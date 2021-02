Coronamassnahmen Testen, testen, testen: Die Ostschweizer Wirtschaft fordert im Umgang mit dem Coronavirus einen Perspektivenwechsel Die Ostschweizer Industrie- und Handelskammern verlangen Planungssicherheit für die Wirtschaft. Erreicht werden soll diese vor allem mit einer Testoffensive. Die Verbände fordern deshalb von den Kantonsregierungen eine «ambitionierte Teststrategie».

Die Testkapazität sei in der Ostschweiz zu tief, bemängeln die Industrie- und Handelskammern. Bild. Donato Caspari

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie sind immens. Das schreiben die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell und jene des Thurgaus in einer gemeinsamen Mitteilung. Und sie schreiben auch, wie sie diese Folgen weiter abfedern wollen. Nämlich vor allem mit zusätzlichen Coronatests: «Tests müssen in ausreichendem Masse und lokal verfügbar sein sowie zeitnah ausgewertet werden können.» So sei es möglich, Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen und «trotz Corona mit Respekt vor der Pandemie» zu wirtschaften. Die Wirtschaftsverbände verlangen von den Ostschweizer Kantonsregierungen deshalb eine «ambitionierte Teststrategie».

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

«Letztlich geht es um Planungssicherheit», sagt Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. «Mit immer wieder aufflackernden Infektionsherden, gefolgt von wiederkehrenden gesundheitspolizeilichen Massnahmen», sei diese nur schwer zu erreichen. Nachdem in den letzten Wochen die direkt vom Lockdown betroffenen Branchen im Zentrum der politischen Debatte gestanden seien, tue man gut daran, die übrigen 90 Prozent der Unternehmen stärker in die Bewältigung der Pandemie einzubeziehen. Die Ostschweizer Wirtschaft nehme die Pandemie ernst und habe Verständnis für viele der getroffenen Massnahmen. Viele Unternehmen seien grundsätzlich bereit, selber Tests durchzuführen, ihnen fehle aber die nötige Unterstützung. «Zudem sind die Testkapazitäten in der gesamten Region heute viel zu tief. Diese müssen unmittelbar erhöht werden», so Bänziger.

Die IHK plädieren ausserdem dafür, dass Betriebe mit geschultem Personal selbst Tests durchführen dürfen. Auch regt sie an, in dicht besiedelten Gebieten Testzentren aufzubauen, in Kombination mit mobilen Testequipen. Auch fordert sie eine Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand an sämtlichen Antigenschnelltests sowie klare Anlaufstellen bei den Behörden für testwillige Betriebe und Personen. «Letztlich ist es zielführender, die Ressourcen in Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu leiten, als im Nachgang verschiedene Wirtschaftszweige mit hohen finanziellen Beträgen stützen zu müssen», schreibt die IHK.