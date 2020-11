Coronavirus: Die Ostschweiz beteiligt sich an einer neuen, gross angelegten Langzeitstudie Am Kantonsspital St.Gallen startet in Kürze eine neue SARS-CoV-2-Studie. Dabei wird untersucht, wie sich das Coronavirus in der Allgemeinbevölkerung der Ostschweiz verbreitet und wie viele Personen bereits Antikörper aufweisen. Es wurden rund 3000 Personen zufällig angeschrieben. Diese sind nun angehalten, an der Studie teilzunehmen.

Das Kantonsspital St.Gallen beteiligt sich an einer neuen Coronavirusstudie, mit der die Immunität der Schweizer Bevölkerung bestimmt werden soll. Bild: Arthur Gamsa

(pd/mlb) «Mit dem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen im Herbst hat sich das Thema Coronavirus erneut mit Macht in den Alltag der Menschen gedrängt.» Das schreibt das Kantonsspital St.Gallen (KSSG) in einer Medienmitteilung. Nun soll am KSSG eine Langzeitstudie durchgeführt werden, die unter dem Dach des Nationalen Forschungsprogramms «Corona Immunitas» steht. Deren Ziel ist es, die SARS-CoV-2 Immunität in der Schweizer Bevölkerung zu bestimmen.

Mittlerweile umfasse das Programm schon 40 Studien, verteilt über die gesamte Schweiz. Die jetzt anlaufende «Corona Immunitas» Ost-Studie habe gegenüber den anderen Studien die Besonderheit, dass auch Antikörper-Häufigkeiten bei Personen untersucht würden, die im gleichen Haushalt leben. Es ist gemäss Mitteilung gut nachvollziehbar, dass für Personen das grösste Ansteckungsrisiko dann besteht, wenn sie im gleichen Haushalt mit einer an Covid-19 erkrankten Person leben.

Teilnehmer aus zwei Altersgruppen sind gefragt

Die Studie konzentriert sich auf zwei Altersgruppen der Bevölkerung: Kinder und Jugendliche im Alter von 5-19 Jahren sowie Erwachsene im Alter zwischen 20-64 Jahren. Die Teilnehmer für die Studie werden in einem ersten Schritt im Kanton St.Gallen und später auch im Kanton Graubünden rekrutiert. Um möglichst repräsentative Ergebnisse für beide Kantone zu bekommen, werden zirka 3000 zufällig ausgewählte Personen angeschrieben und eingeladen sich zu beteiligen. Die Adressen hierfür wurden vom Bundesamt für Statistik zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme an der Studie umfasst das Ausfüllen eines Online-Fragebogens, eine Blutentnahme für einen Antikörper-Test und eine Verlaufsuntersuchung in Form von digitalen Fragebögen, die den Teilnehmern im Anschluss regelmässig zugestellt werden. Die Vorbereitungen durch das Studienteam der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene des KSSG sind weitestgehend abgeschlossen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Christian Kahlert, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie für Infektiologie am Kinderspital St.Gallen. Bild: PD

Bisher wisse man noch wenig über die Häufigkeit von Antikörpern gegen das Virus in der Allgemeinbevölkerung der Ostschweiz. Diese Antikörper seien aber zentral für den Schutz vor einer erneuten Infektion, sagt Projektleiter Christian Kahlert. Er hofft auf eine rege Beteiligung in der Bevölkerung:

«Die Studie startet in einer herausfordernden Phase der Pandemie. Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele der angeschriebenen Personen für die Studie begeistert werden können.»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten aktiv zum besseren Verständnis und der Bekämpfung des Coronavirus beitragen, so Kahlert.