Coronamassnahmen Stadt St.Gallen will an Soforthilfen festhalten und prüft Corona-Beratungsstelle Der St.Galler Stadtrat hat in einem Treffen mit den Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten die aktuellen Hilfsmassnahmen dargelegt. Eine Corona-Beratungsstelle, wie in einer dringlichen Interpellation gefordert, werde derzeit geprüft.

Der St.Galler Stadtrat hat sich am Dienstag mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Fraktionen im St.Galler Stadtparlament getroffen. Bild: PD

(sk/dar) Der Stadtrat hat sich gestern Dienstag zu einem Corona-Austausch mit den Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten getroffen. Hauptthema waren gemäss Medienmitteilung der Stadt aktuelle und weiterführende Unterstützungsmassnahmen für Betriebe und Einzelpersonen. Der Stadtrat will die bereits erprobten Hilfsmassnahmen weiterführen. Ausserdem prüft er eine städtische Corona-Beratungsstelle.

«Hilfspakete seitens der öffentlichen Hand sollen helfen, die finanzielle Notlage von Bevölkerung und Wirtschaft zu lindern», schreibt die Stadt. Im St.Galler Stadtparlament sind vergangene Woche Vorstösse eingegangen, die zusätzliche Unterstützungsmassnahmen fordern, nicht zuletzt, weil die Stadt aufgrund ihrer Zentrumsfunktion stärker von der Krise betroffen sei. So wird etwa eine temporäre städtische Corona-Beratungsstelle angeregt, die Betroffene beim Einreichen von Anträgen unterstützen und die verschiedenen Hilfsangebote koordinieren soll. Ebenso soll die Stadt der Gastronomie Soforthilfe in Form eines À-fonds-perdu-Kredits in der Höhe von fünf Millionen Franken leisten.

An Soforthilfen durch erlassene Gebühren oder Mieten wird festgehalten

Beim Treffen mit den Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten wurden die Unterstützungspakete von Bund und Kanton erläutert und die bisherigen und neu angedachten Massnahmen der Stadt dargelegt. Von Seiten Stadt wurde bereits im September 2020 ein Verzicht auf Einnahmen aus Gewerbemieten in Höhe von rund 370'000 Franken gutgeheissen. Ebenso wurden verschiedene Gebühren für das Gastgewerbe, Ladengeschäfte, Märkte, Taxiunternehmen und Sportvereine erlassen und Subventionen an Kulturinstitutionen weiter ausbezahlt, auch wenn die Leistungsaufträge derzeit nicht erfüllt werden können.

An diesen Soforthilfen für Gewerbe, Kulturinstitutionen und Sportvereine will der Stadtrat solange festhalten, wie diese von Schliessungen betroffen sind. Die Parlamentsvorlage für die Mieterlasse für die betroffenen Betriebe in städtischen Liegenschaften sei in Vorbereitung.

Doppelspurigkeiten vermeiden

Die Einrichtung einer städtischen Corona-Beratungsstelle wird im Rahmen der letzte Woche dringlich erklärten Interpellation geprüft. Ziel bei allen zusätzlichen Hilfsangeboten müsse es sein, Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Die Stadt schreibt:

«Der Kanton betreibt bereits eine Infoline und eine Homepage mit allen wichtigen Informationen zu den Unterstützungsleistungen für das betroffene Gewerbe.»

Für Einzelpersonen hat die Caritas vom Kanton einen Kredit in der Höhe von 250'000 Franken erhalten, damit können pro Person 2000 Franken zugesprochen werden. Weiterhin erhalten Betroffene auch bei der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung. Ausländerinnen und Ausländer, die Sozialhilfe wegen Corona beanspruchen, sollen punkto Einbürgerungsgesuch oder Aufenthaltsstatus keine Nachteile erfahren. Das konnte mit dem Kanton bereits geklärt werden.