zehn Mitarbeitenden im Einsatz. In der Mitteilung heisst es, dass vor allem die Auswertung diverser Datenträger noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Ausserdem stünden weitere Einvernahmen der verschiedenen Beteiligten an. Auf Grund der umfangreichen Untersuchungen könne deshalb kein Datum für den Abschluss des Verfahrenskomplexes genannt werden.

Kanton hat Zugang zu Zertifikatsausstellung früh kritisiert

Im Kanton St.Gallen wurden rund 490’000 Impfzertifikate (inkl. neue Zertifikate für Booster-Impfungen) über einen automatischen Prozess generiert. Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen erklärt, können Zertifikate, also auch Impfzertifikate, aber auch manuell über eine Web-Plattform beantragt werden. Wer Zugang zu diesem System hat, kann verschiedene Zertifikatstypen ausstellen. So haben beispielsweise auch Personen in Teststellen die Möglichkeit, Impfzertifikate auszustellen, obwohl sie gar keine Impfungen verabreichen.

Der Kanton St.Gallen sowie weitere Kantone hätten bereits von Beginn der Zertifikatserstellung an auf diese Berechtigungsproblematik hingewiesen. Weiter monierten die Kantone, dass sie die Aktivitäten der Ausstellerinnen und -aussteller von Zertifikaten nicht selbstständig und einfach überprüfen können.

Hinweise über illegale Zertifikate als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für die Strafverfahren war ein Hinweis über illegal ausgestellte Impfzertifikate, der Anfang Dezember 2021 beim St.Galler Gesundheitsdepartement einging. Nach eigenen Abklärungen reichte dieses bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen zwei Personen ein.

Parallel dazu erhielt auch die Kantonspolizei St.Gallen Hinweise, wonach gewisse Personen über illegal hergestellte Impfzertifikate verfügten. Vor diesem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und unterstützt durch das Gesundheitsdepartement mehrere Strafuntersuchungen eröffnet. In deren Rahmen konnten Personen identifiziert werden, die mutmasslich in den Handel mit illegal hergestellten Corona-Zertifikaten involviert sind. (tn)