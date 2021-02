Coronapolitik «Die Regierung hat viel zu passiv gehandelt»: Die St.Galler SP fordert eine kantonale Corona-Task-Force, die sich öffentlich einmischt Die St.Galler Regierung sei bei der Bewältigung der Pandemie schlecht beraten worden, stellt die SP fest. Die Partei verlangt, dass ein neues Expertengremium eingesetzt wird. Ausserdem müsse die Regierung der Bevölkerung eine nachvollziehbare Strategie zum weiteren Umgang mit der Pandemie präsentieren.

Gesundheitschef Bruno Damann und die anderen St.Galler Regierungsmitglieder sollen sich von einer neuen Corona-Expertengruppe beraten lassen, verlangt die SP. Bild: Benjamin Manser

Die Corona-Fallzahlen im Kanton St.Gallen sinken weiter - und der Ruf nach einer Lockerung der Massnahmen wird immer lauter. FDP und SVP fordern Schritte zum Ausstieg aus dem Lockdown. Dieser sei nicht mehr zu rechtfertigen. Die St.Galler SVP schreibt, die finanziellen Folgen der Coronapolitik seien vor allem für die junge Generation verheerend:

«Finanzielle Hilfen mögen zwar das wirtschaftliche Überleben sichern, die psychischen Schäden der aktuellen Perspektivenlosigkeit vermögen sie jedoch nicht zu beheben.»

Insbesondere die SVP hat den Kurs der St.Galler Regierung im Umgang mit der Pandemie immer verteidigt - auch als diese im vergangenen Jahr in der Kritik stand, zu wenig gegen die zweite Welle unternommen zu haben.

Ein neues Expertengremium, das sich öffentlich einmischt

Nach wie vor unzufrieden mit der Leistung der Regierung ist die Linke. Nachdem die Grünen vergangene Woche gewarnt haben, die Regierung dürfe auf keinen Fall auf die Forderung der FDP eingehen und sich wieder gegen den Bundesrat auflehnen, schlägt auch die SP in einem Positionspapier einen harten Ton an:

«Der Kanton St. Gallen hat in den letzten Monaten bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie viel zu passiv und abwartend gehandelt.»

Zwar gäben die aktuell tiefen Fallzahlen Anlass zur Hoffnung. Gleichzeitig bleibe die Lage aber angespannt wegen der Virusmutationen. St.Gallen müsse bereit sein für eine dritte Welle. «Der Kanton darf nicht mehr die gleichen Fehler wie zu Beginn der zweiten Welle machen.»

Untersuchung zu Todeszahlen: Unabhängig statt kantonsintern

Für die SP ist klar: Die St.Galler Regierung war bislang in der Pandemie schlecht beraten. Die Partei fordert, dass ein Gremium von Expertinnen und Experten eingesetzt wird und dass dieses transparent gemacht wird. Diese Fachpersonen sollen auch den Auftrag haben, ihre begründete Expertenmeinung zu kommunizieren, wie die SP weiter schreibt.

Zur hohen Zahl der Corona-Todesfälle im Kanton hat die Regierung bereits eine Untersuchung angekündigt. Die SP begrüsst dies - fordert aber, dass diese Aufarbeitung nicht intern, sondern von unabhängigen Personen durchgeführt wird.

Wie wird reagiert, wenn nach Lockerungen die Zahlen wieder steigen?

Die SP verlangt ausserdem, dass die Regierung eine klare Strategie für den weiteren Umgang mit der Pandemie vorlegt: «Mit welchen Massnahmen wird reagiert, wenn ohne Lockerungen die Fallzahlen wieder ansteigen? Mit welchen Massnahmen wird reagiert, wenn nach einer allfälligen Lockerung die Fallzahlen wieder ansteigen? Welche Massnahmen werden in welcher Reihenfolge angeordnet?» Die Regierung habe die Bevölkerung aktiv über ihren Plan zu informieren, «damit Massnahmen nachvollzogen und mitgetragen werden können».

Wie die FDP will auch die SP, dass die Testmöglichkeiten ausgebaut werden und die Impfkampagne forciert wird. Ausserdem müsse das Contact-Tracing so ausgerüstet werden, dass es bei einer nächsten Welle nicht wieder kollabiere. Hierzu hat der Kanton am Donnerstag informiert: Die Probleme im Contact-Tracing seien inzwischen behoben.