CORONA St.Galler Regierung beschliesst neue Massnahme: Zutritt in Spitäler sowie Betagten- und Pflegeheime nur noch mit 3G Ab Montag gilt in den Spitälern sowie Betagten- und Pflegeheimen des Kantons St.Gallen für Besuchende eine 3G-Pflicht. Ausserdem fordert die Regierung verstärkte Kontrollen in der Gastronomie und übrigen Betrieben.

Ab Montag braucht es im Kanton St.Gallen ein Zertifikat, um eine Gesundheitseinrichtung zu betreten. Bild: Keystone

Seit Mitte Oktober 2021 steigt im Kanton St.Gallen die Anzahl Neuinfektionen mit dem Coronavirus markant an, vor allem bei den jüngeren Altersgruppen. Die Zahl der Hospitalisationen steigt etwas verzögert aber ebenfalls kontinuierlich an, heisst es in einer Mitteilung aus dem St.Galler Gesundheitsdepartement. Im Unterschied zu den Neuinfektionen seien hier hauptsächlich die ältesten Bevölkerungsgruppen betroffen. Bei den Hospitalisationen zeige sich auch deutlich, dass die Impfung wirke: Rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft.

Hauptgrund für den Anstieg der Infektionen sei die viel ansteckendere Deltavariante, die auch zu schwereren Verläufen führe. «Weitere Gründe für die Verschärfung der Lage sind die vergleichsweise tiefe Durchimpfung im Kanton St.Gallen und der vermehrte Aufenthalt in Innenräumen während der kalten Jahreszeit», so der Wortlaut der Mitteilung.

Ostschweizer Kantonen wollen weitere Massnahmen

Die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden hätten die Situation gemeinsam analysiert und das weitere Vorgehen besprochen. Auch wenn die coronabedingten Hospitalisationen weniger stark ansteigen würden als die Fallzahlen, erachteten die Kantone weitere Massnahmen als erforderlich, um die Zahl der Hospitalisationen einzudämmen. Die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren der Ostschweiz werde sich am Montag über abgestimmte Massnahmen austauschen. Auf diesem Weg sollen möglichst einheitliche Massnahmen sichergestellt werden. Eine Kommunikation des weiteren Vorgehens erfolgt im Verlauf der kommenden Woche.

Sofortmassnahme: Besuche nur mit 3G

Als Sofortmassnahme hat die Regierung des Kantons St.Gallen weitergehende Massnahmen im Bereich der Gesundheitsinstitutionen beschlossen: Für den Besuch in einem Spital (Akutspital, psychiatrische Klinik, Reha-Klinik) oder einem Betagten- und Pflegeheim ist ab Montag, 29. November, neu ein Covid-Zertifikat nötig. Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher über 12 Jahre von Betagten- und Pflegeheimen sowie Mitarbeitende von Organisationen zur Hilfe und Pflege zu Hause müssen dabei Mund- und Nasenschutzmaske tragen. Diese Massnahmen sind namentlich im Kanton Thurgau bereits umgesetzt.

Vermehrt Kontrollen in Betrieben und Gastronomie

Die geltenden Regeln in Betrieben und Gastronomie müssten zwingend eingehalten werden, deshalb fordert die Regierung hier vermehrt Kontrollen. Vergangene Woche rief der Kantonale Führungsstab die Gemeinden auf, die Kontrollen von Restaurationsbetrieben zu intensivieren. Neben der Einhaltung der 3G-Pflicht, sollen auch die Regeln für Aussenzelte besondere Beachtung finden. So dürfen bei überdachten Aussenbereichen auf mindestens der Hälfte der Seiten keine Wände (auch nicht Plastikfolien, Blachen oder Ähnliches) vorhanden sein.

Erstimpfungen entscheidend

Für den weiteren Verlauf der Pandemie seien die Erstimpfungen entscheidend, heisst es weiter in der Mitteilung. «Die Impfung ist der beste Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung, vor deren Übertragung und vor möglichen Langzeitfolgen. Dies zeigen auch die Zahlen im Kanton St.Gallen deutlich.»

Von einer dritten Impfung profitierten insbesondere Personen über 65 Jahren. Der Kanton St.Gallen habe bereits über 27’000 Personen über 65 Jahre zum dritten Mal geimpft und rund 16’000 Personen haben sich dafür angemeldet. Die Impfempfehlung für Personen unter 65 Jahren durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und dem Bund liegt jetzt vor. Ab sofort können sich alle St.Gallerinnen und St.Galler, deren Impfung sechs Monate zurückliegt zum Boostern anmelden. Der Kanton St.Gallen sei darauf vorbereitet: Die Booster-Impfung wird im Rahmen der bestehenden und aktuell ausgebauten Impf-Infrastruktur (Impfzentren, Hausarztpraxen, Pop-Up-Impfstellen) verabreicht werden. (pd/red)