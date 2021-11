Coronavirus «Mühe, den Unterricht aufrecht zu erhalten»: St.Galler Bildungsrat krebst zurück und führt ab Freitag erneut Maskenpflicht an den Schulen ein Ab Freitag gilt in den St.Galler Schulräumen wieder eine Maskenpflicht. Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, gelten die Massnahmen unbefristet und werden dem Verlauf der Pandemie angepasst. Erst Anfang November war die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen aufgehoben worden – nun ist also alles wieder beim alten.

Die Maskenpflicht an St.Galler Schulen kommt erneut. Bild: Keystone

Der Bildungsrat verfügt erneut die Maskenpflicht in den Schulräumen. Laut einer Medienmitteilung der Staatskanzlei gilt sie ab Freitag, 26. November, und ist unbefristet. Sie gilt für alle Lehrpersonen und weiteren Erwachsenen in Volksschule und Sekundarstufe II sowie für alle Kinder und Jugendlichen der Volksschul-Oberstufe und der Sekundarstufe II. Ausschlaggebend für den Entscheid seien die zahlreichen isolations- oder quarantänebedingten Ausfälle von Lehrpersonen sowie der Austausch mit Expertinnen und Experten gewesen.

Somit ist in den St.Galler Schulen alles wieder beim alten: Erst Anfang November war die Maskenpflicht im Kanton St.Gallen in der Volksschule und der Sekundarstufe II ersatzlos gestrichen worden. Damals wurden auch die Quarantäneregeln gelockert.

Der Bund hat am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass er auf eine schweizweite Verschärfung der Coronamassnahmen verzichtet. Gleichermassen forderte er die Kantone auf, die regional notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Die St.Galler Regierung habe verschiedene Aufträge an die zuständigen Stellen erteilt, diese aufzugleisen, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Gemäss dem Communiqué wird sie diese beschliessen und kommunizieren, wenn dies die Lage erfordert. Mit dem Entscheid, die Maskenpflicht an den Schulen erneut einzuführen, reagiere der Bildungsrat auch auf die ansteigende Anzahl der Neuansteckungen an den Schulen. Es handle sich um dieselben Massnahmen, die bereits bis nach den Herbstferien Gültigkeit hatten.

Massnahmen entlasten Schulbetrieb

Dem Entscheid vorausgegangen war ein Austausch des Präsidenten des Bildungsrates und Vorstehers des Bildungsdepartements mit der Kontaktgruppe Covid-19. Diese setzt sich zusammen aus Vertretungen des Verbands St.Galler Volksschulträger (SGV), des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter St.Gallen (VSLSG), des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (KLV), des Verbandes Personal öffentlicher Dienste (VPOD) sowie des Kantonsarztamtes, des Bildungsrates und des Bildungsdepartements. Der Kanton schreibt in der Medienmitteilung:

«Viele Schulen bekunden vermehrt Mühe, den Unterricht aufrecht zu erhalten, da zahlreiche Lehrpersonen isolations- oder quarantänebedingt ausfallen.»

Der Markt für Stellvertretungen sei ausgetrocknet, was zu Personalengpässen führe. Mit einer erneuten Maskenpflicht könne die Anzahl Personen in Isolation oder Quarantäne reduziert und damit der Schulbetrieb entlastet werden. Die Massnahmen gelten unbefristet und werden dem Verlauf der Pandemie angepasst. Keine generelle Maskenpflicht bestehe weiterhin für Schülerinnen und Schüler in Kindergarten und Primarschule.

Sportunterricht ohne Maske, Lager mit Test

Keine Maskenpflicht besteht im Sportunterricht, wie es in der Mitteilung abschliessend heisst. Allerdings seien Kontaktsportarten in Innenräumen verboten. Schullager können grundsätzlich durchgeführt werden, jedoch werde empfohlen die Teilnehmenden einem vorgängigen PCR-Test zu unterziehen. Über die Durchführung von Elternbesuchstagen entscheide der Schulträger. (SK/evw)