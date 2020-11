Regierungspräsident Bruno Damann positiv getestet – weitere Mitglieder der Regierung zeigen keine Symptome Regierungspräsident Bruno Damann ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich zu Hause in Isolation. Die weiteren Mitglieder der Regierung zeigen keine Symptome.

Der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann wurde positiv auf Corona getestet. Bild: Arthur Gamsa

(pd/nat) Der Vorsteher des Gesundheitsdepartementes Bruno Damann wurde am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet. Er befindet sich in Isolation und hat nur leichte Symptome. Dies teilt die St.Galler Staatskanzlei in einem Communiqué mit. Es sei nicht bekannt, wo sich Damann angesteckt hat. Der Regierungspräsident werde auf digitalem Weg die meisten seiner Verpflichtungen wahrnehmen können.

An der Novembersession, die nächsten Montag startet, werde Damann nicht teilnehmen, heisst es weiter. Seine Vertretung wird laut Medienmitteilung wie folgt organisiert: Die Vorlage zur Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde wird von Regierungsrat Marc Mächler, Vorsteher des Finanzdepartementes, vertreten.

Die restlichen Geschäfte des Gesundheitsdepartementes werden von Regierungsrätin Laura Bucher, Vorsteherin des Departementes des Innern, übernommen. Die präsidialen Verpflichtungen übernimmt während der Abwesenheit Damanns Stellvertreter Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes.

Keine Hinweise auf weitere Ansteckungen

Die Mitglieder der Regierung führen ihre Sitzungen jeweils mit Maske und genügend Abstand durch. Generell gilt in der Verwaltung eine Maskenpflicht und eine Begrenzung der Anzahl Personen bei Sitzungen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine Ansteckung anderer Personen im beruflichen Umfeld von Regierungspräsident Bruno Damann, wie die Staatskanzlei mitteilt.