Coronalage spitzt sich zu: «Dramatische Situation» in Vorarlbergs Spitälern

«Ohne uns geht es nicht»: Apotheken in der Ostschweiz bieten Schnelltests an – Hausärzte zögern noch

Am 2. November wurden Coronaschnelltests in der Schweiz zugelassen, in Akutspitälern stehen sie seitdem im Einsatz. Vor allem dank der Apotheken sind sie seit dieser Woche auch in der Ostschweiz für die breite Bevölkerung zugänglich. Hausarztpraxen zeigen sich mehrheitlich skeptisch.