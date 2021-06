Coronavirus Ostschweizer Kantone begrüssen die Lockerungen des Bundes – aber sie sollten einfacher sein Die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden haben ihre Antwort zu den Lockerungsvorschlägen des Bundes gemeinsam abgesprochen. Sie befürworten mit der steigenden Anzahl der Geimpften rasche Lockerungen. Jedoch seien die Regelungen komplex und gehen zum Teil zu wenig weit.

Die Zahl der Geimpften Personen schreitet voran und die Fallzahlen sinken – deshalb befürworten die Ostschweizer Regierungen die Lockerungsschritte des Bundes. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

(pd/mas) Der Impffortschritt und die epidemiologische Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigen eindeutig, dass ein weitgehender Öffnungsschritt angezeigt ist, heisst es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen. Aktuell sind im Kanton St. Gallen über 220'000 Personen mit mindestens einer Impfung geimpft, was einem Anteil von rund 50 Prozent der ständigen, erwachsenen Wohnbevölkerung entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Wert bis im Juli noch markant steigen wird.

Die St.Galler Regierung befürwortet daher die grundsätzliche Stossrichtung des Bundesrates. Die neue Vorlage mit ihren detaillierten, kleinteiligen Regelungen geht jedoch zu wenig weit und ist zu kompliziert. Vom Bundesrat werden daher deutlich einfachere und weniger Regelungen erwartet. Die Konsultationsantworten wurden wiederum unter den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Thurgau abgestimmt.

Die Vorlage gehe laut Mitteilung in diversen Punkten zu wenig weit und ist mit ihren detaillierten, kleinteiligen Regelungen zu kompliziert. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Bevölkerung aufgrund der Komplexität kaum an die Regelungen halten wird und die Behörden Schwierigkeiten haben werden, die Bestimmungen zu vollziehen. Vom Bundesrat wird daher eine wesentliche Vereinfachung der Regelungen erwartet, heisst es in der Mitteilung.

Nach Auffassung der Regierung des Kantons St.Gallen sollen nur noch wenige und möglichst einfache Massnahmen, die aufgrund einer klaren risikobasierten Beurteilung unverzichtbar sind, beibehalten werden. Dies zum Beispiel mit Blick auf Einreise und grenzsanitarische Massnahmen oder die Staffelung für die Öffnung von Grossveranstaltungen.

Wichtiger Bestandteil einer allgemeinen Öffnung muss nach Meinung der St.Galler Regierung sein, dass die Homeoffice-Verpflichtung ohne weitere Auflagen entfällt. Die Arbeitgeber sind willens und in der Lage, gemeinsam mit den Arbeitnehmenden auf Stufe 2/2 Betrieb das erforderliche und angemessene Mass an Homeoffice zu definieren. Zu überprüfen ist nach Meinung der St.Galler Regierung auch das Massnahmen-Dispositiv bei Fach- und Publikumsmessen. Mit den weiterhin vorgesehenen Beschränkungen bezüglich Kapazität, Zugang, Gastronomie, Abstand und Maskenpflicht ist es nur schwer vorstellbar, dass Veranstaltungen wie die Olma in diesem Jahr durchgeführt werden können. Mit der Beschränkung des Zugangs auf Personen mit Covid-Zertifikat kann im Wesentlichen auf weitere einschneidende Massnahmen verzichtet werden.

Für den Regierungsrat des Kantons Thurgau ist der Öffnungsschritt V unverzichtbar, um die Lage rund um den Coronavirus so rasch wie möglich wieder zu normalisieren, heisst es in einer Mitteilung. Im Öffnungsschritt V geht es unter anderem um die Lockerung der Maskenpflicht im Freien und die Erhöhung der Personenzahl an Restaurant-Tischen. Neben raschen Lockerungen erwartet der Regierungsrat eine Vereinfachung der Bestimmungen. Die Konsultationsantworten wurden wiederum unter den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Thurgau abgestimmt.

Der Bundesrat möchte ab Montag, 28. Juni 2021, unter anderem die Maskenpflicht im Freien aufheben, in Restaurants die Gruppengrösse pro Tisch erhöhen und Discos für Personen mit Covid-Zertifikat wieder öffnen. Läden, Freizeitbetriebe und Sporteinrichtungen sollen ihre Kapazitäten stärker ausnutzen können. Zudem sollen die Regeln für Veranstaltungen vereinfacht und vereinheitlicht werden. In seiner Sitzung am 23. Juni will der Bundesrat definitiv entscheiden.

Wie der Thurgauer Regierungsrat in seiner Vernehmlassungsantwort ans Eidgenössische Departement des Innern schreibt, erachtet er den Öffnungsschritt V aufgrund der positiven Entwicklung der epidemiologischen Lage und dem Impffortschritt als unverzichtbar, um die Lage so rasch wie möglich wieder zu normalisieren – im Kanton Thurgau haben bislang rund 126'500 Personen die erste Impfung erhalten. Insbesondere die Lockerungen im Aussenbereich betreffend die Maskentragpflicht, die Aufhebung der begrenzten Personenzahl an Tischen im Aussenbereich von Restaurants wie auch der Umstand, dass sich eine Bewilligungspflicht ausschliesslich auf Grossveranstaltungen beschränkt, begrüsst der Regierungsrat.

Darüber hinaus erwartet der Regierungsrat wie die anderen Ostschweizer Kantonsregierungen aber auch eine Vereinfachung der Bestimmungen, weil diese sonst für die Bürger und Bürgerinnen und auch für die Kantone im Vollzug unübersichtlich blieben. Die Vorschriften seien mit den verschiedenen Anpassungen in den vergangenen Monaten innert kurzer Zeit immer komplexer geworden, was den Vollzug sehr erschwere und auch hinsichtlich Akzeptanz und Umsetzung in der Bevölkerung nicht immer dienlich sei, heisst es vom Regierungsrat. Er begrüsse zudem, dass bei Grossveranstaltungen ab 1000 Personen, die ausschliesslich Personen mit einem Covid-Zertifikat vorbehalten sind, die Verhaltensregeln gelockert werden. Er verweist indes auch auf die Gefahr, dass sich in der Schweiz so eine Zweiklassengesellschaft entwickelt:«Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Covid-19-Impfung machen können, sich aus anderen Gründen dagegen entscheiden oder keinen negativen Corona-Test vorweisen können, laufen Gefahr, beim Zugang zu Dienstleistungen benachteiligt zu werden.»

Menschen dürften nur ungleich behandelt werden, wenn eine genügende gesetzliche Grundlage vorliege, die verhältnismässig sei und dem öffentlichen Interesse entspreche. Bei den sinkenden Fallzahlen ist das laut Regierungsrat aktuell immer weniger der Fall.

Einreisebestimmungen sollen angepasst werden

Der zweite Themenblock dieser Vernehmlassung betrifft die Anpassung der Einreisebestimmungen in die Schweiz, inklusive der Übernahme und Umsetzung der relevanten EU-Rechtstexte bezüglich EU Digital COVID Certificate. Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage begrüsst der Thurgauer Regierungsrat auch diesen Schritt. Entscheidend und wichtig sei, dass dem Risiko bezüglich besorgniserregender Virusvarianten weiterhin Nachachtung geschenkt werde.

Vor allem in der ersten Pandemiewelle mit der restriktiven Grenzschliessung kam es laut Regierungsrat in den stark verflochtenen Grenzräumen, zu denen auch ein bedeutender Teil des Kantons Thurgau zählt, zu grossen Einschränkungen und zahlreichen persönlichen Härtefällen. Da in der Bodenseeregion mittlerweile der grenzüberschreitende Austausch zur Pandemie etabliert ist und die Massnahmen wo sinnvoll und nötig koordiniert werden, hält der Regierungsrat ausserdem den Fortbestand der Ausnahmebestimmung der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus im Bereich des internationalen Personenverkehrs für Grenzregionen gerechtfertigt und unterstützt diesen nachdrücklich.

Zwei weitere Verordnungen sollen angepasst werden

Nebst dem Öffnungsschritt V hat der Bundesrat weitere Vorlagen in die Vernehmlassung geschickt. Mit der Änderung der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung ist der Regierungsrat einverstanden. Die Erhöhung der Höchstdauer für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung (KAE) auf 24 Monate sowie die Verlängerung des vereinfachten Verfahrens und die Verlängerung des Anspruchs auf KAE für zusätzliche Personengruppen erachtet er angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise als sinnvoll. Ausdrücklich begrüsst werden die schrittweise Abschaffung der Sonderregelungen und die ersten Schritte zur Rückkehr zum ordentlichen Verfahren, wie die vorgesehene Wiedereinführung der Karenzzeit, obschon diese mit nur einem Tag minim ausfalle.

Die Verordnung über ein Warnsystem zu Covid-19 für Veranstaltungen lehnt der Regierungsrat hingegen ab. Bisher misst die SwissCovid-App die Annäherung zwischen Personen über die Entfernung zwischen zwei Mobiltelefonen. Laut dem Vorschlag des Bundesrats sollen die Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung zudem die Möglichkeit haben, einen QR-Code zu scannen, den Veranstalterinnen und Veranstalter erstellen. Wer nach der Veranstaltung positiv getestet wird, kann die anderen Besucherinnen und Besucher durch die Eingabe des Covidcodes in der SwissCovid- App anonym warnen. Der Regierungsrat sieht darin keinen Zusatznutzen zum Contact Tracing und zum Proximity-Tracing-System. Zudem ist gemäss dem Regierungsrat keine Entlastung des Contact Tracing zu erwarten.

Der Impffortschritt und die epidemiologische Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigen, dass ein weiterer Öffnungsschritt bei den Covid-19-Einschränkungen angezeigt ist. Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden befürwortet deshalb im Grundsatz die entsprechenden Vorschläge des Bundesrates, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Vorlage mit ihren sehr detaillierten Regeln geht jedoch in Teilen zu wenig weit und ist zu kompliziert. Vom Bundesrat werden daher deutlich einfachere und weniger Regeln erwartet. Die Konsultationsantworten an den Bund wurden wiederum unter den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Thurgau und St.Gallen abgestimmt.

Die epidemiologische Lage im Zusammenhang mit den Coronavirus entwickelt sich positiv und die Durchimpfung der Bevölkerung schreitet weiter voran. Aktuell haben in Appenzell Ausserrhoden rund 23'000 Personen mindestens eine Impfung erhalten, was einem Anteil gut 52 Prozent der impffähigen Wohnbevölkerung entspricht, über 31 Prozent sind vollständig geimpft. Diese Werte werden in den kommenden Wochen deutlich ansteigen, heisst es in der Mitteilung.

Die Regierung begrüsse deshalb die Lockerungen. Nur würden die sehr detaillierten Regeln zu Problemen und Unsicherheiten bei Umsetzung und Kontrolle führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Bevölkerung aufgrund der komplizierten Regeln zu wenig daran halten wird. Vom Bundesrat wird deshalb eine wesentliche Vereinfachung der Regeln erwartet.

Die Vorlage ist für den Regierungsrat nicht nur zu kompliziert, sondern geht in einzelnen Punkten auch zu wenig weit. So sollte der Verzicht auf die Maskenpflicht vereinheitlicht werden. Wenn an Veranstaltungen, die nur für Personen mit Covid-Zertifikat zugänglich sind, eine Maskenpflicht gelten soll, aber in einer Diskothek unter den gleichen Voraussetzungen nicht, steht dies nicht im Verhältnis zu einander.

Im Bereich der Hochschulen sollten dieselben Regeln gelten wie in einem Kino oder einem Theatersaal. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in einem Hörsaal weiterhin nur 50 Personen anwesend sein dürfen, in einem Kino oder Theater neu aber bis 1000 Personen.

Der gute Impffortschritt und die positive epidemiologische Entwicklung lassen weitere Öffnungsschritte aus der Pandemie angezeigt erscheinen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden. Die Fallzahlen sinken und gleichzeitig schreite die Durchimpfung weiter voran. So haben im Kanton Appenzell Innerrhoden rund 47 Prozent der über 16-Jährigen mindestens eine Impfung erhalten. Die Standeskommission befürworte daher die Stossrichtung des Bundesrats. Die Konsultationsantwort sei wiederum mit den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau abgestimmt worden. Die Vorlage gehe jedoch in verschiedenen Punkten zu wenig weit. Zudem enthalte sie viele komplexe Regelungen, die in der Umsetzung Probleme bringt würde. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Bevölkerung aufgrund der damit verbundenen Unübersichtlichkeit nur unzureichend an die Regelungen halten wird und die Behörden Schwierigkeiten haben werden, die Bestimmungen zu vollziehen. Vom Bundesrat wird daher eine wesentliche Vereinfachung erwartet.

Grundsätzlich sollen nach der Auffassung der Standeskommission in allen epidemiologisch ungefährlichen Bereichen die Massnahmen aufgehoben werden. In Bereichen, in denen sich ausschliesslich Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat aufhalten, ist auf weitere Einschränkungen zu verzichten. Dies muss auch für Messen wie die Olma gelten. Nur in epidemiologisch kritischen Bereichen, in denen man den Zugang nicht auf Geimpfte, Genesene und Getestete beschränken kann oder will, sind weiterhin Massnahmen gerechtfertigt, heisst es weiter in der Mitteilung.

Ein wichtiger Bestandteil der Öffnung muss auch der Wegfall der Homeoffice-Verpflichtung ohne Auflagen sein. Die Arbeitgeber sind ohne weiteres in der Lage, in den Betrieben gemeinsam mit den Arbeitnehmenden das Erforderliche für einen verantwortungsvollen Umgang mit Homeoffice festzulegen, schreibt die Standeskommission.