Coronamassnahmen «Ein wichtiges Zeichen für die Bevölkerung»: Die Ostschweizer Kantone fordern weitere Lockerungen – und die Öffnung der Restaurants Die Homeofficepflicht soll aufgehoben werden, Restaurants sollen öffnen, Präsenzunterricht soll wieder möglich werden. Die Ostschweizer Kantone sind sich einig: Es braucht mehr Lockerungsschritte, als der Bund bisher beschlossen hat. Der Kanton St.Gallen fordert auch, dass es verbindliche Entscheide für Grossveranstaltungen gibt.

Die Ostschweizer Kantone fordern den nächsten Öffnungsschritt am 22. März – St.Gallen und Appenzell Innerrhoden auch für die Innenräume von Restaurants.

Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

(pd) Die Restaurants sollen schneller wieder öffnen. Das fordern die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden und die St.Galler Regierung. Wie es in einer Mitteilung heisst, halte es die Standeskommission für wichtig, dass es zu spürbaren Lockerungen käme. Auch die anderen Ostschweizer Kantone sehen das so. So hält etwa die Ausserrhoder Regierung einen zweiten massvollen Öffnungsschritt für ein «wichtiges Zeichen für die Bevölkerung», wie sie in einer Mitteilung schreibt.



Die Regierungsdelegationen der Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden haben sich laut der Mitteilung am Sonntag über die Vorschläge des Bundes ausgetauscht. Man sei sich einig, dass der Bund den nächsten Lockerungsschritt vollziehen solle. Die Standeskommission merkt in ihrer Mitteilung an, dass man sich dabei stärker an der Auslastung der Intensivpflegeplätze orientieren soll. Indikatoren könnten die Hospitalisationsrate sowie die 14-Tage-Inzidenz sein. Die Positivitätsrate und der R-Wert seien zu wenig aussagekräftig, heisst es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen.

Grund für die weiteren Lockerungen ist der folgende, wie Appenzell Innerrhoden in ihrer Mitteilung schreibt: «Mit einer massvollen Lockerung soll vor allem auch ein wichtiges Zeichen an die Bevölkerung gesetzt werden.» Dies würde weitere Massnahmen wie das Testen oder die Einhaltung der bestehenden Hygienemassnahmen unterstützten.

Restaurants sollen öffnen

Appenzell Innerrhoden und St.Gallen fordern in ihrer Mitteilung, dass Restaurants ihren Betrieb rasch wieder aufnehmen können. Dies mit einer beschränkten Platzanzahl und der Anwendung eines Schutzkonzeptes.

«Die Öffnung der Aussenbereiche bringt für die Betriebe zu wenig.»

Der Kanton St.Gallen fordert zusätzliche Vorgaben für die Innen- und Aussenbereiche:

Sitzpflicht

Maske darf nur während der Konsumation abgelegt werden

pro Tisch höchstens vier Personen

Kontaktdatenerhebung von sämtlichen Personen

Abstand zwischen den Tischen 1,5 Meter oder Anbringung von Abschrankungen

Regelungen für Handwerker und Chauffeure sollen nur ins Auge gefasst werden, wenn die Betriebe nicht geöffnet werden sollten.

Der Bundesrat plant, dass ab dem 22. März die Aussenbereiche der Restaurants, Clubs und Bars wieder offen sein können. Veranstaltungen im Freien mit 150 Personen und 50 Personen im Inneren sollen möglich werden. Private Veranstaltungen im Innern sollen mit 10 Personen möglich sein.

Keine Obergrenze bei Kulturveranstaltungen und im Gottesdienst

Die St.Galler Regierung fordert zudem, dass die fixe Obergrenze von 50 Personen bei Kulturveranstaltungen und Gottesdiensten aufgehoben wird. Die Anzahl Besucher solle in Relation zur Fläche und den Belüftungsmassnahmen stehen. Die Obergrenze sei für die allermeisten Betriebe kostentreibend. Falls dennoch eine Obergrenze festgelegt werden sollte, dann auf 150 Personen. Vor allem mit Blick auf die Osterfesttage sollen Gottesdienste mit einer grösseren Anzahl an Personen möglich sein.

Verbindliche Entscheide für grössere Veranstaltungen

Weiter schreibt der Kanton St.Gallen in ihrer Mitteilung, dass ein verbindlicher Entscheid des Bundesrates zu grösseren Veranstaltungen im Freien wie den Festivals dringend nötig sei. Der Monat März sei für viele Veranstalter die letzte Option, die Festivals anzupassen oder abzusagen. Ebenfalls brauche es eine Planungssicherheit für weitere Grossveranstaltungen über 1000 Personen – im Innern wie auch im Freien.

Spätestens nach den Frühlingsferien brauche es eine Perspektive für Sportveranstaltungen – in Anlehnung an die Regelung von kulturellen Veranstaltungen.

Präsenzunterricht und Homeofficeempfehlung

Die vom Bund vorgeschlagene Beschränkung des Präsenzunterrichts auf höchstens 15 Personen und eine Kapazitätsbegrenzung auf ein Drittel sei für die Hochschulen und für Massenfächer keine gangbare Lösung. Die Regierung fordert, dass ab Mitte des Frühlingssemesters, also dem 12. April 2021, Öffnungsschritte mit der Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen mit der gleichen Anzahl Personen wie bei Veranstaltungen möglich seien.

Zuletzt beantragt die St.Galler Regierung, dass die Homeofficepflicht auf eine Homeofficeempfehlung zurückgestuft wird. In sämtlichen Betrieben seien die Möglichkeiten ausgeschöpft. Zudem schreibt die Regierung, dass auch nach der Aufhebung der Pflicht Homeoffice weiter Bestand haben und zur Prävention beitragen wird.