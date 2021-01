Corona Viele Covid-Erkrankte lassen sich in der Ostschweiz nicht ins Spital einweisen – und sterben in den Pflegeheimen In keinem Kanton ausser im Tessin sind in der zweiten Coronawelle so viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben wie in St.Gallen. Jetzt zeigt sich: Es gibt verschiedene Gründe dafür. Eine Spurensuche.

Besonders verletzliche Orte während der Coronapandemie: die Alters- und Pflegeheime. Bild: Imago Images

Noch hat Corona die Schweiz fest im Griff. Mindestens bis Ende Februar halten die verschärften Massnahmen des Bundesrates an. Doch je länger die Pandemie dauert, desto mehr lichtet sich der Nebel über einigen Fragen, die lange kaum erklärbar schienen. Zu diesen gehört beispielsweise die hohe Zahl von Menschen, die im Kanton St.Gallen an oder mit Corona verstorben sind, vor allem in der zweiten Welle.

Wie die neuesten Statistiken des Bundesamtes für Gesundheit zeigen, belegen das Tessin und St.Gallen bei den Todesfallzahlen die unrühmlichen Spitzenplätze.

Seit Juni sind in beiden Kantonen pro 100'000 Einwohner 110 beziehungsweise 109 Corona-Infizierte verstorben (Stand 14. Januar). So viele wie in keinem anderen Kanton der Schweiz. Erstaunlich ist diese Zahl vor allem für St.Gallen. Denn anders als in der West- oder Südschweiz bewegten sich die Coronafallzahlen seit dem Sommer nur knapp über dem Schweizer Durchschnitt.

So starben in Genf oder der Waadt weniger als ein Prozent der gemeldeten Infizierten an oder mit Corona. In St.Gallen waren es mit 1,9 Prozent fast doppelt so viele. Insgesamt 595 bis gestern Freitag und damit bis zu zehnmal mehr als in einem Durchschnittsjahr im Kanton an einer normalen Grippe sterben.

Berücksichtigt man sämtliche Todesfälle mit Corona seit Beginn der Pandemie im Frühling steht St.Gallen auf dieser Negativrangliste nicht mehr wie während der zweiten Welle auf Platz zwei, sondern hinter dem Tessin, Genf und dem Wallis auf Platz vier. St.Gallen bleibt damit aber der bei den Todesfallzahlen deutlich am stärksten betroffene Kanton der Deutschschweiz.

Viele Heimbewohner haben eine Patientenverfügung

Die Frage stellt sich: Warum verlief das Virus in der zweiten Coronawelle in der Ostschweiz so viel tödlicher als beispielsweise in der Westschweiz? An einer möglichen Virusmutation kann es nicht liegen. Denn bis zum Auftauchen der viel ansteckenderen britischen Variante präsentierten sich die epidemiologischen Voraussetzungen in der ganzen Schweiz ähnlich.

Erklärungen gibt es dennoch. Schon im Dezember äusserte Curaviva-Präsident Robert Etter gegenüber die Vermutung, dass die hohe Todesfallzahl in St.Gallen mit der überdurchschnittlich hohen Zahl von Patientenverfügungen in hiesigen Altersheimen zusammenhängen könnte. Eine Vermutung, die Gesundheitsdirektor Bruno Damann jetzt bestätigt.

«Im Kanton St.Gallen wurden im Laufe des Sommers viele Gespräche mit Heimbewohnenden und ihren Familien geführt. Dabei wurden ihre Wünsche in Bezug auf die Verlegung ins Spital beziehungsweise auf die Intensivstation im Falle einer zweiten Welle explizit diskutiert und in Form einer Patientenverfügung dokumentiert», sagt Damann. Dabei habe sich herausgestellt, dass die meisten Befragten keine Verlegung ins Spital wünschten. So sei denn auch erklärbar, dass sich über die Hälfte der Todesfälle in Heimen ereignet habe.

Auch diese Aussage lässt sich durch die Daten des Bundesamtes für Gesundheit stützen. Dort fällt auf, dass trotz der hohen Zahl an oder mit Corona Verstorbener sich nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die Hospitalisationen in St.Gallen nur leicht über dem Durchschnitt bewegen. Das heisst, in der Ostschweiz verzichten überdurchschnittlich viele ältere Coronapatienten im Falle eines schweren Krankheitsverlaufs auf eine Einweisung ins Spital und damit auf mögliche lebensrettende oder lebensverlängernde Massnahmen. Viele von ihnen sind deutlich über 80 Jahre alt.

Regierungsrat Bruno Damann. Bild: Benjamin Manser

Ganz anders präsentiert sich die Situation beispielsweise im Tessin. Dort lassen sich mehr als doppelt so viele Patienten mit einer schweren Covid-Erkrankung ins Spital einweisen.

Der Kanton kündet eine Untersuchung an

Für Regierungsrat Damann ist jedoch klar, dass nicht nur die hohe Zahl von Patientenverfügungen, sondern noch weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben dürften, beispielsweise die Platzverhältnisse in Heimen. Das Gesundheitsdepartement will deshalb in einer «vertieften Untersuchung» abklären, ob räumliche Limitationen bei der Umsetzung der Isolation von Erkrankten in Pflegeheimen zur höheren Sterblichkeit geführt haben. Abklären will der Kanton auch, ob der Personalschlüssel in den Heimen ein Faktor war, das heisst, ob genügend Fachkräfte zur Verfügung standen, um den Tücken dieses Virus begegnen zu können.

Denn für die Heime hatte sich der ohnehin schon grosse Pflegeaufwand mit Auftauchen von Corona noch deutlich erhöht. Gerade bei dementen Patienten stellte die Einhaltung der Hygienemassnahmen eine Herausforderung dar.

Ein absolutes Besuchsverbot wollte im Sommer niemand

Verhindert werden können hätten wohl manche Todesfälle auch mit einem absoluten Besuchsverbot in Altersheimen. Immer wieder wurden in Ostschweizer Institutionen Fälle bekannt, in denen trotz aller Vorsichtsmassnahmen Besucher Covid-19 in Heime einschleppten und sich das Virus dort rasant verbreitete. «Auch dazu haben wir im Sommer eine Umfrage bei Bewohnerinnen und Bewohnern gemacht», sagt Damann. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Heimbewohnenden und die Angehörigen ein absolutes Besuchsverbot trotz der damit verbundenen Risiken ablehnten.

Mit dem Impfstart in Alters- und Pflegeheimen geht die Hoffnung einher, dass die Coronatodesfallzahlen stark sinken. Bild: Severin Bigler

Viele wollten auf Kontakte nicht verzichten, da sie unter den Erfahrungen eines absoluten Besuchsverbots in der ersten Welle im Frühling stark gelitten hatten. «Natürlich könnte man Heimbewohner absolut isolieren, aber dann sterben sie an gebrochenem Herzen», sagte Kantonsärztin Danuta Zemp schon im Dezember.

Viele Coronafälle in der Ostschweiz blieben unerkannt – mit fatalen Folgen

Negativ wirkte sich mit Sicherheit auch die Tatsache aus, dass sich in St.Gallen mehr über 60-Jährige mit dem Virus infizierten als in anderen Kantonen. Hinzu kommt die hohe Positivitätsrate von deutlich über 20 Prozent seit dem Anschwellen der zweiten Welle ab September. Sie kann zumindest teilweise eine Erklärung liefern, warum in St.Gallen mit fast zwei Prozent ein vergleichsweise hoher Teil der laborbestätigten Fälle verstarben.

Denn in der Ostschweiz blieben mehr Coronafälle unentdeckt als anderswo. In der Westschweiz liessen sich die Menschen teils fast doppelt so oft auf Covid-19 testen, auch in städtischen Deutschschweizer Kantonen wie Basel oder Zürich lag die Positivitätsrate seit September viel tiefer als in der ländlich geprägten Ostschweiz. Das kann für den Kampf gegen die Pandemie entscheidend sein. Mit mehr Tests werden mehr Coronafälle isoliert. Dadurch werden Ansteckungsketten unterbrochen.

Eine relativ hohe Dunkelziffer an Fällen wie in St.Gallen, aber auch im Thurgau und den beiden Appenzell, hat damit auch das Risiko gerade für die Heime stark erhöht. Indem Menschen, die mit Corona infiziert waren, aber nur leichte oder gar keine Symptome hatten, das Virus unbemerkt einschleppten. Als Pflegende oder Besuchende.

Impfung bringt Licht ans Ende des Tunnels

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass wahrscheinlich auch einige Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn sich mehr Menschen in St.Gallen auf Corona hätten testen lassen oder der Kanton eine entsprechende Testoffensive lanciert hätte, wie das teils in anderen Gebieten der Schweiz wie Graubünden oder Basel der Fall war.

Mit der Impfung gibt es aber auch nun hier Licht am Ende des Tunnels. Bis Ende Februar dürften alle Bewohner von Altersheimen, die das wünschen, sowie die Risikogruppen geimpft sein. Nach allen bisherigen Erkenntnissen sollte das die Sterblichkeit drastisch senken. Auch im Kanton St.Gallen.

Hoffnungsvoll stimmt auch, dass von der hoch ansteckenden britischen Coronamutation im Kanton trotz bisher sieben bestätigten Fällen vorerst keine Auswirkungen auf die Ansteckungskurve zu sehen ist. Im Gegenteil. Die Hospitalisationen und die Fallzahlen sinken weiter und waren letztmals Mitte Oktober so tief. Entwarnung will die St.Galler Regierung jedoch nicht geben. Die Auswirkungen neuer Virusmutationen seien derzeit noch nicht abschätzbar, hält sie in ihrem wöchentlichen Coronabulletin fest.