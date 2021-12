Corona Skifahren, Einkaufen, Restaurants: Was Sie zu den Coronaregeln in Vorarlberg und Baden-Württemberg wissen müssen Lockdown in Österreich, ein verschärftes Grenzregime in Deutschland und sich ständig ändernde Regelungen beim Posten, in der Gastronomie oder für Freizeitaktivitäten: Wenn man hin und wieder ins Nachbarland fährt, ist es oft schwierig, den Überblick über die Massnahmen zu behalten. Was aktuell gilt – neun Fragen und Antworten.

2G beim Skifahren in Österreich, 2G-plus beim Essen gehen in Baden-Württemberg: Die Coronaregelungen ändern sich fast genauso schnell wie die epidemiologische Lage. Bild: Pierre Albouy / KEYSTONE

Seit dem 22. November befindet sich Österreich in einem bundesweiten Lockdown, welcher laut dem neuen Kanzler, Karl Nehammer, voraussichtlich noch bis 13. Dezember andauern wird. Doch die Einreise für Schweizerinnen und Schweizer ist weiterhin möglich. Einkaufen, Skifahren oder die Verwandtschaft besuchen – kein Problem wenn man die geltenden Regelungen beachtet. Das gilt auch für Baden-Württemberg.*

Begriffserklärungen 2G: Geimpft oder genesen. In Österreich gilt die Zusatzregelung: Geimpft (weniger als 270 Tage her) oder Genesen (weniger als 180 Tage her). 2G-plus: Geimpft oder genesen mit Negativtest. In Baden-Württemberg sind Personen mit einer Booster-Impfung sowie Personen, deren Grundimmunisierung oder Genesung maximal sechs Monate her ist, von der zusätzlichen Testpflicht ausgenommen. 2,5G: Geimpft, genesen oder PCR-getestet. 3G: Geimpft, genesen oder getestet (sowohl PCR-Test als auch Antigentest). Maskenpflicht: In Österreich gilt hier das Tragen einer FFP2-Maske. In Deutschland reicht eine medizinische Maske, aber auch FFP2-Masken sind zulässig. In beiden Ländern sind Masken mit Ausatemventil oder sogenannte Face-Shields nicht erlaubt.

Österreich: Da Österreich die Eidgenossenschaft aktuell als Staat mit geringem Infektionsgeschehen einstuft, dürfen Schweizerinnen und Schweizer ungehindert in das Land einreisen, solange sie einen 2,5G-Nachweis (geimpft, genesen, PCR-getestet) an der Grenze vorlegen. Der PCR-Test darf frühestens 72 Stunden vor Einreise erfolgen. Kann eine Person kein 2,5G nachweisen, so muss sie innerhalb von 24 Stunden einen PCR-Test nachholen. Das können Sie auch in Österreich machen, allerdings ist dann vor der Einreise eine elektronische Registrierung mit dem «Pre-Travel-Clearance-Formular» notwendig.

Der Grenzübergang zu Österreich in Diepoldsau. Bild: Ralph Ribi

Für die Einreise steht neben dem privaten Fahrzeug der öffentliche Verkehr mit Ausnahme von Reisebussen und Ausflugsschiffen zur Verfügung. Hier gilt die FFP2-Maskenpflicht.

Baden-Württemberg: Bei der Einreise gilt seit Sonntag 3G. Einreisende müssen also neuerdings entweder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bei sich führen – auch wenn der Aufenthalt weniger als 24 Stunden dauert. Ungeimpfte und Nichtgenesene dürfen ohne negatives Testergebnis nicht einreisen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden alt sein und muss bereits beim Grenzübertritt vorliegen.

Bei einem Aufenthalt, der länger als 24 Stunden dauert, sind Einreisende anmeldepflichtig. Zudem gilt auch eine Quarantänepflicht für zehn Tage. Mit dem Vorlegen eines Negativtests können Einreisende die Quarantänepflicht verkürzen. Bei Familienbesuchen gilt eine Sonderregelung, die im Abschnitt «Weihnachtszeit ist Familienzeit! Welche Regeln gelten für den Besuch von Verwandten und Nahestehenden?» erläutert wird.

Bei der Reise mit dem öffentlichen Nahverkehr gilt die 3G-Regel.

Österreich: Geschäfte des täglichen Bedarfs sind nach wie vor geöffnet. Dazu zählen Apotheken, der Lebensmittelhandel, Drogerien, Banken und Tankstellen. Alle Personen dürfen diese betreten, solange sie dabei eine FFP2-Maske tragen. Die Öffnungszeiten sind bis 19 Uhr beschränkt.

Weihnachtsshopping wie Spielzeug für die Kleinen ist momentan nicht im Geschäft möglich. Auch Advents- und Weihnachtsmärkte dürfen derzeit nicht stattfinden. Jedoch hat die österreichische Regierung das Modell «Click&Collect» erlaubt: Online oder telefonisch vorbestellte Ware können Sie in Läden abholen. In einigen Geschäften und Einkaufszentren wie dem Messepark in Dornbirn oder dem Zimbapark in Bludenz besteht dieses Angebot.

Glühwein, Aussteller und weihnachtliche Beleuchtung: Ob man dieses Jahr in Österreich oder Baden-Württemberg noch einen Weihnachtsmarkt besuchen kann, ist aktuell fraglich. Bild: Bruno Kissling

Baden-Württemberg: Für den Einkauf in Geschäften der Grundversorgung und für den Besuch in Paketshops gibt es ausser der Maskenpflicht keine Auflagen. Im sonstigen Detailhandel gilt in Deutschland 2G. Weihnachtsmärkte, Stadt- und Volksfeste sind seit dem 4. Dezember nicht mehr erlaubt.

Österreich: Die Gastronomie ist aufgrund des Lockdowns aktuell geschlossen. Take-away ist jedoch möglich: Sie dürfen Speisen und Getränke in den Betrieben abholen. Hierbei ist eine FFP2-Maske zu tragen. Beim Konsumieren müssen Sie einen Abstand von mindestens 50 Metern zur Betriebsstätte einhalten.

Baden-Württemberg: Die Gastronomie ist hier geöffnet, es gilt jedoch seit dem 3. Dezember die 2G-plus-Regel. Geimpfte oder Genesene benötigen also einen zusätzlichen Negativtest. Ausgenommen davon sind Personen mit einer Booster-Impfung und Personen, deren zweite Impfung oder Genesung maximal sechs Monate her ist. Diskotheken, Clubs und clubähnliche Einrichtungen sind derzeit geschlossen.

Österreich: Skifahren ist trotz Lockdown erlaubt, denn im Gegensatz zu den Indoor-Sportstätten sind Outdoor-Sportstätten weiterhin geöffnet. Im Skigebiet Damüls-Mellau beispielsweise laufen die Lifte bereits, das Skigebiet Silvretta Montafon startet den Betrieb einiger Bahnen am Mittwoch, 8. Dezember. Lech-Zürs wartet voraussichtlich noch bis zum 13. Dezember mit dem Start in die Saison.

Wer österreichische Skianlagen nutzen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

In den Skigebieten gilt in geschlossenen Seilbahnen die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht, welche auch im Freien greift, sobald die Skiläuferinnen und Skiläufer einen Abstand von zwei Metern nicht einhalten können.

Baden-Württemberg: Für Ski- und Sessellifte gilt aktuell die 2G-plus-Regelung. Zudem herrscht in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Diese müssen Sie auch im Freien einhalten, sobald Sie beispielsweise beim Anstehen einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht gewährleisten können.

Österreich: Beherbergungsstätten wie Hotels oder Gasthäuser sind bis Ende des Lockdowns geschlossen. Das gilt auch für Wellness- und andere Freizeiteinrichtungen. Und auch die Coiffeure und andere körpernahe Dienstleister müssen momentan auf das Ende des Lockdowns warten.

In Österreich nicht möglich, in Baden-Württemberg jedoch schon: Eine Massage. Bild: Rapeeporn Dangchan/Eyeem

Baden-Württemberg: Hotels, Gasthäuser, Thermen und Coiffeure sind in Baden-Württemberg geöffnet. Hier gilt, genauso wie in der Gastronomie, aktuell die 2G-plus-Regelung. Auch für Ausstellungen, Museen, Freizeiteinrichtungen oder Sportstätten ist derzeit 2G-plus vorgesehen. Nur das Zurückbringen oder Abholen von Medien in Bibliotheken und Archiven ist ohne 2G-Nachweis noch möglich. Bei Übernachtungen in Beherbergungsstätten müssen Gäste alle drei Tage einen aktuellen Antigen- oder PCR-Test vorlegen.

Österreich: Die Einreise zum Besuch von Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, einzelner enger Angehöriger oder Bezugspersonen ist möglich. Auch Besuche in Spitälern, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen können stattfinden, jedoch nur mit 2G-plus-Regel. Grössere Zusammenkünfte sind nur in bestimmten Fällen wie Begräbnissen erlaubt. Hier gilt die 2G-Regel. Falls kein 2G-Nachweis vorhanden ist, gilt für alle die FFP2-Maskenpflicht.

Baden-Württemberg: Familienbesuche, beispielsweise von Verwandten ersten Grades, Ehegatten oder Lebenspartnern sind in Baden-Württemberg möglich. Dabei entfallen die Anmelde- und die Quarantänepflicht, wenn der Aufenthalt unter 72 Stunden andauert. Bei längeren Aufenthalten besteht aber beides wieder.

Österreich: Für Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die einen 2,5G-Nachweis haben, ist die Einreise ungehindert möglich. Falls Arbeitnehmende mit einem PCR-Test einreisen, müssen sie diesen laut der österreichischen Wirtschaftskammer alle 28 Tage erneuern.

Am Arbeitsplatz gilt wiederum die 3G-Regel, im Gesundheits- und Pflegebereich 2G-plus. Falls ein PCR-Ergebnis nicht rechtzeitig ausgewertet werden konnte, greift auch hier die 3G-Regel, also der Nachweis mit einem Antigentest. Zudem gilt die FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Beamte der deutschen Bundespolizei kontrollieren die Einhaltung der coronabedingten Einreisebeschränkungen aus der Schweiz, am Grenzübergang Inzlingen–Riehen. Bild: Severin Bigler

Baden-Württemberg: Grenzgänger und Grenzgängerinnen die weder geimpft noch genesen sind und mehrmals pro Woche unter 24 Stunden nach Deutschland fahren, benötigen zweimal pro Woche einen Testnachweis.

Am Arbeitsplatz gilt bundesweit die 3G-Regel, Ausnahmen davon gibt es keine. Arbeitgeber sind verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche für alle Arbeitenden am Arbeitsplatz Antigen-Schnell- oder Selbsttests anzubieten. Zudem gilt eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Österreich Maskenpflicht: Wo Maskenpflicht herrscht, benötigen Kinder ab sechs Jahren eine Maske. Für Kinder unter 14 Jahren ist eine reguläre Stoffmaske ausreichend. Ab dem Alter von 14 Jahren gilt dann die FFP2-Maskenpflicht.

Wo Maskenpflicht herrscht, benötigen Kinder ab sechs Jahren eine Maske. Für Kinder unter 14 Jahren ist eine reguläre Stoffmaske ausreichend. Ab dem Alter von 14 Jahren gilt dann die FFP2-Maskenpflicht. Einreise : Für Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr gelten mit Ausnahme der Testpflicht die gleichen Voraussetzungen wie für den Erwachsenen, mit dem sie einreisen. Das gilt auch für die Quarantäne: Ist diese für den Erwachsenen, unter dessen Aufsicht die Kinder reisen, beendet, gilt auch die Quarantäne für sie als beendet. Allein reisende Minderjährige müssen die jeweiligen regulären Einreisebestimmungen wie Registrierung zur Pre-Travel-Clearance, Testung und Quarantäne erfüllen.

: Für Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr gelten mit Ausnahme der Testpflicht die gleichen Voraussetzungen wie für den Erwachsenen, mit dem sie einreisen. Das gilt auch für die Quarantäne: Ist diese für den Erwachsenen, unter dessen Aufsicht die Kinder reisen, beendet, gilt auch die Quarantäne für sie als beendet. Allein reisende Minderjährige müssen die jeweiligen regulären Einreisebestimmungen wie Registrierung zur Pre-Travel-Clearance, Testung und Quarantäne erfüllen. 2G-Nachweis beim Skifahren: Kinder unter zwölf Jahren sind von der Pflicht zur Vorlage eines Eintrittnachweises ausgenommen. Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren können einen PCR-Test vorlegen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das gilt jedoch nicht für das Bundesland Wien: Hier besteht eine Testpflicht bereits ab 6 Jahren.

Baden-Württemberg: Maskenpflicht: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Einreise: Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Nachweispflicht befreit. Bei einem längeren Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet, wozu Deutschland die Schweiz zählt, gilt für auch für Kinder die Quarantänepflicht. Diese endet jedoch für sie nach dem fünften Tag der Einreise automatisch.

Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Nachweispflicht befreit. Bei einem längeren Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet, wozu Deutschland die Schweiz zählt, gilt für auch für Kinder die Quarantänepflicht. Diese endet jedoch für sie nach dem fünften Tag der Einreise automatisch. 2G- und 2G-plus-Nachweis: Kinder bis einschliesslich fünf Jahre sind vom Nachweis ausgenommen. Kinder und Jugendliche bis einschliesslich 17 Jahre können mit tagesaktuellen Antigentests Zutritt zu allen 2G-und 2G-plus-Einrichtungen erhalten.

Österreich Impfstoffe: In Österreich werden ausschliesslich die von der Europäischen-Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassenen Impfstoffe anerkannt. Das sind derzeit: Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson und Moderna.

In Österreich werden ausschliesslich die von der Europäischen-Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassenen Impfstoffe anerkannt. Das sind derzeit: Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson und Moderna. Ausgangsbeschränkung: Während des Lockdowns gelten in Österreich ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Das Haus oder die Wohnung darf nur aus dringenden Gründen verlassen werden – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit, den Besuch beim Arzt oder zur für nötig erachteten sportlichen Betätigung.

Während des Lockdowns gelten in Österreich ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Das Haus oder die Wohnung darf nur aus dringenden Gründen verlassen werden – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit, den Besuch beim Arzt oder zur für nötig erachteten sportlichen Betätigung. Abstandsregel: Zu haushaltsfremden Personen sollten Sie einen Abstand von 2 Metern einhalten. Ist dies nicht möglich, müssen Sie eine FFP2-Maske tragen.