Coronavirus: So ist die Lage an den Kantonsspitälern St.Gallen und Thurgau In der Schweiz ist das Coronavirus bislang nicht bestätigt. Die Kantonsspitäler in St.Gallen und im Thurgau haben keine Verdachtsfälle, sind aber vorbereitet.

Noch keine Corona-Verdachtsfälle: Notfallaufnahme am Kantonsspital St.Gallen.

Ralph Ribi

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in China teilweise zum Stillstand gebracht, die Zahl der Erkrankungen ist über das Wochenende sprunghaft angestiegen. In Europa ist die neuartige Lungenkrankheit bislang erst bei einigen wenigen Patienten bestätigt. Ob das Virus auch in der Schweiz angekommen ist, bleibt vorerst unklar. Das zuständige Labor am Universitätsspital Genf hat laut SRF bereits mehrere Dutzend Proben von Verdachtsfällen überprüft, das neue Virus wurde dabei nirgends festgestellt.

Das St.Galler Kantonsspital hat bisher keine Patienten mit Verdacht auf das neue Coronavirus registriert, wie Mediensprecherin Michaela Mäder auf Anfrage mitteilt. Das Spital sei aber auf mögliche Verdachtsfälle vorbereitet. Die internen Richtlinien würden auf den internationalen und nationalen Empfehlungen basieren. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt, müssen Patienten, die am neuen Coronavirus erkrankt sind, isoliert werden. Bei schwerer Erkrankung sei in der Regel eine Pflege auf der Intensivstation erforderlich, unter Umständen mit künstlicher Beatmung.

Patienten werden befragt

Laut BAG ähneln die ersten Symptome der Corona-Erkrankung jenen einer saisonalen Grippe. Die Patienten haben Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen und eventuell auch Übelkeit und Durchfall, gefolgt von Husten und Kurzatmigkeit. «Gegenwärtig scheint es, dass vorwiegend Menschen in der zweiten Lebenshälfte am neuen Virus erkranken.» Was macht nun das St.Galler Kantonsspital, wenn Grippepatienten eingeliefert werden? «Patienten mit respiratorischen Symptomen werden gefragt, ob sie kürzlich in den betroffenen Gebieten in China waren», so Michaela Mäder. «Falls ja, werden Schutzmassnahmen – beispielsweise Masken für Patienten und Mitarbeiter – ergriffen.»

Eher wie ein saisonaler Grippevirus, nicht wie SARS

An den Thurgauer Spitälern ist die Situation dieselbe. «Bis jetzt gab es keine Verdachtsfälle, die abgeklärt werden mussten», sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. «Die Notfallkliniken sind über die Symptome informiert und befragen mögliche Patienten nach Aufenthalten im betroffenen Gebiet in China.» Die Spitäler hätten ein detailliertes Konzept zur Verhinderung der Ausbreitung von infektiösen Krankheiten – «es wird jetzt laufend aufgrund neuer Erkenntnisse zum Coronavirus angepasst». Für die Mitarbeiter entstehe dadurch keine Gefährdung. «Man geht nach aktuellem Wissensstand davon aus, dass der Virus sich eher wie ein saisonaler Grippevirus und nicht etwa wie SARS verhält», so Kohler. Die Lungenkrankheit SARS hatte in den Jahren 2002 und 2003 grassiert.