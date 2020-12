Corona Treffen nur bis 10 Personen, Sperrstunde ab 22 Uhr, Bewilligung für Skigebiete über die Festtage unklar – der Kanton St.Gallen verschärft eine Coronamassnahmen Die St.Galler Regierung beschliesst, die Coronaregeln zu verschärfen. Unter anderem wird die Sperrstunde erweitert. Noch ist offen, ob die Skigebiete über Weihnachten geöffnet sind. Die Beschlüsse gelten ab Sonntag, 13. Dezember – sofern der Bund seine angekündigten Massnahmen wider Erwarten nicht anordnet.

Kantonsärztin Danuta Zemp und Regierungspräsident Bruno Damann an einer Medienkonferenz der St. Galler Regierung zur Corona-Situation. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

(pd/dar) Der Kanton St.Gallen beschliesst weitere Einschränkungen, wie er per Communiqué mitteilt. So hat die Regierung folgende Massnahmen beschlossen:

Die maximale Anzahl Personen pro Treffen für private und öffentliche Veranstaltungen wird auf 10 Personen reduziert.

Die Sperrstunde für Gastronomie- und Freizeitbetriebe wird von 22 bis 6 Uhr ausgeweitet.

Diese von der Regierung vorgesehenen Einschränkungen werden in Vollzug gesetzt, sofern der Bundesrat die am Dienstagabend in Aussicht gestellten bundesweiten Massnahmen wider Erwarten nicht anordnen sollte. So sollen Doppelspurigkeiten uns sich überschneidende Beschlüsse von Bund und Kanton verhindern werden, schreibt die Regierung.

Enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

Weiter beschliesst der Kanton St.Gallen, die Quarantäneregeln wieder zu verschärfen. «Neu müssen alle engen Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen in Quarantäne», heisst es in der Mitteilung. Personen, die im gleichen Haushalt mit einer infizierten Person leben, werden vom Contact-Tracing-Team informiert. Andere enge Kontaktpersonen müssen von der infizierten Person informiert werden.

Das Gesundheitsdepartement kann Ausnahmen für die Quarantänepflicht bewilligen, vor allem für das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

Skigebiete bleiben vorerst offen – Bewilligung für Weihnachtswoche ist aber noch nicht erteilt

Die Skigebiete können bis zum 22. Dezember 2020 gemäss Verordnung des Bundes ihren Betrieb öffnen, wenn ein Schutzkonzept bewilligt worden ist. «Für die Zeit nach dem 22. Dezember erachtet die Regierung die Voraussetzungen für eine Bewilligung als nicht erfüllt.» Eine Bewilligung könne dann in Aussicht gestellt werden, wenn der Reproduktionsfaktor unter 1 zu liegen komme.

Im Skigebiet selbst werden Zivilschutzdienstleistende eingesetzt, um die Einhaltung der Schutzkonzepte zu überprüfen. Sie werden in den Skigebieten als «Ranger» patrouillieren und in erster Linie überzeugen, ermuntern und ermahnen. Strafkompetenzen werden sie nicht haben. Sie werden an das Gesundheitsdepartement zurückmelden, damit die Bewilligungsbehörde allfällige Sanktionen aussprechen kann.

Besuche in Heimen in öffentliche Räume verlegen

In den Heimen können Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin zwei Besuche pro Tag empfangen. Neu müssen die Besuche aber in einem öffentlich zugänglichen Raum mit Schutzkonzept. Zimmerbesuche sind nicht mehr erlaubt. Zudem werde damit das Personal entlastet, das in der Pflege dringend benötigt wird, so die St.Galler Regierung.

Weiter setzt die Regierung auf Homeoffice. Sie hat daher beschlossen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dafür zu sorgen haben, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitsverpflichtungen so weit als möglich von zu Hause aus erfüllen. Diese Anordnung ist bis Mitte Januar 2021 befristet.

Die übrigen Einschränkungen gelten bis auf Widerruf unbefristet und werden am Sonntag, 13. Dezember 2020, 0 Uhr, unter Berücksichtigung der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen in Vollzug gesetzt.