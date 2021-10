Coronavirus Zahl der Impfwilligen hat Erwartungen getroffen: Impfaktion in Diepoldsau war ein Erfolg Am 18. und 19. Oktober liessen sich in Diepoldsau 217 Personen gegen Corona impfen. Der Gemeindepräsident sagt: «Wir sind froh, dass wir der Bevölkerung die Möglichkeit zur unkomplizierten Impfung geben können.»

217 Personen erhielten in Diepoldsau die erste Impfdosis. Bild: PD

Den Impfanlass in der Mehrzweckhalle Kirchenfeld bezeichnet die Gemeindekanzlei als einen vollen Erfolg. Wie sie mitteilt, nahmen 217 Menschen aus Diepoldsau und der Umgebung die Chance zur Erstimpfung wahr. Damit lag die Zahl der Impfwilligen in den Erwartungen der Verantwortlichen. «Die beiden Impftage in Diepoldsau gingen ohne Zwischenfälle über die Bühne», sagt Graziella Gruner, medizinische Leiterin der Impfaktion.

Im November werden in der Mehrzweckhalle die Zweitimpfungen durchgeführt. Wer im Oktober verhindert war, bekommt auch an diesen Tagen eine Erstimpfung. «Wir sind froh, dass wir der Bevölkerung die Möglichkeit zur unkomplizierten Impfung in Diepoldsau geben können», sagte Roland Wälter, Gemeindepräsident von Diepoldsau. Die Coronaimpfung ist auch bei Hausärzten oder in ausgewählten Apotheken möglich, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Alle Informationen zur Covidschutzimpfung finden Interessierte auf der Website des Kantons. (gk)