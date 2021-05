Coronamassnahmen «Maskenpflicht beim Sitzen im Restaurant ist nicht durchsetzbar»: Ostschweizer Regierungen fordern schnellere und weniger komplizierte Lockerungen Ab Ende Mai will der Bundesrat die Restaurants wieder öffnen, die Homeoffice-Regelung abschwächen und mehr Personen zu Veranstaltungen zulassen. Die Ostschweizer Regierungen sind damit mässig zufrieden und fordern weiterhin mehr Tempo.

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident. Bild: Benjamin Manser

Der Bundesrat sieht per Ende Monat eine weitere Lockerung der Coronamassnahmen vor. Die Ostschweizer Regierungen hätten allerdings mehr Mut erwartet, wie aus ihren Stellungnahmen in der Anhörung hervorgeht. Zwar stimme die Stossrichtung mit den Lockerungen in den Bereichen Gastronomie, Veranstaltungen, Sport- und Kulturaktivitäten sowie beim Homeoffice, heisst es in der Mitteilung der St.Galler Regierung. Mit Blick auf den Impffortschritt und auf die stabile epidemiologische Lage fordert die Regierung aber weitergehende Öffnungen. Die Regelungen des Bundes seien «zu kompliziert, zu wenig konsistent und schwierig im Vollzug». Sie müssten alltagstauglicher werden.

Zwei Punkte seien wichtig, schreibt die St.Galler Regierung: «Zum einen muss rasch ein verlässliches Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete verfügbar sein. Zum anderen soll die Geschwindigkeit der Öffnung dem Impffortschritt und den Richtwerten, insbesondere den Indikatoren im Hospitalisierungsbereich, folgen.» Dies betont auch die Innerrhoder Standeskommission in ihrer Stellungnahme: «Im Vordergrund stehen die Hospitalisationen und die Belegung der Intensivbetten, ebenso der Impffortschritt.»

Roland Dähler, Regierender Landammann Appenzell Innerrhoden PD

Restaurants: «Die Vorgaben schaden mehr, als sie nützen»

Im Rahmen der laufenden Konsultation haben sich die Ostschweizer Regierungen unter einander abgestimmt. So begrüssen sie die Öffnung der Innenbereiche der Restaurants, halten die vom Bund vorgeschlagene Maskenregelung jedoch für «nicht durchsetzbar und nicht zielführend»,, wie es im St.Galler Communiqué heisst. Der Bund solle auf die Maskentragpflicht am Tisch verzichten. «Gleiches gilt für die Vier-Personen-Regelung am Tisch für Personen aus dem gleichen Haushalt.»

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident (FDP). Bild: Donato Caspari

Auch die Thurgauer Regierung übt deutliche Kritik an den geplanten Regeln für Restaurants: «Vorgaben, die nicht nachvollziehbar sind und nicht durchgesetzt werden können, schaden mehr, als sie nützen.» Deshalb sei die Maskenpflicht am Tisch drinnen und draussen aufzuheben. Die Innerrhoder Standeskommission weist ebenfalls darauf hin, dass Masken am Restauranttisch nicht sinnvoll seien. «Diese Vorgabe hat sich bereits auf den Terrassen als nicht praktikabel erwiesen.»

Keine Testpflicht für Unternehmen

Der Bundesrat möchte die Homeoffice-Pflicht Ende Mai aufheben, sofern die Betriebe repetitive Tests durchführen. Die Testpflicht gehe zu weit, so die St.Galler Regierung – eine Empfehlung genüge. Einverstanden ist die Regierung mit der Öffnung der Thermalbäder und Wellness-Einrichtungen sowie mit den Lockerungen bei Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen. «Diese sollen aber nicht mit einer Pflicht zu repetitiven Tests verbunden werden.»

Privat sollen sich wieder 15 Personen drinnen treffen dürfen

Auch die geplanten Regelungen zu den Veranstaltungen werden in der Ostschweiz kritisch beurteilt. So schlägt der Bund eine Erhöhung der zulässigen Personenzahl vor, beispielsweise bei Anlässen zur politischen Meinungsbildung oder von religiöser Natur von 50 auf 100 Personen im Innenbereich und von 100 auf 300 Personen im Freien. Zusätzlich seien aber weitere Lockerungen nötig, heisst es in der Mitteilung des Ausserrhoder Regierungsrats – «zum Beispiel, indem drinnen für Private statt zehn künftig 15 Personen erlaubt werden, analog zu den Menschenansammlungen im öffentlichen Raum».

Alfred Stricker, Ausserrhoder Landammann

Bild: Benjamin Manser

An Mannschaftssport-Wettkämpfen mit Körperkontakt (etwa Fussball) sollen draussen künftig 50 Personen teilnehmen können, an sonstigen Sportaktivitäten im Aussenbereich zum Beispiel Leichtathletik, Radsport, aber auch Trainings jedoch nur 30. Für den Ausserrhoder Regierungsrat ist dies nicht nachvollziehbar. Er verlangt eine generelle Erhöhung auf 50 Personen für sämtliche Outdoor-Sportaktivitäten. Ebenso zu lockern seien die Vorgaben bezüglich Gruppengrösse bei den Sportaktivitäten drinnen.

Hochzeiten gleich behandeln wie öffentliche Veranstaltungen

Auch die Thurgauer Regierung ist mit den Vorgaben für Anlässe nicht einverstanden. Für grössere Veranstaltungen fordert sie – mit einem strikten Schutzkonzept – eine Obergrenze von 300 Personen im Innenbereich und von 600 Personen im Aussenbereich. Für grössere private Feiern wie etwa Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern sollen die gleichen Schutzmassnahmen gelten wie für grössere Veranstaltungen.

Der Bundesrat wird am 26. Mai definitiv über die nächsten Öffnungsschritte entscheiden.