Coronapandemie Kurzhypnose, Impftaxis und Beratungstelefone: Diese Massnahmen planen die Ostschweizer Kantone für die nationale Impfwoche Regierungsräte, Gesundheitsdirektoren und Statthalter der Ostschweizer Kantone haben sich am Donnerstag 4. November anlässlich der nationalen Impfwoche in der kommenden Woche getroffen, um Massnahmen zu lancieren. Dadurch wollen sie die Impfquote in der Ostschweiz aufpolieren.

Pflegepersonal bei der Impfung gegen das Coronavirus. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Bundesrat hat beschlossen, dass vom 8. bis zum 14. November eine nationale Impfwoche stattfindet. Ziel des Bundes ist eine Impfquote von mindestens 80 Prozent. Damit solle vor allem die Ausgangslage für die kommenden Wintermonate verbessert werden.

Anlässlich dieser Impfwoche in der kommenden Woche, haben sich am Donnerstag 4. November folgende Vertreter der Ostschweizer Regierung getroffen, um die Massnahmen für diese Zeit zu lancieren:

Regierungsrat Urs Martin, Gesundheitsdirektor Thurgau & Präsident GDK-Ost

Regierungsrat Bruno Damann, Vorsteher des Gesundheitsdepartementes

Statthalter Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements Appenzell Innerrhoden

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Gesundheitsdirektor Appenzell Ausserrhoden

Die Impfwoche steht im Kanton St.Gallen unter dem Motto «Schlussspurt». «Bis Ende Jahr sollen alle unentschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner im ganzen Kanton niederschwellige Beratungs- und Impfangebote erhalten», heisst es in der Mitteilung. Am 8. November öffnet das Gesundheitsdepartement dafür drei zusätzliche Pop-Up-Impfstellen in Wattwil, Walenstadt und Altstätten und werden während mindestens vier Wochen geöffnet sein. Zwei Wochen später würden zudem vier weitere Impfstellen folgen, heisst es im Schreiben des Kantons. Die Impfzentren in St.Gallen, Rapperswil-Jona, Buchs und Wil bleiben weiterhin geöffnet.

In allen Impfstellen bestehe die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Zudem werde ein mobiles Impfteam während der Impfwoche in mehreren Gemeinden im Toggenburg unterwegs sein. In Wil, Rapperswil-Jona, Buchs und St.Gallen organisiert der Kanton auch Impfnächte mit Öffnungszeiten bis Mitternacht.

Auch der Thurgau setzt auf die Impfnächte: Am 12. und 13. November 2021 wird je eine Impfnacht durchgeführt. Von 20 Uhr bis 1 Uhr nachts können sich Nachtschwärmer im Impfzentrum Weinfelden spontan impfen lassen, und zwar mit dem Impfstoff von Pfizer. Als weiteres Zusatzangebot soll während der Impfwoche auch der regionale Zugang zu Impfungen und Impfberatungen erleichtert werden. Zwei Impfequipen besuchen deshalb mit Impfbussen mehrmals die fünf Bezirke. Wann und wo diese sich aufhalten steht auf der Homepage des Kantons.

Zudem realisiert er die Möglichkeit der Impfstoff-Auswahl: «Am Montag und Donnerstag werden im kantonalen Impfzentrum Weinfelden von 14 bis 20 Uhr Impfungen ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Moderna angeboten. Am Dienstag, Freitag und Samstag ist es der Impfstoff von Pfizer, am Mittwoch jener von Johnson & Johnson», heisst es in der Medienmitteilung.

Auch Appenzell Ausserrhoden bietet Walk-In-Impfungen und Impfnächte an. Die Impfzentren in Heiden und Herisau sind täglich von 13.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Freitag, 12. November sogar bis Mitternacht, heisst es in der Mitteilung.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden baut das Walk-in-Angebot ebenfalls aus. Zudem bieten verschiedene Hausärztinnen und Hausärzte sowie Hausarztpraxen vom 8. bis 13. November ebenfalls die Möglichkeit für Spontanimpfungen. Die genauen Daten und Uhrzeiten der erweiterten Walk-In-Angebote finden sich unter anderem auf der Website des Kantons. Nach wie vor sind Impfungen auf Anmeldung möglich. Anmeldungen werden über die Covid-19- Hotline 071 788 99 66 oder hier angenommen.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gibt es auch ein Impftaxi, das Impfwillige gratis in die Impfzentren in Herisau oder Heiden fährt – und am Freitag ins Bächli. Ebenso werde in verschiedenen hausärztlichen Praxen am Abend auch ohne Voranmeldung geimpft. Auch auf die Kurzhypnose setzt der Kanton:

«Personen mit Angst vor Spritzen können sich in einer Praxis unter Kurzhypnose impfen lassen.»

Zudem habe der kantonsärztliche Dienst hat ein eigenes Beratungstelefon für Impffragen eingerichtet. Fachpersonen des kantonsärztlichen Dienstes geben am 8. und 10. November von 15 bis 17 Uhr Auskunft zu Fragen rund um die Covid 19-Impfung. Die Hotline ist unter 071 353 67 97 mit dem Stichwort "Kantonsarzt-Hotline" erreichbar. Auch medial hat der Kanton Massnahmen geplant: Die Angebote wurden auf einem Informationsblatt zusammengestellt, der an alle Gemeinden und an zahlreiche Vereine oder Jugendtreffs geht. «Zudem werden entsprechende Inserate in Zeitungen, online-Portalen sowie auf Bildschirmen im öffentlichen Verkehr erscheinen.»

In St.Gallen kann man sich ab dem 8. November mit dem Impfstoff von Janssen in ausgewählten Impfapotheken impfen lassen. Zudem werden verschiedene Arztpraxen in der Impfwoche Erstimpfungen in der Arztpraxis anbieten. Die Liste der Impfapotheken und der Arztpraxen wird gemäss Mitteilung auf der Website publiziert.

Um den eigenen Impfentscheid fällen zu können, sei es wichtig, das Risiko einer Erkrankung mit Covid-19 zu kennen. Oft werde in den Diskussionen nur über die Sterberate gesprochen. Vergessen gehen dabei jene Personen, die eine Covid-19-Infektion zwar überlebt haben, seither aber mit starken Einschränkungen ihren Lebensalltag bestreiten müssen, schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in der Mitteilung weiter. Diesen Aspekt rücke der Kanton medial in den Fokus, indem er Betroffene und die Ärzteschaft zu Wort kommen lasse:

«Die konkreten Beispiele zeigen, dass auch Menschen mit sehr gutem Immunsystem von einer Covid-19-Erkrankung stark betroffen sein können.»

Der Bund werde zudem im Rahmen der nationalen Impfwoche in der Stadt St.Gallen am Freitag, 12. November 2021, ein Open-Air-Konzert für 500 Personen durchführen. Auftreten werden Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu, Danitsa und Baschi. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und endet um 20.30 Uhr. Für die Teilnahme ist kein Zertifikat notwendig. Tickets sind gratis auf Ticketcorner erhältlich.

Ein Informationsflyer, der in den nächsten Tagen allen Haushalten im Kanton zugestellt wird, soll auf diese Angebote aufmerksam machen.

Im Thurgau bieten die mobilen Impfteams eine halbe Stunde vor den Impfterminen auch Impfberatungen an. Wer Fragen oder Unsicherheiten zur Covid-19-Impfung hat, könne zudem ein telefonisches Beratungsangebot durch einen Arzt nutzen. Dieser sei während der Impfwoche von Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr unter der Nummer 071 680 00 86 erreichbar. Zudem offeriert der Kanton eine weitere Beratungsform:

«Das Team des Contact Tracings Thurgau bietet ferner ab nächster Woche eine Impfberatung für Personen in Quarantäne und Isolation an.»

Um auch Personen mit fremder Muttersprache auf die nationale Impfwoche hinzuweisen, hat der Thurgau auf den Sozialen Medien Informationen und Plakate in den Sprachen albanisch, englisch, nordmazedonisch, portugiesisch, serbisch, spanisch und türkisch platziert. Ein weiterer Versand ging an die Gemeinden sowie Firmen. Speziell für Migrantinnen gedacht sind die Impf-Beratungen im Rahmen der «Femmes-Tische». Dieses Angebot wird eventuell etwas später starten und soll bis Ende des Jahres bestehen bleiben, heisst es in der Mitteilung.

Auch der Kanton Appenzell Innerrhoden setzt anlässlich der nationalen Impfwoche auf die Erweiterung der bestehenden Impfangebote und die Einführung eines medizinischen Beratungstelefons. Mit diesen beiden Massnahmen sollen laut Mitteilung Fragen in Bezug auf die Impfung geklärt und der Zugang zur Impfung für die Innerrhoder Bevölkerung breit und niederschwellig ermöglicht werden.

Dafür schafft der Kanton eine niederschwellige Fachberatung. An Werktagen steht ein erfahrener Arzt telefonisch für medizinische Fachberatungen unter 071 788 99 60 zur Verfügung. Das kostenlose Angebot richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie an Impf-Unentschlossene. Dr. med. Kurt Ebneter sowie Dr. med. Markus Köppel beantworten Anfragen an folgenden Tagen: Vom 8. bis 11. November ist Dr. med. Kurt Ebneter von 16 bis 19 Uhr erreichtbar. Vom 12. November Dr. med. Markus Köppel jeweils zur selben Zeit.