Coronahilfe: «Die meisten Politiker verschliessen vor dem Schulden-Tsunami die Augen» — Der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger ist verärgert  und fordert ein Sparpaket

Es sei fast surreal, was in der Sondersession in Bern abgelaufen sei. «Wir haben innerhalb von drei Tagen 60 Milliarden Franken freigegeben, so viel wie der Bund normalerweise in einem ganzen Jahr ausgibt», sagt der Rheintaler Nationalrat Mike Egger. Es werde Generationen dauern, diese Schulden abzubauen. Deshalb fordere er bereits heute ein umfassendes Spar- und Verzichtspaket auf Bundesebene.