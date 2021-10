Corona Teilweise bis grösstenteils einverstanden: Das sagen die Ostschweizer Kantone zum Schweizer Covidzertifikat Vergangene Woche hat der Bundesrat die Einführung eines Schweizer Covidzertifikates vorgeschlagen – und damit den Zugang ausgeweitet. Jetzt liegen die Positionen der Ostschweizer Kantone vor: Der Thurgau und St.Gallen sind nur teilweise einverstanden, Appenzell Innerrhoden grösstenteils.

Ein Covidzertifikat wird geprüft. Neu will der Bund den Zugang ausweiten. Bild: Pierre Albouy, Keystone

Vergangenen Woche hat der Bund die Einführung eines Schweizer Covidzertifikats angekündigt. Im Grunde sieht der Vorschlag des Bundes eine Ausweitung des Zugangs zum Schweizer Covidzertifikat für folgende Gruppen vor:

Personen mit einem Antikörper-Nachweis

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen oder testen lassen können

Touristinnen und Touristen, die nur mit einem von der WHO, nicht aber einem von Swiss Medic zugelassenen Impfstoff geimpft sind.

Der Vorschlag des Bundes wurde in die Vernehmlassung an die Kantonsregierungen überreicht. Jetzt liegen die Antworten der Ostschweizer Kantone vor.

Der Kanton Thurgau und St.Gallen: Gegen ein Schweizer Covidzertifikat für Touristinnen und Touristen

Die Position der Kanton Thurgau und St.Gallen deckt sich. So sind beide Regierungen mit der Einführung eines «Schweizer Covid-Zertifikats» teilweise einverstanden und begrüssen unter anderem, dass auch Personen mit einem Antikörper-Nachweis ein Zertifikat erhalten. Die Regierungen befürworten ebenso die Verlängerung der Gültigkeit von Covid-Zertifikaten für Genesene von 180 auf 365 Tage. Zudem unterstützen St.Gallen und der Kanton Thurgau, dass nur noch Antigen-Schnelltests, die durch eine Fachperson durchgeführt worden sind, zur Ausstellung eines Covid-Zertifikats führen und dass die Tarife bei Antigen-Schnelltests angepasst werden.

Abgelehnt wird hingegen, dass Touristinnen und Touristen, die im Ausland mit einem nur von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, ein in der Schweiz ausgestelltes Zertifikat erhalten. Diese Impfstoffe, die zur Diskussion stehen, sind nur gemäss der «WHO Emergency Use Listing» zugelassen. Dadurch bestehe in Krisensituationen die Möglichkeit einer rascheren Zulassung durch die WHO. Für die Kantone Thurgau und St.Gallen ist aber klar:

«Dies bedeutet, dass ein sehr tiefer oder gar ungeprüfter Anspruch auf einen Impfschutz besteht. »

Zum aktuellen Zeitpunkt verfüge die Schweiz über ausreichend Impfstoffe, um gerade die Gruppe von Menschen, die länger in der Schweiz bleiben werden (zum Beispiel vorläufig Aufgenommene, Schutzbedürftige und Asylsuchende) nochmals mit geprüften Impfstoffen zu impfen, schreibt der Kanton St.Gallen in seiner Stellungnahme.

Ebenso sind die Kantone Thurgau und St.Gallen dagegen, dass Personen, die sich aus medizinischen Gründen weder impfen noch testen lassen können, ein Covid-Zertifikat erhalten. «Ein Covid-Zertifikat für Personen, die sich weder impfen noch testen lassen können, stiftet keinen erkennbaren Nutzen. Hingegen birgt er das Risiko, dass Gefälligkeitsatteste einzelne Personen von den Massnahmen ausnehmen», schreibt der Thurgauer Regierungsrat im Antwortschreiben an den Bund.

Der Kanton St.Gallen ergänzt, es herrsche ein fachlicher Konsens darüber, dass eine belegte Allergie auf einen oder mehrere der Bestandteile der Impfstoffe oder eine Schwangerschaft in den ersten 3 Monaten zu den wenigen Kontraindikationen einer Impfung zählen. «Es ist jedoch sehr selten, dass eine Person auf alle zugelassenen Impfstoffe allergisch ist.»

Der Kanton Appenzell Innerrhoden: Für ein Schweizer Covidzertifikat für Touristinnen und Touristen

Ein wenig weiter geht der Kanton Appenzell Innerrhoden. Er begrüsst die Erweiterung der Ausstellung des Zertifikats auf weitere Gruppen. Gleichzeitig unterstützt sie die Anpassung, dass Antigen-Schnelltests primär von Fachpersonal durchgeführt werden sollen.

Der grösste Unterschied zum Thurgau und zu St.Gallen besteht in der Haltung der Innerrhoder Standeskommission zur Frage, ob Touristinnen und Touristen Zugang zum Covidzertifikat erhalten sollen. Ja, findet der Kanton Appenzell Innerrhoden: Zwar bieten Impfstoffe, die lediglich von der WHO zugelassen sind, weniger Sicherheit als jene, die in der Schweiz angewendet werden.

«Die Standeskommission erachtet das damit verbundene Risiko allerdings als vertretbar.»

Sie gibt jedoch zu bedenken, dass es in der Praxis schwierig sein wird, die Echtheit der vorgelegten ausländischen Impfbestätigungen zu überprüfen. Um die Missbrauchsgefahr zu verringern, werde eine zentrale Vorprüfung durch den Bund gewünscht.

Auch dem Punkt, dass sich Personen, die sich aus medizinischen Gründen weder impfen noch testen lassen können, ein Covid-Zertifikat erhalten sollten, stimmt der Kanton Appenzell Innerrhoden zu. Und auch hier unterscheidet er sich von der Haltung des Thurgaus und St.Gallens. «Diese Personen haben unter der aktuellen Gesetzgebung bereits jetzt die Möglichkeit, mittels ärztlichen Attests Zugang zu zertifikatspflichtigen Orten zu erhalten», begründet die Standeskommission ihre Position. In der Handhabung sei der Umgang mit dem Zertifikat jedoch praktischer.

Abgelehnt wird dagegen der Vorschlag, dass sämtliche Personen, für die eine medizinisch eindeutige Kontraindikation gegen die Impfung mit einem in der Schweiz zugelassenen Impfstoff vorliegt, ein Covid-Zertifikat erhalten. Die Standeskommission erachtet in diesem Bereich die Missbrauchsgefahr und damit das epidemiologische Risiko als zu gross. (pd/dar)