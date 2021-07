Covid-19 Rund 2200 St.Galler Corona-Erkrankte wurden 2020 im Spital behandelt – fast jede zweite beatmete Person verstarb Im Jahr 2020 wurden im Kanton St.Gallen insgesamt 2167 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in akutsomatischen Spitälern behandelt – 361 Personen sind verstorben. Diese Zahlen veröffentlichen die Fachstelle für Statistik und das Amt für Gesundheitsversorgung. Aufgrund der Grösse des Kantons sind die Resultate auch auf schweizweiter Ebene von Relevanz.

2167 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung wurden im Kanton St.Gallen im Spital behandelt. Symbolbild: Keystone

(red.) Die Bewältigung der Covid-19-Pandemie bedeutete für die St.Galler Bevölkerung und für das St.Galler Gesundheitswesen eine grosse Herausforderung. Die St.Galler Spitäler mussten im Frühling 2020 innert Kürze umfangreiche Massnahmen ergreifen, um die an Covid-19 erkrankten Personen fachgemäss stationär behandeln zu können. Dabei galt der Grundsatz, wo immer möglich eingeübte und reguläre Abläufe beizubehalten und gleichzeitig agil auf die veränderte Lage zu reagieren.

Konkret entschieden sich die Spitäler in Absprache mit dem Kanton, die kritischen medizinischen Leistungen dort zu konzentrieren, wo entsprechend geschultes Personal bereits tätig und die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden waren. Zur Bereitstellung ausreichender personeller und infrastruktureller Kapazitäten für die Bewältigung der Pandemie wurden zudem während mehrerer Perioden des Jahres 2020 nicht dringliche Eingriffe reduziert und Operationssäle stillgelegt.

16 Prozent der im Spital behandelten Coronapatienten verstorben

Wie der Kanton St.Gallen nun mitteilt, wurden im Kanton St.Gallen im Jahr 2020 insgesamt 2167 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in akutsomatischen Spitälern behandelt (drei Prozent aller Spitalaufenthalte). Davon beanspruchten 245 Patientinnen und Patienten einen Aufenthalt in einer Intensivpflegestation (IPS), 162 davon wurden künstlich beatmet. 361 Covid-19-Patientinnen und -Patienten sind im Jahr 2020 in den St.Galler Akutspitälern verstorben. Dies entspricht 21,2 Prozent aller im Jahr 2020 im Spital verstorbenen Personen und 16 Prozent aller im Spital behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Unter den beatmeten Covid-19-Patientinnen und -Patienten verstarb fast jede zweite Person (46 Prozent).

Knapp neun von zehn Personen mit einem Covid-19-Spitalaufenthalt lebten vor der stationären Behandlung zu Hause. Weniger als drei Prozent aller Covid-19-Spitalaufenthalte fielen auf betagte Personen, die vorher in einem Alters- oder Pflegeheim wohnhaft waren. Kein einziger Bewohner und keine einzige Bewohnerin eines Alters- und Pflegeheims wurde für eine Behandlung auf einer IPS hospitalisiert.

Grundkrankheiten erhöhen Sterberisiko

Drei Grundkrankheiten erhöhten statistisch signifikant das Risiko, als Covid-19-Erkrankte eine Behandlung auf einer IPS zu benötigen: Lebererkrankungen, zerebrovaskuläre Vorerkrankungen und Diabetes. Zudem wurden als Einflussfaktoren für ein erhöhtes Sterberisiko von Covid-19-Erkrankten das Alter, das Geschlecht, der Schweregrad der Covid-19- Erkrankung sowie Anzahl und Ausmass von vorhandenen Begleiterkrankungen identifiziert und untersucht.

Patientinnen und Patienten mit einer besonders schweren Erkrankung, die einen Aufenthalt auf einer IPS erforderlich machte, wiesen ein rund sechsfach erhöhtes Sterberisiko auf. Patientinnen und Patienten mit mehreren oder mindestens einer besonders schweren Begleitkrankheit hatten ein mehr als doppelt so hohes Risiko, im Rahmen des Spitalaufenthaltes zu sterben unabhängig von Anzahl und Art der Begleiterkrankung.

Schliesslich erhöhte sich je zusätzlichem Lebensjahr der Covid-19-Erkrankten das Risiko, im Spital an oder mit Covid-19 zu sterben um acht Prozent. Männer wiesen verglichen mit Frauen ein 40 Prozent höheres Risiko auf, im Spital an oder mit Covid-19 zu sterben.