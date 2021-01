Coronakrise Bergbahnen Flumserberg reagieren auf die vielen Gäste im Skigebiet: Wer mit dem ÖV anreist, darf zuerst in die Gondel Auf die ausserordentliche Anreisesituation am Samstag in Unterterzen reagieren die Bergbahnen Flumserberg mit neuen Massnahmen. Der Kanton St.Gallen lässt seine Skigebiete weiterhin in Betrieb.



Aufgrund der Coronamassnahmen dürfen sich zurzeit am Flumserberg nur fünf statt acht Personen in einer Gondel befinden.

Bild: Michel Canonica

(pd/evw) Die besondere Situation – starke Schneefälle am Donnerstag und Freitag sowie tolle Wetterprognose für Samstag – führte dazu, dass es bei der Eintrittsstation zum Flumserberg in Unterterzen am Samstagmorgen sehr früh und rasch zu Wartezeiten kam. Laut einer Medienmitteilung der Bergbahnen Flumserberg (BBF) vom Dienstag parkierten nebst den Gästen, die mit dem ÖV anreisten, viele Autofahrer aus Angst vor schneebedeckter Bergstrasse bereits früh in Unterterzen. Erschwerend hinzu komme die behördlich begrenzte Gondelbahn-Kapazität auf zwei Drittel – also nur fünf statt acht Personen pro Fahrzeug.

Neu: Einschränkung zugunsten ÖV-Anreisenden

Die BBF haben auf die Situation am Samstagmorgen mit Massnahmen reagiert, welche die Situation «rasch entspannte», heisst es weiter. Mit Unterstützung von Polizei und Feuerwehr wurden gemäss Communiqué Kapazitäten begrenzt, der ÖV-Verkehr umgeleitet und die Zufahrten ab Flums gesperrt.

Für den restlichen Winter haben die BBF nun beschlossen, einen grossen Teil des Parkplatzangebots einzuschränken, beziehungsweise bis jeweils 9.30 Uhr zu sperren. Damit werde die Förderkapazität der Gondelbahn SeeJet morgens für die ÖV-Gäste reserviert. Zusätzlich werde für die Umsetzung dieser Massnahmen bei Bedarf die Unterstützung der örtlichen Feuerwehr beigezogen.

Skisaison ohne Shuttle-Betrieb ab Flums Dorf

Bereits im Dezember haben die BBF laut Mitteilung zudem beschlossen – im Sinne einer gegebenen Beschränkung des Gebietes – auf den Einsatz des Shuttle-Bus-Betriebs ab Flums Dorf gänzlich zu verzichten. Damit sei eine Beschränkung des Gebietes auf maximal 8000 Personen sichergestellt. Vergangenen Samstag befanden sich rund 7000 Gäste am Berg. In coronafreien Wintern verzeichnete Flumserberg an Spitzentagen jeweils bis zu 12'000 Gäste. Der Pistenbetrieb verlief – trotz geschlossenen Gastronomiebetrieben – den ganzen Tag reibungslos.