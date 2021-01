Coronahilfsgelder Auch kleinere Betriebe dürfen Geldspritzen erwarten: Der Kanton St.Gallen weitet seine Härtefallmassnahmen aus Tiefere Hürden für Umsatz und Stellenprozente: Die St.Galler Regierung informiert heute Dienstag über ihre Anpassungen der Härtefallregelung für coronageplagte Unternehmen und stellt mehr Mittel in Aussicht.

In der ersten Arbeitswoche des zweiten Coronajahrs warten viele Leute auf die Spritze – hier auf eine Impf-, dort auf eine Geldspritze. Für beide gilt beschränkter Zugang, zumindest zweitere kann aber seit Montag morgen offiziell beantragt werden: Betriebe aus den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Reisen, Tourismus, Märkte, Messen, Freizeit, Veranstaltungen und Tierparks können einen «Antrag auf finanzielle Unterstützung aufgrund eines Covid-19-Härtefalles» stellen – entweder für einen nicht rückzahlbaren Beitrag von höchstens zehn Prozent des durchschnittlichen Umsatzes der Jahre 2018 und 2019 (bis zu 500'000 Franken) oder für einen Kredit bis höchstens 25 Prozent des Umsatzes (und höchstens 2,5 Millionen Franken).

«Bestätigt das Unternehmen, dass aus dem Umsatzrückgang am Jahresende ein Anteil an ungedeckten Fixkosten resultiert, der seine Überlebensfähigkeit gefährdet?» Solche und ähnliche Fragen sind in einem Onlineformular zu beantworten. Am ersten Tag haben es bereits 44 Personen ausgefüllt, rund 1000 Anträge erwartet der Kanton gemäss erster Schätzung. Gesamthaft dürften rund 3000 Unternehmen, wovon mehrheitlich Restaurants, für die Härtefallmassnahmen in Frage kommen.

Hohe Hürden gesenkt

Kaum hatte die St.Galler Regierung Mitte Dezember die Verordnung für Härtefallmassnahmen erstellt, weitete der Bund sein Hilfspaket aus und verlangten Verbände und Parteien Anpassungen. Die stellte Volkswirtschaftschef Beat Tinner nach einem - neu eingeführten -Wirtschaftsgipfel mit Arbeitgebern und Gewerkschaften noch vor Weihnachten in Aussicht. Heute Dienstag wird die Regierung diese beschliessen.

Bereits gesenkt hat der Kanton St.Gallen im Einklang mit dem Bund die Umsatzschwelle von 100'000 auf 50'000 Franken. Entsprechend wird auch die heftig kritisierte Hürde der 300 Stellenprozente fallen. Ob diese Zahl ebenfalls halbiert wird, will Beat Tinner vor dem Beschluss der Regierung noch nicht sagen. Der kantonale Gewerbeverband fordert eine Senkung auf 100 Stellenprozente, damit auch Ein-Mann-Betriebe profitieren, und die SP verlangt gar einen Verzicht auf jegliche Stellenhürde.

Wohl nicht rütteln wird der Kanton an der vom Bund beschlossenen Schwelle der Umsatzeinbussen von 40 Prozent. Besonders der Gastroverband hat diese Kennzahl massiv kritisiert; ob er auf Bundesebene mittels einer «Lex Gastro» eine Ausnahme für die Branche erwirken kann, ist fraglich.

Kantonseigene Kriterien möglich

Andere Kantone haben über die Bundesvorgaben hinaus eigene Mittel für jene Betriebe bereitgestellt, die gemäss der Kriterien aus den Maschen fallen. Beispielsweise gewähren welsche Kantone wie das Wallis und die Waadt einen branchenspezifischen Fixkostenzuschlag, und Basel-Stadt greift für zusätzliche Unterstützung auf den Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zurück. Beat Tinner besprach am Montag mit Vertretern des Gastroverbandes, aber auch der Seilbahnen mögliche kantonale Lösungen. Bereits hat etwa die CVP gefordert, dass die Bergbahnbetriebe aufgrund der Schliessung über die Festtage ebenfalls die Härtefallregelung beanspruchen könnten.

Dass die Regierung die bisher gesprochenen 22,6 Millionen Franken erhöht, ist anzunehmen. Zahlen wird sie heute Nachmittag liefern, doch die sind längst nicht in Stein gemeisselt. Die per Dringlichkeitsrecht erlassene Verordnung wird Mitte Februar dem Kantonsrat unterbreitet, am 28. Januar beugt sich dessen Coronakommission über das Gesetz. Aufgrund der mittlerweile fast einhelligen Signale aus den Fraktionen dürften die staatlichen Hilfsgelder noch aufgestockt werden. Zudem sind Vorstösse für branchenspezifische Verbesserungen zu erwarten, namentlich seitens der Gastrolobby.