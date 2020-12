Coronamassnahmen «Es geht nicht, dass der Bundesrat den Kantonen droht, sie mit Massnahmen zu übersteuern»: St.Galler CVP-Ständerat Benedikt Würth kritisiert Ultimatum Der Bundesrat hat am Samstag diverse Deutschschweizer Kantone in eine Corona-Krisensitzung zitiert – dabei waren auch St.Gallen, der Thurgau und Appenzell Ausserrhoden. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, heisst es beim St.Galler Gesundheitsdepartement. Doch der Druck aus Bern wird auch kritisiert.

Nicht einverstanden mit dem Kurs des Bundesrats: Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Die Ostschweizer Kantone stehen unter Zugzwang, ihre Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu verschärfen. Am Samstag haben Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset in einem Video-Sitzungsmarathon mit mehreren Deutschschweizer Kantonsregierungen Gespräche geführt, wie die Sonntagsmedien berichten. Aufgeboten waren unter anderem St.Gallen und der Thurgau, ausserdem laut «Sonntagsblick» auch Appenzell Ausserrhoden.

Es habe eine «konstruktive Diskussion über mögliche Massnahmen» stattgefunden, sagt Gildo Da Ros, Generalsekretär des St.Galler Gesundheitsdepartementes, gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef. Bild: Arthur Gamsa

Allerdings hat der kantonale Führungsstab der St.Galler Regierung bereits am Freitag «neue und strengere Massnahmen» empfohlen, wie Gesundheitsdirektor Bruno Damann gegenüber dem SRF-«Regionaljournal» sagt. Diese Massnahmen habe die Regierung bereits dem Bundesrat vorgestellt. Weiterhin sieht die Regierung vor, die Bevölkerung am Mittwoch über ihre Entscheide zu informieren.

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitschef. Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin bestätigt die Sitzung mit dem Bundesrat ebenfalls und sagt, der Kanton werde Anfang Woche weitere Massnahmen kommunizieren.

An den Videogesprächen waren nebst den Ostschweizer Kantonen die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Solothurn und Tessin beteiligt. Wie die «NZZ am Sonntag» weiter schreibt, dürften sich die Kantone bei den Verschärfungen an Schaffhausen orientieren: Dort sind Veranstaltungen auf 15 Besucher reduziert, an privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten teilnehmen. Freizeiteinrichtungen wie Museen, Theater, Fitnesscenter, Hallenbäder und Erotikbetriebe werden geschlossen.

Würth: «Kantone haben wohlüberlegte Strategien»

Der Bundesrat hat deutlich signalisiert, dass er seinerseits Massnahmen verordnen wird, falls ihm die Regelungen, welche die Kantone nächste Woche beschliessen, zu wenig weit gehen. Das stösst auf Kritik. Der St.Galler CVP-Ständerat Benedikt Würth sagt gegenüber der «Sonntagszeitung»: «Es geht nicht, dass der Bundesrat den Kantonen droht, sie mit Massnahmen zu übersteuern.» Die Kantone hätten «wohlüberlegte Strategien entwickelt» – der bisherige Weg habe sich bewährt. «Allenfalls braucht es Verschärfungen», so Würth. Er habe aber vollstes Vertrauen in die St.Galler Regierung: Diese werde die richtigen Schlüsse ziehen.

Ruedi Noser, Zürcher FDP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Andere Parlamentarier – selbst aus dem liberalen, wirtschaftsnahen Lager – unterstützen hingegen Bersets Kurs. Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser kritisiert seine eigene Kantonsregierung. «Die Corona-Fallzahlen müssen jetzt auch in der Deutschschweiz und insbesondere in Zürich gesenkt werden», so Noser. Wie bisher weiterzumachen, gehe nicht mehr. Dass die Zahlen in Zürich sinken, liege in der Verantwortung der Kantonsregierung. Lukas Engelberger, Chef der Gesundheitsdirektorenkonferenz, betont ebenfalls, es sei wichtig, dass die besonders betroffenen Kantone jetzt Massnahmen beschliessen würden. «Es wäre unschön, wenn der Bundesrat regional gültig Massnahmen verordnen würde», so der Basler CVP-Regierungsrat gegenüber der Sonntagszeitung. Das entspräche nicht dem föderalistischen System der Schweiz.